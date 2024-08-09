Легенды Севера: Петербург и Карелия

Это путешествие — идеальный выбор для тех, кто хочет прикоснуться к истории двух великих городов и окунуться в мир природы, поражающий своей красотой.

Пребывая в Санкт-Петербурге, вы посетите Гатчинский дворец, Музей
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Фаберже и Царское село, а еще сможете прокатиться на теплоходе по рекам и каналам и побывать в Павловске.

В Карелии вы увидите водопад Кивач, попробуете лечебную воду на курорте «Марциальные воды» и полюбуетесь авангардными скульптурами Онежской набережной.

Дополнительно вы сможете сплавиться по реке Шуе, увидеть древние петроглифы, посетить мистическую гору Воттоваара, отправиться к Беломорско-Балтийскому каналу, побывать в горном парке «Рускеала», совершить водные экскурсии на острова — Соловки, Кижи и Валаам.

5
3 отзыва
Легенды Севера: Петербург и Карелия
Легенды Севера: Петербург и Карелия
Легенды Севера: Петербург и Карелия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Свободный день

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение.

За доп. плату индивидуальный трансфер (дневной тариф):

  • аэропорт — отель — 2 100 руб. /машина;
  • вокзал — отель — 1 800 руб. /машина.

Свободный день.

Прибытие в Санкт-Петербург. Свободный деньПрибытие в Санкт-Петербург. Свободный деньПрибытие в Санкт-Петербург. Свободный деньПрибытие в Санкт-Петербург. Свободный день
2 день

Автобусная экскурсия в Гатчину

Завтрак в гостинице.

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина — одна из пригородных императорских резиденций.

Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры — всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.

И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Автобусная экскурсия в ГатчинуАвтобусная экскурсия в ГатчинуАвтобусная экскурсия в ГатчинуАвтобусная экскурсия в ГатчинуАвтобусная экскурсия в ГатчинуАвтобусная экскурсия в Гатчину
3 день

Переезд в Карелию. Программа "Мелодии Карелии". Программа "Карельская горница" с мастер-классами

Накануне вечером необходимо заказать в отеле ланч-бокс.

06:30 Выезжаем из Санкт-Петербурга в республику Карелию. Ст. метро пл. А. Невского, напротив входа в Александро-Невскую Лавру.

15:00 Прибытие в город Кондопога.

Размещение в номерах отеля «Карелия» *** (г. Кондопога, пл. Ленина 5).

Обед в кафе отеля — шведский стол.

Программа «Мелодии Карелии». Национальный карельский ансамбль порадует гостей музыкой и песнями.

Программа «Карельская горница».

Национальные мастер-классы:

  • мастер-класс по приготовлению из ржаной муки традиционных карельских калиток;
  • мастер-класс по изготовлению карельской куклы-оберега;
  • мастер-класс по обучению игре на старинном финно-угорском инструменте кантеле;
  • под песню «Летка-енька» разучим финский танец.

Чаепитие с изделиями собственного производства — калитками.

Дополнительно на выбор (бронируется строго при покупке тура):

  • Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых. Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов.
    • Стоимость, включая пикник с дегустацией алкоголя (для взрослых): взрослый — 2 750 руб., ребенок — 2 300 руб.
    • Стоимость пикника (без сплава): взрослый (с дегустацией) — 1 750 руб., ребенок — 1 300 руб.
  • Для не выезжающих на сплав: обед, ужин в отеле (шведский стол/накрытие).Стоимость — 480 руб. /чел.
Переезд в Карелию. Программа "Мелодии Карелии". Программа "Карельская горница" с мастер-классамиПереезд в Карелию. Программа "Мелодии Карелии". Программа "Карельская горница" с мастер-классамиПереезд в Карелию. Программа "Мелодии Карелии". Программа "Карельская горница" с мастер-классамиПереезд в Карелию. Программа "Мелодии Карелии". Программа "Карельская горница" с мастер-классами
4 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

Свободный день.

Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.

Дополнительно на выбор (бронируется строго при покупке тура):

  • Экскурсия на остров Соловки:

Стоимость — 10 500 руб. /чел., ребенок до 9 лет (включительно) — 7 500 руб. /чел.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~24 часа.

В 02:30 Выезд в порт Рабочеостровск из Кондопоги.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).

В программу входит: переправа туда — обратно Рабочеостровск — Соловки — Рабочеостровск, Большая обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова.

С собой иметь наличные деньги. Обед не предусмотрен.

  • «Кемска волость» и Архипелаг Кузова:

Стоимость — 6 850 руб. /чел.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~24 часа.

Выезд в порт Рабочеостровск в 02:30.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).

В программе: Морская прогулка по Белому морю. Посещение — острова Немецкий Кузов; обзорная экскурсия по г. Кеми, экскурсия в Кемский историко-краеведческий музей поморской культуры «Поморье».

Прибытие в отель после экскурсии ~02:30.

Свободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсии
5 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

Свободный день.

Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.

Дополнительно на выбор (бронируется строго при покупке тура):

  • Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам — Бесов Нос и многое другое:

Стоимость — 5 500 руб. /чел.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~17,5 часов.

08:00 Выезд на программу.

В программе: гора Лысуха; обзорная экскурсия по г. Медвежьгорску (Кархумяки) — Беломорско-Балтийский канал им. Сталина, церковь Николая Чудотворца; водная переправа по реке Черная; наружный осмотр старинного «петровского» 16-метрового маяка; экскурсия по мысу Бесов Нос, где находятся онежские петроглифы внесенные в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прибытие в отель после экскурсии ~01:30.

  • Экспедиция к древнему культовому комплексу на гору Воттоваара с обедом в деревенском доме:

Стоимость — 5 500 руб. /чел.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~17 часов.

07:30 Ранний завтрак в отеле — шведский стол.

08:00 Выезд на автобусе в деревню Гимолы Муезерского района (180 км).

Пересадка в машины УАЗ, переезд 17 км по труднопроходимой дороге до подножия горы.

Пеший подъем на гору Воттоваара.

После экскурсии переезд на машинах УАЗ в д. Гимолы.

Поздний деревенский обед в избе.

Возвращение с экскурсии в отель ~01:00.

Свободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсии
6 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

Свободный день.

Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.

Дополнительно на выбор (бронируется строго при покупке тура):

  • «Любовь и голуби» и Беломорско-Балтийский канал:

Стоимость— 2 200 руб. /чел., ребенок — 1 750 руб. /чел.

Продолжительность экскурсии: ~7 часов.

08:00 Выезд на программу.

В программе: «Замок» Кархумяки; экскурсия по г. Медвежьегорску; Беломорско-Балтийский канал им. Сталина; церковь Николая Чудотворца; гора Лысуха.

Возвращение с экскурсии в отель ~15:00.

  • Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска:

Стоимость водного трансфера на комете — уточняется.

Продолжительность: ~9 часов.

Время нахождения на острове Кижи: 3 часа 30 минут.

Стоимость водного трансфера на комете: 5350 руб. взр., 3600 руб. реб. до 12 лет вкл.

Экскурсионное обслуживание на острове Кижи оплачивается дополнительно (900 руб. взр, 400 руб. пенс., шк., студ.).

Во вторую половину дня дополнительно:

~18:00 Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопоги.

Стоимость — 2 950 руб. /чел., ребенок — 2 550 руб. /чел.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~3,5 часа.

Свободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсии
7 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие).Стоимость — 480 руб. /чел.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.

Дополнительно на выбор (бронируется строго при покупке тура):

  • Горный парк «Рускеала» и остров Валаам:

Стоимость — 8 350 руб. /чел., ребенок до 12 лет включительно — 6 150 руб. /чел.

Продолжительность экскурсии: ~18 часов.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).

04:00 Отправление в г. Сортавала.

В программе: водный трансфер на остров Валаам и обратно; знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение Спаса-Преображенского собора; остановка на водопаде Ахвенкоски; посещение Горного парка «Рускеала».

~21:30 Возвращение в отель.

  • Горный парк «Рускеала» и город Сортавала:

Стоимость — 3 500 руб. /чел., ребенок до 17 лет — 2 850 руб. /чел.

Продолжительность экскурсии: ~18 часов.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).

04:00 Отправление в г. Сортавала.

В программе: Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь); остановка на водопаде Ахвенкоски; посещение Горного парка «Рускеала».

~ 21:30 Возвращение в отель.

Свободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсии
8 день

Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Переезд в Санкт-Петербург

Завтрак в отеле «шведский стол».

07:15 Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Вулкан Гирвас — уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии.

Вулкан Гирвас в настоящее время почти полностью разрушен природой и временем. Сохранились лишь более 20 застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров и следы кратера, который считается одним из древнейших на планете и в Карелии.

Природный заповедник и водопад «Кивач».

Водопад Кивач расположен на территории природного заповедника. Один из самых крупных водопадов Европы раскинулся в русле реки Суна в Кондопожском районе и является визитной карточкой региона.

Здесь же произрастает один из интереснейших и загадочных видов — карельская береза. Ее отличительная особенность заключается в наличии оригинальной узорчатой текстуры древесины, которая по рисунку и прочности напоминает мрамор.

Первый русский курорт «Марциальные воды» — это первый в России курорт, который был основан еще Петром I в 1719 году.

Дегустация минеральной воды из трех источников.

Прогулка по Онежской набережной города Петрозаводск.

По доброй традиции — каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» — скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан.

Отправление в Санкт-Петербург.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург в 23:50 к ст. метро пл. А. Невского.

Размещение в отеле самостоятельно.

Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Переезд в Санкт-ПетербургВулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Переезд в Санкт-ПетербургВулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Переезд в Санкт-ПетербургВулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Переезд в Санкт-ПетербургВулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Переезд в Санкт-Петербург
9 день

Экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже в Шуваловском дворце

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

12:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс», «Багратион»).

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролеты мостов и воздушные узоры оград.

17:30 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX–XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

18:30–19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.

Дополнительно: (бронируется на месте)

15:30 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.

Стоимость: взрослый — 850 руб., школьник — 650 руб., студент — 750 руб., пенсионер — 750 руб.

Экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже в Шуваловском дворцеЭкскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже в Шуваловском дворцеЭкскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже в Шуваловском дворцеЭкскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже в Шуваловском дворцеЭкскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже в Шуваловском дворце
10 день

Под сенью Царскосельских садов

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00–10:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село — любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Посещение Екатерининского дворца, со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства xviii-xix веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно:(бронируется на месте)

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII –начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.

Стоимость: взрослый — 1 300 руб., школьник — 1 000 руб., студент — 1 200 руб., пенсионер — 1 200 руб.

16:00–18:00. Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания»/Московский вокзал.

Под сенью Царскосельских садовПод сенью Царскосельских садовПод сенью Царскосельских садовПод сенью Царскосельских садов

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в Карелии (5 ночей) и в Санкт-Петербурге (4 ночи).

Стоимость тура на 1 человека, руб:
  • Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Карелия 3* (Кондопога), завтрак «шведский стол» + Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный + СтандартныйКомфорт + Стандартный
05.07–16.0844 65043 85065 20047 05045 45069 800
  • Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Карелия 3* (Кондопога), завтрак «шведский стол»+ Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
Мансарда + СтандартныйСтандартный + СтандартныйУлучшенный + Стандартный
05.07–19.0742 25060 40042 25060 40043 65042 25062 800
26.0741 65059 10041 65059 10042 95041 85061 600
02.08–16.0841 05057 80041 05057 80042 25041 45060 400

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак + Карелия 3* (Кондопога), завтрак «шведский стол» + Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак:

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Смарт без кухни + СтандартныйСмарт + СтандартныйСтудия + Стандартный
19.07–16.0845 85068 20046 85070 20047 25045 45071 200

Скидки:

  • детям до 14 лет — 1 700 руб.;
  • детям 14–16 лет — 800 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения) — 500 руб.

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Варианты проживания

Карелия

5 ночей

Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1 этаже есть стоматология и работает служба такси.

На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.

В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый их них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.

На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.

В 100 м от отеля, на Токарской набережной расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.

КарелияКарелияКарелияКарелияКарелияКарелияКарелияКарелияКарелия

Москва

4 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за доп. плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

МоскваМоскваМоскваМоскваМоскваМоскваМосква

Ярд Резиденс Апарт Отель

4 ночи

Апарт-отель «YARD Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского.

Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее.

Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Ярд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт Отель

Арт Деко Невский

4 ночи

Отель «Арт Деко Невский» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры.

Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек.

В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Арт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко Невский

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки после первого ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе в Санкт-Петербурге и в Карелии
  • Билеты в музеи
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • 5 завтраков
  • 1 обед в первый день тура
  • Чаепитие с калитками
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Индивидуальный трансфер (дневной тариф):аэропорт - отель - 2 100 руб. /машинавокзал - отель - 1 800 руб. /машина
  • Аэропорт - отель - 2 100 руб. /машина
  • Вокзал - отель - 1 800 руб. /машина
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Курортный сбор, оплата непосредственно в гостинице, не включается в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора) - 100 руб. /сутки
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 2 500 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой расчетный час в гостинице?

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Какие есть скидки в туре?

Скидки:

  • детям до 14 лет — 1700 руб.;
  • детям 14–16 лет — 800 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения) — 500 руб.
Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура:

  • стандартная группа — 40–50 человек;
  • комфорт-группа — 19–27 человек;
  • мини-группа — до 16 человек.

Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40–50 человек.

При посещении музеев Санкт-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% — в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250–300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере — это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет.

  • Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*.
  • Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* — срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона.

Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница).

При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе).

екомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке.

  • Если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора).
  • Если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых. Если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей.

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 руб. в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура. Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
9 авг 2024
Было здорово. Организовано на 5.
А
9 авг 2024
Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся…
Благодарю
Е
8 авг 2024
Организаторам отдельное спасибо, ни разу не подвели, держали в курсе всех событий, помогали, отвечали оперативно на возникающие вопросы. Все, что было заявлено в туре - исполнено. Спасибо! Советуем Вас!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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