4.7 523 1ч 800 720 ₽ за 1 чел.

Покорить крыши Петербурга Прогуляться по системе крыш и рассмотреть город с самого атмосферного ракурса

в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 19:00, в пятницу и субботу в ... ещё