Мои заказы

Экскурсии в Петербурге в 2026

Найдено 3346 экскурсий в Санкт-Петербурге, цены от 300 ₽, скидки до 70%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Санкт-Петербурга в Петергоф, Кронштадт и форт «Константин»
На автобусе
10 часов
3307 отзывов
Групповая
Из Санкт-Петербурга в Петергоф, Кронштадт и форт «Константин»
Однодневный автобусный тур к двум символам петровской эпохи - царской резиденции и городу-крепости
Начало: На Площади Островского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2800 ₽ за человека
Питер романтиков: дворы, парадные, виды с крыши и коммуналка Довлатова
Пешая
2.5 часа
-
70%
1780 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Питер романтиков: дворы, парадные, виды с крыши и коммуналка Довлатова
Всё в одной прогулке, чтобы увидеть город по-настоящему (билеты включены)
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:15
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
1295 ₽4315 ₽ за человека
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
На катере
Аренда катера
1 час
854 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды - аренда с капитаном
Начало: В каналах города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 6667 ₽ за всё до 5 чел.
Секретные места Васильевского острова
Пешая
2 часа
-
70%
1853 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Секретные места Васильевского острова
Есть город, который показывают всем, - и есть Васильевский остров, который открывают только своим
Начало: Метро Василеостровская
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
995 ₽3315 ₽ за человека
Закрытые парадные и дворы-колодцы: Петербург, куда не попасть просто так
Пешая
1.5 часа
386 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Закрытые парадные и дворы-колодцы: Петербург, куда не попасть просто так
Узнать город с неочевидной стороны и попасть в места, недоступные на обычных экскурсиях
Начало: Около станции метро Владимирская
Сегодня в 14:15
Завтра в 11:00
770 ₽ за человека
Комбо-экскурсия: обзорная на крыше + парадные и дворы-колодцы
Пешая
3 часа
1082 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Комбо-экскурсия: обзорная на крыше + парадные и дворы-колодцы
Увидеть доминанты города с высоты и погрузиться в атмосферу ушедших эпох - на групповой прогулке
Начало: У метро Владимирская
Сегодня в 14:15
Завтра в 11:00
1155 ₽ за человека
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
2.5 часа
4476 отзывов
Билеты
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Познакомиться с Зимним дворцом и шедеврами искусства в комфортном формате за 2,5 часа
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
2960 ₽ за билет
Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
На автобусе
6 часов
497 отзывов
Групповая
Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
Посетить с гидом Екатерининский парк и Большой дворец с Янтарной комнатой
Начало: От Казанского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3630 ₽ за человека
По главным местам Петербурга
На автобусе
3 часа
-
30%
877 отзывов
Групповая
По главным местам Петербурга
Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии
Начало: На площади Островского
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
875 ₽1250 ₽ за человека
Californication по-питерски
На мотоцикле
1 час
157 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Californication по-питерски
Погрузитесь в атмосферу вечернего Санкт-Петербурга на мотоцикле, наслаждаясь видами Финского залива и современными архитектурными шедеврами
Начало: У памятника Барклаю де Толли у Казанского собора, ...
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 4050 ₽ за человека
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Пешая
2 часа
84 отзыва
Групповая
до 14 чел.
В тренде
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга, увидеть театр-айсберг и саламандру
Начало: У Каменноостровского моста
Расписание: во вторник в 19:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 авг в 19:00
1600 ₽ за человека
У Юсуповых дома
2 часа
135 отзывов
Групповая
до 15 чел.
В тренде
У Юсуповых дома
Раскрыть тайны владельцев роскошной резиденции на Мойке
Начало: На улице Декабристов
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2750 ₽ за человека
Секреты и лабиринты Петроградской стороны: дворы, парадные, легенды
Пешая
2 часа
-
70%
1226 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Секреты и лабиринты Петроградской стороны: дворы, парадные, легенды
Два часа настоящего города: места, куда без гида не попасть
Начало: У станции метро «Петроградская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
695 ₽2316 ₽ за человека
Пять разводных мостов - на теплоходе с гидом
На теплоходе
Круизы
Развод мостов на автобусе
2.5 часа
-
25%
578 отзывов
Групповая
В тренде
Пять разводных мостов - на теплоходе с гидом
Насладиться самым захватывающим событием петербургской ночи
Начало: На Синопской набережной
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
1868 ₽2490 ₽ за человека
Секреты Петроградской стороны: дворы-колодцы, парадные и доходные дома
Пешая
1.5 часа
-
70%
787 отзывов
Групповая
Секреты Петроградской стороны: дворы-колодцы, парадные и доходные дома
Петроградка - сердце Санкт-Петербурга, где история оживает на каждом шагу. Узнайте тайны дворов-колодцев и легенды о доходных домах
Начало: У ст. метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:30 и 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:30
810 ₽2700 ₽ за человека
Панорама исторического Петербурга: на башню МПВО с чаепитием
Пешая
1 час
868 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
В тренде
Панорама исторического Петербурга: на башню МПВО с чаепитием
Увлекательная экскурсия для тех, кто хочет увидеть Петербург с высоты
Начало: Рядом с метро Пл. Восстания
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Фонтаны Нижнего парка Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
На автобусе
5.5 часов
-
20%
839 отзывов
Групповая
Фонтаны Нижнего парка Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться в деталях с главным украшением самого посещаемого музея-заповедника России
Начало: От Казанского собора
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2040 ₽2550 ₽ за человека
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
На машине
5 часов
142 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
Погрузитесь в историю Кронштадта, посетив его знаковые места и уникальные батареи времён Русско-Японской войны
Начало: У метро «Чёрная речка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Эрмитаж: самое главное за 2 часа в мини-группе (без входных билетов)
2 часа
1536 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Эрмитаж: самое главное за 2 часа в мини-группе (без входных билетов)
Оценить парадные залы Зимнего дворца и мировые шедевры
Начало: У Эрмитажа
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2500 ₽ за человека
На красивом катере по Петербургу: индивидуальная прогулка
На катере
1 час
132 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
На красивом катере по Петербургу: индивидуальная прогулка
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь потрясающими видами
Начало: Неподалёку от Сенной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
от 6667 ₽ за всё до 5 чел.
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Пешая
1.5 часа
443 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Увидеть знаковые и нетуристические места, сохранить моменты и эмоции на профессиональных снимках
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 10:00
10 авг в 13:00
от 6400 ₽ за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
На автобусе
Развод мостов на автобусе
3 часа
82 отзыва
Групповая
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Увидеть всё, без чего нельзя представить Город на Неве, и услышать ключевую информацию
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
12 авг в 23:00
13 авг в 23:00
1500 ₽ за человека
Фотосессия на питерских улочках и крыше
Пешая
1 час
1903 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия на питерских улочках и крыше
Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5700 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест для детей «коты в Эрмитаже»
1 час
552 отзыва
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест для детей «коты в Эрмитаже»
Познакомиться с музеем и его пушистыми обитателями в увлекательном игровом формате
Начало: У Иорданской лестницы
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Летний бриз в Финском заливе: прогулка на уютном катере (из Петербурга)
На катере
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Летний бриз в Финском заливе: прогулка на уютном катере (из Петербурга)
Покайфовать на волнах хорошего настроения
Начало: На Крестовском острове
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 7500 ₽ за всё до 6 чел.
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
Полеты на самолетах
На поезде
1.5 часа
220 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
Рассмотреть паровоз в разрезе и узнать, почему рельсы были навигацией для самолётов
Начало: У Музея железных дорог России Библиотечный пер. 4 ...
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
На метеоре
6.5 часов
378 отзывов
Групповая
В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Отправиться в русский Версаль, полюбоваться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за человека
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и панорамная крыша
Пешая
2 часа
-
60%
312 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и панорамная крыша
Доходные дома изнутри, чёрные лестницы, проходные дворы-колодцы и вид с крыши на доминанты города
Начало: У метро Невский проспект
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
960 ₽2400 ₽ за человека
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
2 часа
338 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе)
Начало: На улице Декабристов
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2750 ₽ за человека
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - однодневная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
791 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - однодневная экскурсия
Однодневное путешествие в Выборг и Зеленогорск подарит вам уникальные впечатления. Откройте для себя историю и природу северного края
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
4100 ₽ за человека

Можно ли представить себе знакомство с Россией без поездки в Санкт-Петербург? Этот город с самого своего основания и до наших дней по праву считается столицей культуры и искусств. Взглянем на самые интересные экскурсии в Санкт-Петербурге (а заодно и на их цены).

Достопримечательности Санкт-Петербурга: куда точно стоит купить экскурсию

В историческом центре Санкт-Петербурга достопримечательности встречаются буквально на каждом шагу: куда ни глянь, увидишь историческое здание, красивый парк или дом какой-нибудь исторической личности. Это изобилие только кажется удобным. На самом деле неопытному туристу будет сложно найти здесь наиболее интересные и привлекательные достопримечательности. Задачу не упрощает и то, что многие из любопытных, необычных мест скрыты от глаз путешественников во дворах-колодцах, малоприметных переулках или районах, куда туристы вообще редко заезжают. Рассмотрим и очевидные достопримечательности (как Эрмитаж или Стрелка Васильевского острова), так и более тайные.

Эрмитаж

Что нового можно сказать об этом великолепном памятнике архитектуры, который вдобавок служит вместилищем для одной из крупнейших коллекций искусства в мире? Эрмитаж — настоящий символ не только Северной столицы, но и всех музеев России. Здесь можно бродить неделями, изучая все новые и новые экспонаты: картины и скульптуры, посуду и мебель, одежду и утварь, книги и медали... В Эрмитаже есть собрания практически на любую тему, а еще тут регулярно проводятся тематические выставки. Выгоднее всего посещать Эрмитаж в СПб студентам — у них здесь серьезная скидка, так что цена экскурсии по одному из крупнейших музеев России будет вполне приятной.

Но даже если вы не планируете заходить внутрь, осмотреть здание снаружи вы просто обязаны. Величественный Зимний дворец никого не оставит равнодушным. Он расположился на набережной, но парадный вход смотрит на просторную Дворцовую площадь (на ней, кстати, тоже есть что посмотреть — взять хотя бы Александровскую колонну или артистов, постоянно прогуливающихся здесь в исторических нарядах и приглашающих туристов прокатиться на карете). Осмотрите здание — фасад украшен многочисленными статуями. Количество деталей поражает воображение.

Интерьер дворца оформлен под стать экстерьеру — внутри тоже полно роскошных украшений, не считая экспонатов музея. В большинстве залов была восстановлена оригинальная отделка, так что многие места в Эрмитаже выглядят именно так, как они выглядели во времена императорской России.

Знакомство с Эрмитажем — обязательная часть культурной прогулки по Питеру. Обязательно купите экскурсию в этот прекрасный музей, если отправляетесь в Санкт-Петербург.

Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция (14+)
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция (14+)
4.7
226 отзывов
534
за чел.
Узнать историю русской медицины и разобраться в загадках организма
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Эрмитаж: тайны Египетского зала
4.9
83 отзыва
7000
за всё
Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей
Иммерсивная экскурсия по центру Петербурга
Иммерсивная экскурсия по центру Петербурга
5
3 отзыва
2000
за чел.
Вы наденете наушники и погрузитесь в новый мир, который мы создали для вас совместно с нейросетями. Вас ждёт необычная экскурсия с эффектом полного по...
Все экскурсии – Эрмитаж

Стрелка Васильевского острова

Как и Эрмитаж, Стрелка ВО — еще один негласный символ города. Стрелкой Васильевского острова называют небольшой архитектурно-ландшафтный ансамбль, расположенный на восточном уголке Васильевского острова. При создании Стрелки постарались сохранить естественные очертания острова, вписав таким образом рукотворные украшения в природный ландшафт. И впрямь, Стрелка прекрасно сочетается и с самим островом, и с омывающей ее Невой.

Не все знают это, но Стрелка по изначальному замыслу должна была стать центром города — как в культурном, так и в экономическом плане. Здесь планировали начать постройку правительственных учреждений — коллегий, а также биржи, гостиного двора и собора. Не все из этих планов удалось воссоздать в реальности, но Стрелка и впрямь стала крупным и важным местом в Петербурге. Основной точкой притяжения было здание Биржи, которое служило растущей экономике России. Сейчас это здание представляет интерес в архитектурном плане, так что его можно просто рассмотреть в ходе обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу.

Сейчас главная достопримечательность Стрелки — Ростральные колонны. Это две монументальные колонны дорического ордера, установленные у спуска к Неве по проекту архитектора Ж.-Ф. Тома де Томона одновременно со зданием Биржи в 1805–1810 годах. Раньше они служили также маяками, но сейчас их используют только в торжественных случаях. Причем традиционные огненные факелы уже давно заменены на газ. Интересный факт — не единожды колонны взламывали хулиганы, причем один из них умудрился зажечь огонь. Никто не пострадал!

Посмотреть на Стрелку ВО можно в ходе обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу или Васильевскому острову — она обычно обходится недорого, особенно если выбрать групповую прогулку.

Петергоф

В окрестностях Санкт-Петербурга хватает классических садов и парков — взять хотя бы Царское село. Но Петергоф по праву считается наилучшим образчиком этого стиля. Впрочем, на территории этого дворцово-паркового ансамбля есть не только классические парки, но и интересные места в стиле барокко и необарокко, Английский сад, а также несколько милых зданий в стиле неоготики.

Петергоф расположен достаточно далеко от Санкт-Петербурга, так что перед посещением стоит ознакомиться с его расписанием и ценами на билеты, а еще лучше — заказать экскурсию.

Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
5
80 отзывов
19000
за всё
Поездка в блистательный Петергоф на седане или минивэне бизнес-класса
Зимний Петергоф
Зимний Петергоф
5
6 отзывов
11900
за всё
Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов
Петергоф: фонтанная столица
Петергоф: фонтанная столица
4.7
13 отзывов
7600
за чел.
Автобусная групповая экскурсия с посещением Нижнего парка

Гранд Макет Россия

Эта необычная достопримечательность — шоу-музей, расположенный неподалеку от Московского проспекта и открытый в 2012 году. Гранд Макет — это огромный макет (как нетрудно догадаться), изображающий Россию в масштабе 1:87. Площадь всего макета — 800 квадратных метров! На нем изображены крупные города, причем детали в них порой поражают: это не просто статичные панорамы, но настоящие житейские сценки. Внимательно разглядывая макет, можно найти массу интересных деталей: где-то маленькие человечки устраивают велогонки, где-то прогуливаются по набережной, а где-то даже сбегают из тюрьмы!

Макет не только живописен, но и подвижен: здесь имитируют автомобильное движение, работу поездов, светофоры и остановки. И дети, и взрослые зачарованно исследуют необычный макет в течение нескольких часов, так что посещение строго обязательно для всех гостей Санкт-Петербурга!

Эрарта

Если вы предпочитаете современное искусство, отправляйтесь в Эрарту. Это музей, который одновременно является арт-пространством для выставок. Здесь можно полюбоваться на работы известных современных художников, скульпторов, мастеров инсталляции. В коллекции музея собрано более 2800 работ. В Эрарте несколько кинозалов. В одном из них (на третьем этаже) показывают «Изоанимацию» — ожившие картины, анимация по мотивам живописных полотен. В другом — образовательный мультфильм об искусстве «Чёрный квадрат».

Само название «Эрарта» отражает страсть его основателей и расшифровывается как «эра арта», то есть «эпоха искусства».

За год в музее проходит около 30 выставок. Причем музей привлекает не только российских артистов, но и зарубежных мастеров. Так, здесь успели побывать мастер поп-арта Ромеро Бритто и дизайнер Филип Трейси, таинственный художник-невидимка Лю Болин. Но, конечно же, больше всего здесь выступают именно российские артисты. В Эрарте проводилась выставка Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма», здесь показывали фотографии Юрия Абрамочкина, а в 2019 году в музее была организована выставка российского живого классика скульптуры — Георгия Франгуляна. Планируя прогулку по Санкт-Петербургу в 2026 году, обязательно познакомьтесь с грядущими мероприятиями и ценами в Эрарте — наверняка будет интересная выставка, которую можно будет посетить в составе экскурсии.

Если вы хотите больше узнать о современном искусстве, лучше отправляться в Эрарту в ходе индивидуальной экскурсии. Так вы сможете задавать все интересующие вопросы гиду и при этом не мешать другим туристам.

Русский музей

Отвлечемся от современного искусства и обратимся снова к классическому. Русский музей — это потрясающее собрание живописи, с которым можно познакомиться в самом сердце Петербурга.

Познакомиться с текущими ценами на посещение Русского музея можно на его официальном сайте; там же указаны льготные категории граждан, которые смогут посетить в составе экскурсии музей Санкт-Петербурга по более низкой стоимости.

Посетить Русский музей можно в составе экскурсии; это один из самых популярных музеев в Питере, поэтому купить туда билет вместе с гидом несложно.

Буддийский храм

Мало кто знает, что в Санкт-Петербурге есть действующий буддийский храм. Он называется Дацан Гунзэчойнэй и располагается напротив Елагина острова (можно посетить их за один день). Сам храм — сравнительно небольшое, но очень необычное для наших мест здание. Храм относится к Буддийской традиционной сангхе России, школа гелугпа. Это не просто красивая декорация; здесь проводят настоящие службы, но не отказывают в помощи и мирянам. Любой желающий может посетить храм (только на входе вас попросят снять обувь), а также посмотреть на миниатюрный садик на заднем дворе.

Буддийский храм — одна из лучших малоизвестных достопримечательностей, которая часто входит в обзорные экскурсии по «нетипичному» Питеру в 2026 году; к тому же, у ее посещения нет цены — даже неверующие могут свободно входить в храм.

Лахта Центр

Здание Лахта Центра видно практически из каждой точки Санкт-Петербурга. Этот небоскреб — самый северный в мире. Его высота составляет 462 метра; верхний этаж расположен на 357 м. Сейчас это здание служит штаб-квартирой для корпорации «Газпром».

В цену билета экскурсии по Санкт-Петербургу, которая включает в себя посещение Лахта Центра, обычно включен подъем на обзорную площадку. Она расположена на высоте 360 метров (с 83 по 86 этаж). С такой высоты весь Петербург будет как на ладони!

Экскурсии по Санкт-Петербургу на корабле

Отдельный вид экскурсий в Санкт-Петербурге — это прогулки по каналам; билеты на такие туры можно купить прямо в тот же день, когда отправляется судно. Водные прогулки проходят едва ли не ежечасно, и каждая из них предлагает уникальный маршрут. Конечно, большинство из них сконцентрированы в историческом центре. Это неудивительно — именно там можно увидеть больше всего красивых домов, жилищ исторических личностей и живописных пейзажей. Но есть и более уникальные экскурсии, которые знакомят с другой стороной Питера, той, которую знают местные. Так или иначе, прогулка на катере подарит вам массу впечатлений от прекрасных видов города. Хотите добавить романтики в свою поездку? Отправляйтесь на прогулку по каналам вечером, ближе к закату. Золотистый свет солнца будет красиво отражаться в воде, а розовое небо настроит на романтичный лад.

Водные линии Северной столицы: путешествие на катере
Водные линии Северной столицы: путешествие на катере
5
3 отзыва
15000
за всё
С профессиональным капитаном - по рекам и каналам Санкт-Петербурга
За 1 час - по главным водным артериям Петербурга на катере
За 1 час - по главным водным артериям Петербурга на катере
4.7
13 отзывов
8075
за всё
Пройти под десятками мостов и увидеть как парадный Петербург, так и его потайные уголки
Петербург с борта катера: водная прогулка
Петербург с борта катера: водная прогулка
23000
за всё
Пройти по рекам и каналам и увидеть самые яркие достопримечательности

Экскурсии по Питеру: цены и описания

На этой странице вы найдете многочисленные экскурсии по Северной столице: по музеям и паркам, по историческим зданиям и современным достопримечательностям. Групповые туры, как правило, стоят значительно дешевле индивидуальных, так что если вы хотите сэкономить, обратите внимание именно на них. Стоимость индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге может быть довольно высокой, но она окупится, ведь вы сможете более тесно общаться с экскурсоводом и задавать гиду самые интересные и необычные вопросы. Общая стоимость начинается от 300₽ со скидками до 70%.

По Санкт-Петербургу можно прогуливаться пешком, на автобусе или машине, а также на катере. Больше всего достопримечательностей можно осмотреть во время автобусной экскурсии, а катер подарит больше всего живописных видов и приятных впечатлений. Пешие прогулки — выбор тех, кто хочет не спеша познакомиться с городом «лично».

Санкт-Петербург — не тот город, с которым стоит знакомиться в ходе бездумных прогулок. Здесь слишком много всего интересного, поэтому услуги опытного гида, который расскажет вам о самых интересных страницах истории города, будут весьма кстати.

Последние отзывы на экскурсии

В
Наш авангард: бетон, железо и утопия в Санкт-Петербурге
Дата посещения: 4 авг 2026
За 1,5 часа получили представление о конструктивизме в Петрограде-Ленинграде, а вместе с тем – непарадном районе города.
Артём очень увлеченный и погруженный в тему гид!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Петергоф и Кронштадт за один день - из Петербурга
Дата посещения: 17 июл 2026
Огромное спасибо Светлане и водителю Анатолию за прекрасно проведенный день! Наша поездка в Петергоф и Кронштадт оставила у нас самые
читать дальшеуменьшить

восторженные впечатления и самые теплые воспоминания. Особая благодарность Вам, Светлана, за чуткость и понимание некоторых наших проблем. Счастья Вам и здоровья!

Группа туристов из Тулы (поездка 17.07.2026 г.)

Вам был полезен этот отзыв?
М
Последний год Пушкина (в мини-группе)
Дата посещения: 4 авг 2026
Сказать, что было интерессно-это ничего не сказать. Пушкин в моем восприятии теперь не литературный памятник, а живой человек(со своими "тараканами")
читать дальшеуменьшить

. Изложение яркое, увлекательное, Михаил грамотный и погруженный в историю человек. Нисколько не пожалеете, если погуляете с ним по живой истории

Вам был полезен этот отзыв?
И
Питер романтиков: дворы, парадные, виды с крыши и коммуналка Довлатова
Дата посещения: 25 июл 2026
Отличная экскурсия , очень душевная и атмосферная. Очень интересно было попасть в аутентичные парадные и окунуться в атмосферу 70 годов литературной среды. Кто хочет почувствовать дух настоящего Питера - это для Вас!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Дата посещения: 26 июл 2026
Были на экскурсии 26 июля, по Каменному острову. Экскурсия прошла замечательно! Узнали много интересного и нового про уже, казалось бы,
читать дальшеуменьшить

знакомые места.Рассказ гида был дополнен интереснейшими фотографиями острова начала и конца 19 века, что дало возможность полностью погрузиться в тот период. Спасибо за экскурсию! Будем ещё обращаться!

Вам был полезен этот отзыв?
З
Экскурсия по крейсеру «Аврора» без очереди (билеты включены)
Дата посещения: 25 июл 2026
Отличная экскурсия, очень информативно и наглядно, экскурсовод Алексей Юрьевич Оводков выше всяких похвал! С большой увлеченностью и глубоким знанием истории провел нашу экскурсию, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Экскурсия по крейсеру «Аврора» без очереди (билеты включены)
Дата посещения: 26 июл 2026
Познавательно, интересно. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Фотопрогулка «Мы были в Питере!»
Дата посещения: 24 июл 2026
Приятный фотограф, внимательный к деталям
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Закрытые парадные и дворы-колодцы: Петербург, куда не попасть просто так
Дата посещения: 19 июл 2026
Экскурсия прошла на ура! Гид активно иллюстрировал свой рассказ картинками, дал исчерпывающую информацию об об,ектах, которые даже и не входили
читать дальшеуменьшить

в маршрут. Например, красивое здание Владимирского пассажа, построенное в стиле северный модерн.
В процессе экскурсии была очень душевная теплая атмосфера . И в завершении Тимур дал список парадных, открытых к посещению. Огромное спасибо за экскурсию.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Дата посещения: 20 июл 2026
Экскурсия очень понравилось, несмотря на то, что уже не первый раз осматриваем основные достопримечательности города, слушать гида Валерия было очень интересно и познавательно. Советую посетить экскурсию с Валерием.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 359803 отзыва в Санкт-Петербурге

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу

Самые популярные экскурсии в Санкт-Петербурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Из Санкт-Петербурга в Петергоф, Кронштадт и форт «Константин»;
  2. Питер романтиков: дворы, парадные, виды с крыши и коммуналка Довлатова;
  3. На частном катере по рекам и каналам Петербурга;
  4. Секретные места Васильевского острова;
  5. Закрытые парадные и дворы-колодцы: Петербург, куда не попасть просто так.
Что посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эрмитаж;
  2. Невский проспект;
  3. Петропавловская крепость;
  4. Набережная;
  5. Петергоф;
  6. Финский Залив;
  7. Царское село;
  8. Адмиралтейство;
  9. Зимний дворец;
  10. Казанский собор.
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге можно забронировать 3346 экскурсий и билетов от 300 до 82 500 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 359803 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Мы предлагаем вам большой выбор экскурсий по Санкт-Петербургу по доступным ценам от 300₽. У нас есть множество однодневных и обзорных экскурсий, подходящих для всех членов семьи - детей, школьников и пенсионеров. Приглашаем вас посетить Санкт-Петербург в 2026 году и получить незабываемые впечатления