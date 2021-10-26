Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Доступно 1086 экскурсий 🚌 в Санкт-Петербурге на 2021 год, 57009 ⭐ отзывов, цены от 300₽, посетите достопримечательности: Петропавловская крепость, Эрмитаж 🎟, Петергоф, Медный всадник, Васильевский остров, Исаакиевский собор, Зимний дворец, Адмиралтейство. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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7ч
1 800₽
за 1 чел.
Автобусная экскурсия в Петергоф c билетами в Большой дворец без очереди
Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении
Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
10ч
2 700₽
за 1 чел.
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Экскурсия 2 в 1: всего за один день мы увидим самые необычные пригороды Петербурга
Согласно календарю
Индивидуальная фото-прогулка
1ч
35002 800₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Фотосессия на питерских улочках и крыше!
Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе
5ч 30м
1 900₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Приглашаем вас на экскурсию из Санкт-Петербурга в музей-заповедник «Царское Село» (г
2ч
1100880₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутри
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
14ч
1 690₽
за 1 чел.
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Что вы знаете о Выборге
1ч
800720₽
за 1 чел.
Покорить крыши Петербурга
Прогуляться по системе крыш и рассмотреть город с самого атмосферного ракурса
в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 19:00, в пятницу и субботу в ... ещё
5ч
1 600₽
за 1 чел.
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Автобусная экскурсия в Кронштадт из СПб
Ежедневно в 11:30 и 14:00
1ч 30м
750₽
за 1 чел.
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
6ч
1 600₽
за 1 чел.
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
Какой Петербург в ночи
Ежедневно в 22:00
3ч
1 400₽
за 1 чел.
Доходные дома + парадные + крыша = Питер!
За 3 часа собрать все слагаемые Санкт-Петербурга и прочувствовать его неподдельный дух
в понедельник, вторник и среду в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресе... ещё
3ч
900₽
за 1 чел.
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
На комфортабельном автобусе вы проедете с обзорной экскурсией по местам-символам Петербурга
Ежедневно в 11:00 и 14:00
1ч
700595₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Безопасная прогулка по петербургской крыше
Увлекательная экскурсия для тех, кто хочет увидеть Петербург с высоты!
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
1ч 30м
750₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
Осмотрите все основные достопримечательности Петербурга на комфортабельном автобусе
Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
1ч 30м
990792₽
за 1 чел.
От крыши к крыше в центре Петербурга
Город с высоты в компании нескучных рассказов
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 1... ещё
1ч 30м
750₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
С воды Петербург предстает именно таким, каким задумал его создатель - Петр I
2ч
790₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Вокруг Пяти Углов: экскурсия по доходным домам
Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города и заглянуть в квартиру Довлатова
в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 11:00, 14:30 и 17:30, в четверг в 10:00, 11:00, 1... ещё
4ч 30м
2 000₽
за 1 чел.
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Экскурсия по одному из самых неоднозначных мест Петербурга - Стрельне и Константиновскому дворцу,...
ВТ, ЧТ, СБ, ВС: 13:45
10ч
1 890₽
за 1 чел.
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
Путешествие из Петербурга к двум символам петровской эпохи — царской резиденции и городу-крепости
Индивидуальная экскурсия
1ч
7 000₽
за 1-8 чел.
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
На водной прогулке вас ждет экскурсия от капитана катера, теплые пледы, тент от дождя и ветра и,...
Ежедневно с 09:00 до 02:00
2ч
790₽
за 1 чел.
Секретные места Васильевского Острова
Прогуляться по самому таинственному району Петербурга, погружаясь в историю и быт ушедшей эпохи
ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
4ч
1 740₽
за 1 чел.
Очень петербургская экскурсия: дворы + парадные + крыша
На нашей экскурсии вы познакомитесь с городской архитектурой начала XX века с разных ракурсов:...
согласно расписанию в календаре
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 800₽
за 1-25 чел.
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
10 000₽
за 1-3 чел.
Екатерининский дворец с Янтарной комнатой + Французский регулярный парк
Индивидуальная поездка в резиденцию российских монархов Царское Село
ежедневно, кроме вторника и последнего понедельника месяца
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Последние отзывы «Экскурсии Санкт-Петербурга»
- Отзыв на: Покорить крыши ПетербургаИИрина26 октября 2021Нам всё очень понравилось. Познавательно, кратко и очень интересно
- ТТатьяна26 октября 2021Были 24 ноября на экскурсии! Гид Сергей замечательный. Очень интересно рассказывает исторические факты.
- Отзыв на: По Петербургу с петербуржцемООльга26 октября 2021Всё было здорово
- Отзыв на: Секретные места Васильевского ОстроваММарина26 октября 2021Экскурсия понравилась. Все было очень интересно. Мне 63 года, подруге 57 лет. Хотя экскурсия была пешая, мы с удовольствием все прошли и послушали. Большое спасибо гиду. Очень интересно все рассказывала и показывала.
- ННаталья26 октября 2021Экскурсия понравилась. Иван был эрудирован. Рассказывал захватывающе и сыну понравилось. Особенно залп. Самое важное что ребёнок сказал, что это он запомнит на всю жизнь.
- Отзыв на: Блестящий Екатерининский дворецТТатев26 октября 2021Экскурсия понравилась очень! Отдельная благодарность гиду!
- ТТатьяна26 октября 2021Прекрасная насыщенная экскурсия с потрясающими видами Питера с воды👍
- Отзыв на: Казанский собор — «симфония из камня»ЛЛилия26 октября 2021Экскурсия очень понравилась. Спасибо нашему году - Валерии за интересную подачу инвормации. Планируем посетить и другие ее экскурсии. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- Отзыв на: Покорить крыши ПетербургаААнна25 октября 2021Отличная экскурсия, её точно стоит посетить! Нам повезло мы были в вечернее время, Питер в огнях прекрасен) Потрясающий гид, рассказывал все очень интересно.
- ООльга25 октября 2021Экскурсовод Сергей просто супер! Исторические познания на высоте! Правда водитель автобуса не пускал в автобус до последнего((( Огромное спасибо за экскурсию. Будем рекомендовать друзьям, приезжающим в ваш город Привет из Владивостока👋👋👋