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Можно ли представить себе знакомство с Россией без поездки в Санкт-Петербург? Этот город с самого своего основания и до наших дней по праву считается столицей культуры и искусств. Взглянем на самые интересные экскурсии в Санкт-Петербурге (а заодно и на их цены).

Достопримечательности Санкт-Петербурга: куда точно стоит купить экскурсию

В историческом центре Санкт-Петербурга достопримечательности встречаются буквально на каждом шагу: куда ни глянь, увидишь историческое здание, красивый парк или дом какой-нибудь исторической личности. Это изобилие только кажется удобным. На самом деле неопытному туристу будет сложно найти здесь наиболее интересные и привлекательные достопримечательности. Задачу не упрощает и то, что многие из любопытных, необычных мест скрыты от глаз путешественников во дворах-колодцах, малоприметных переулках или районах, куда туристы вообще редко заезжают. Рассмотрим и очевидные достопримечательности (как Эрмитаж или Стрелка Васильевского острова), так и более тайные.

Эрмитаж

Что нового можно сказать об этом великолепном памятнике архитектуры, который вдобавок служит вместилищем для одной из крупнейших коллекций искусства в мире? Эрмитаж — настоящий символ не только Северной столицы, но и всех музеев России. Здесь можно бродить неделями, изучая все новые и новые экспонаты: картины и скульптуры, посуду и мебель, одежду и утварь, книги и медали... В Эрмитаже есть собрания практически на любую тему, а еще тут регулярно проводятся тематические выставки. Выгоднее всего посещать Эрмитаж в СПб студентам — у них здесь серьезная скидка, так что цена экскурсии по одному из крупнейших музеев России будет вполне приятной.

Но даже если вы не планируете заходить внутрь, осмотреть здание снаружи вы просто обязаны. Величественный Зимний дворец никого не оставит равнодушным. Он расположился на набережной, но парадный вход смотрит на просторную Дворцовую площадь (на ней, кстати, тоже есть что посмотреть — взять хотя бы Александровскую колонну или артистов, постоянно прогуливающихся здесь в исторических нарядах и приглашающих туристов прокатиться на карете). Осмотрите здание — фасад украшен многочисленными статуями. Количество деталей поражает воображение.

Интерьер дворца оформлен под стать экстерьеру — внутри тоже полно роскошных украшений, не считая экспонатов музея. В большинстве залов была восстановлена оригинальная отделка, так что многие места в Эрмитаже выглядят именно так, как они выглядели во времена императорской России.

Знакомство с Эрмитажем — обязательная часть культурной прогулки по Питеру. Обязательно купите экскурсию в этот прекрасный музей, если отправляетесь в Санкт-Петербург.

Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция (14+) 4.7 226 отзывов 534 ₽ за чел. Узнать историю русской медицины и разобраться в загадках организма Эрмитаж: тайны Египетского зала 4.9 83 отзыва 7000 ₽ за всё Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей Иммерсивная экскурсия по центру Петербурга 5 3 отзыва 2000 ₽ за чел. Вы наденете наушники и погрузитесь в новый мир, который мы создали для вас совместно с нейросетями. Вас ждёт необычная экскурсия с эффектом полного по... Все экскурсии – Эрмитаж

Стрелка Васильевского острова

Как и Эрмитаж, Стрелка ВО — еще один негласный символ города. Стрелкой Васильевского острова называют небольшой архитектурно-ландшафтный ансамбль, расположенный на восточном уголке Васильевского острова. При создании Стрелки постарались сохранить естественные очертания острова, вписав таким образом рукотворные украшения в природный ландшафт. И впрямь, Стрелка прекрасно сочетается и с самим островом, и с омывающей ее Невой.

Не все знают это, но Стрелка по изначальному замыслу должна была стать центром города — как в культурном, так и в экономическом плане. Здесь планировали начать постройку правительственных учреждений — коллегий, а также биржи, гостиного двора и собора. Не все из этих планов удалось воссоздать в реальности, но Стрелка и впрямь стала крупным и важным местом в Петербурге. Основной точкой притяжения было здание Биржи, которое служило растущей экономике России. Сейчас это здание представляет интерес в архитектурном плане, так что его можно просто рассмотреть в ходе обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу.

Сейчас главная достопримечательность Стрелки — Ростральные колонны. Это две монументальные колонны дорического ордера, установленные у спуска к Неве по проекту архитектора Ж.-Ф. Тома де Томона одновременно со зданием Биржи в 1805–1810 годах. Раньше они служили также маяками, но сейчас их используют только в торжественных случаях. Причем традиционные огненные факелы уже давно заменены на газ. Интересный факт — не единожды колонны взламывали хулиганы, причем один из них умудрился зажечь огонь. Никто не пострадал!

Посмотреть на Стрелку ВО можно в ходе обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу или Васильевскому острову — она обычно обходится недорого, особенно если выбрать групповую прогулку.

Петергоф

В окрестностях Санкт-Петербурга хватает классических садов и парков — взять хотя бы Царское село. Но Петергоф по праву считается наилучшим образчиком этого стиля. Впрочем, на территории этого дворцово-паркового ансамбля есть не только классические парки, но и интересные места в стиле барокко и необарокко, Английский сад, а также несколько милых зданий в стиле неоготики.

Петергоф расположен достаточно далеко от Санкт-Петербурга, так что перед посещением стоит ознакомиться с его расписанием и ценами на билеты, а еще лучше — заказать экскурсию.

Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга 5 80 отзывов 19000 ₽ за всё Поездка в блистательный Петергоф на седане или минивэне бизнес-класса Зимний Петергоф 5 6 отзывов 11900 ₽ за всё Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов Петергоф: фонтанная столица 4.7 13 отзывов 7600 ₽ за чел. Автобусная групповая экскурсия с посещением Нижнего парка

Гранд Макет Россия

Эта необычная достопримечательность — шоу-музей, расположенный неподалеку от Московского проспекта и открытый в 2012 году. Гранд Макет — это огромный макет (как нетрудно догадаться), изображающий Россию в масштабе 1:87. Площадь всего макета — 800 квадратных метров! На нем изображены крупные города, причем детали в них порой поражают: это не просто статичные панорамы, но настоящие житейские сценки. Внимательно разглядывая макет, можно найти массу интересных деталей: где-то маленькие человечки устраивают велогонки, где-то прогуливаются по набережной, а где-то даже сбегают из тюрьмы!

Макет не только живописен, но и подвижен: здесь имитируют автомобильное движение, работу поездов, светофоры и остановки. И дети, и взрослые зачарованно исследуют необычный макет в течение нескольких часов, так что посещение строго обязательно для всех гостей Санкт-Петербурга!

Эрарта

Если вы предпочитаете современное искусство, отправляйтесь в Эрарту. Это музей, который одновременно является арт-пространством для выставок. Здесь можно полюбоваться на работы известных современных художников, скульпторов, мастеров инсталляции. В коллекции музея собрано более 2800 работ. В Эрарте несколько кинозалов. В одном из них (на третьем этаже) показывают «Изоанимацию» — ожившие картины, анимация по мотивам живописных полотен. В другом — образовательный мультфильм об искусстве «Чёрный квадрат».

Само название «Эрарта» отражает страсть его основателей и расшифровывается как «эра арта», то есть «эпоха искусства».

За год в музее проходит около 30 выставок. Причем музей привлекает не только российских артистов, но и зарубежных мастеров. Так, здесь успели побывать мастер поп-арта Ромеро Бритто и дизайнер Филип Трейси, таинственный художник-невидимка Лю Болин. Но, конечно же, больше всего здесь выступают именно российские артисты. В Эрарте проводилась выставка Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма», здесь показывали фотографии Юрия Абрамочкина, а в 2019 году в музее была организована выставка российского живого классика скульптуры — Георгия Франгуляна. Планируя прогулку по Санкт-Петербургу в 2026 году, обязательно познакомьтесь с грядущими мероприятиями и ценами в Эрарте — наверняка будет интересная выставка, которую можно будет посетить в составе экскурсии.

Если вы хотите больше узнать о современном искусстве, лучше отправляться в Эрарту в ходе индивидуальной экскурсии. Так вы сможете задавать все интересующие вопросы гиду и при этом не мешать другим туристам.

Русский музей

Отвлечемся от современного искусства и обратимся снова к классическому. Русский музей — это потрясающее собрание живописи, с которым можно познакомиться в самом сердце Петербурга.

Познакомиться с текущими ценами на посещение Русского музея можно на его официальном сайте; там же указаны льготные категории граждан, которые смогут посетить в составе экскурсии музей Санкт-Петербурга по более низкой стоимости.

Посетить Русский музей можно в составе экскурсии; это один из самых популярных музеев в Питере, поэтому купить туда билет вместе с гидом несложно.

Буддийский храм

Мало кто знает, что в Санкт-Петербурге есть действующий буддийский храм. Он называется Дацан Гунзэчойнэй и располагается напротив Елагина острова (можно посетить их за один день). Сам храм — сравнительно небольшое, но очень необычное для наших мест здание. Храм относится к Буддийской традиционной сангхе России, школа гелугпа. Это не просто красивая декорация; здесь проводят настоящие службы, но не отказывают в помощи и мирянам. Любой желающий может посетить храм (только на входе вас попросят снять обувь), а также посмотреть на миниатюрный садик на заднем дворе.

Буддийский храм — одна из лучших малоизвестных достопримечательностей, которая часто входит в обзорные экскурсии по «нетипичному» Питеру в 2026 году; к тому же, у ее посещения нет цены — даже неверующие могут свободно входить в храм.

Лахта Центр

Здание Лахта Центра видно практически из каждой точки Санкт-Петербурга. Этот небоскреб — самый северный в мире. Его высота составляет 462 метра; верхний этаж расположен на 357 м. Сейчас это здание служит штаб-квартирой для корпорации «Газпром».

В цену билета экскурсии по Санкт-Петербургу, которая включает в себя посещение Лахта Центра, обычно включен подъем на обзорную площадку. Она расположена на высоте 360 метров (с 83 по 86 этаж). С такой высоты весь Петербург будет как на ладони!

Экскурсии по Санкт-Петербургу на корабле

Отдельный вид экскурсий в Санкт-Петербурге — это прогулки по каналам; билеты на такие туры можно купить прямо в тот же день, когда отправляется судно. Водные прогулки проходят едва ли не ежечасно, и каждая из них предлагает уникальный маршрут. Конечно, большинство из них сконцентрированы в историческом центре. Это неудивительно — именно там можно увидеть больше всего красивых домов, жилищ исторических личностей и живописных пейзажей. Но есть и более уникальные экскурсии, которые знакомят с другой стороной Питера, той, которую знают местные. Так или иначе, прогулка на катере подарит вам массу впечатлений от прекрасных видов города. Хотите добавить романтики в свою поездку? Отправляйтесь на прогулку по каналам вечером, ближе к закату. Золотистый свет солнца будет красиво отражаться в воде, а розовое небо настроит на романтичный лад.

Экскурсии по Питеру: цены и описания

На этой странице вы найдете многочисленные экскурсии по Северной столице: по музеям и паркам, по историческим зданиям и современным достопримечательностям. Групповые туры, как правило, стоят значительно дешевле индивидуальных, так что если вы хотите сэкономить, обратите внимание именно на них. Стоимость индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге может быть довольно высокой, но она окупится, ведь вы сможете более тесно общаться с экскурсоводом и задавать гиду самые интересные и необычные вопросы. Общая стоимость начинается от 300₽ со скидками до 70%.

По Санкт-Петербургу можно прогуливаться пешком, на автобусе или машине, а также на катере. Больше всего достопримечательностей можно осмотреть во время автобусной экскурсии, а катер подарит больше всего живописных видов и приятных впечатлений. Пешие прогулки — выбор тех, кто хочет не спеша познакомиться с городом «лично».

Санкт-Петербург — не тот город, с которым стоит знакомиться в ходе бездумных прогулок. Здесь слишком много всего интересного, поэтому услуги опытного гида, который расскажет вам о самых интересных страницах истории города, будут весьма кстати.