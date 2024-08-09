Пребывая в Санкт-Петербурге, вы посетите Гатчинский дворец, Музей
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Свободный день
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение.
За доп. плату индивидуальный трансфер (дневной тариф):
- аэропорт — отель — 2 100 руб. /машина;
- вокзал — отель — 1 800 руб. /машина.
Свободный день.
Автобусная экскурсия в Гатчину
Завтрак в гостинице.
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина — одна из пригородных императорских резиденций.
Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры — всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Переезд в Карелию. Программа "Мелодии Карелии". Программа "Карельская горница" с мастер-классами
Накануне вечером необходимо заказать в отеле ланч-бокс.
06:30 Выезжаем из Санкт-Петербурга в республику Карелию. Ст. метро пл. А. Невского, напротив входа в Александро-Невскую Лавру.
15:00 Прибытие в город Кондопога.
Размещение в номерах отеля «Карелия» *** (г. Кондопога, пл. Ленина 5).
Обед в кафе отеля — шведский стол.
Программа «Мелодии Карелии». Национальный карельский ансамбль порадует гостей музыкой и песнями.
Программа «Карельская горница».
Национальные мастер-классы:
- мастер-класс по приготовлению из ржаной муки традиционных карельских калиток;
- мастер-класс по изготовлению карельской куклы-оберега;
- мастер-класс по обучению игре на старинном финно-угорском инструменте кантеле;
- под песню «Летка-енька» разучим финский танец.
Чаепитие с изделиями собственного производства — калитками.
Дополнительно на выбор (бронируется строго при покупке тура):
- Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых. Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов.
- Стоимость, включая пикник с дегустацией алкоголя (для взрослых): взрослый — 2 750 руб., ребенок — 2 300 руб.
- Стоимость пикника (без сплава): взрослый (с дегустацией) — 1 750 руб., ребенок — 1 300 руб.
- Для не выезжающих на сплав: обед, ужин в отеле (шведский стол/накрытие).Стоимость — 480 руб. /чел.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Свободный день.
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Дополнительно на выбор (бронируется строго при покупке тура):
- Экскурсия на остров Соловки:
Стоимость — 10 500 руб. /чел., ребенок до 9 лет (включительно) — 7 500 руб. /чел.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~24 часа.
В 02:30 Выезд в порт Рабочеостровск из Кондопоги.
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
В программу входит: переправа туда — обратно Рабочеостровск — Соловки — Рабочеостровск, Большая обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова.
С собой иметь наличные деньги. Обед не предусмотрен.
- «Кемска волость» и Архипелаг Кузова:
Стоимость — 6 850 руб. /чел.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~24 часа.
Выезд в порт Рабочеостровск в 02:30.
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
В программе: Морская прогулка по Белому морю. Посещение — острова Немецкий Кузов; обзорная экскурсия по г. Кеми, экскурсия в Кемский историко-краеведческий музей поморской культуры «Поморье».
Прибытие в отель после экскурсии ~02:30.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Свободный день.
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Дополнительно на выбор (бронируется строго при покупке тура):
- Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам — Бесов Нос и многое другое:
Стоимость — 5 500 руб. /чел.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~17,5 часов.
08:00 Выезд на программу.
В программе: гора Лысуха; обзорная экскурсия по г. Медвежьгорску (Кархумяки) — Беломорско-Балтийский канал им. Сталина, церковь Николая Чудотворца; водная переправа по реке Черная; наружный осмотр старинного «петровского» 16-метрового маяка; экскурсия по мысу Бесов Нос, где находятся онежские петроглифы внесенные в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прибытие в отель после экскурсии ~01:30.
- Экспедиция к древнему культовому комплексу на гору Воттоваара с обедом в деревенском доме:
Стоимость — 5 500 руб. /чел.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~17 часов.
07:30 Ранний завтрак в отеле — шведский стол.
08:00 Выезд на автобусе в деревню Гимолы Муезерского района (180 км).
Пересадка в машины УАЗ, переезд 17 км по труднопроходимой дороге до подножия горы.
Пеший подъем на гору Воттоваара.
После экскурсии переезд на машинах УАЗ в д. Гимолы.
Поздний деревенский обед в избе.
Возвращение с экскурсии в отель ~01:00.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Свободный день.
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Дополнительно на выбор (бронируется строго при покупке тура):
- «Любовь и голуби» и Беломорско-Балтийский канал:
Стоимость— 2 200 руб. /чел., ребенок — 1 750 руб. /чел.
Продолжительность экскурсии: ~7 часов.
08:00 Выезд на программу.
В программе: «Замок» Кархумяки; экскурсия по г. Медвежьегорску; Беломорско-Балтийский канал им. Сталина; церковь Николая Чудотворца; гора Лысуха.
Возвращение с экскурсии в отель ~15:00.
- Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска:
Стоимость водного трансфера на комете — уточняется.
Продолжительность: ~9 часов.
Время нахождения на острове Кижи: 3 часа 30 минут.
Стоимость водного трансфера на комете: 5350 руб. взр., 3600 руб. реб. до 12 лет вкл.
Экскурсионное обслуживание на острове Кижи оплачивается дополнительно (900 руб. взр, 400 руб. пенс., шк., студ.).
Во вторую половину дня дополнительно:
~18:00 Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопоги.
Стоимость — 2 950 руб. /чел., ребенок — 2 550 руб. /чел.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~3,5 часа.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие).Стоимость — 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Дополнительно на выбор (бронируется строго при покупке тура):
- Горный парк «Рускеала» и остров Валаам:
Стоимость — 8 350 руб. /чел., ребенок до 12 лет включительно — 6 150 руб. /чел.
Продолжительность экскурсии: ~18 часов.
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
04:00 Отправление в г. Сортавала.
В программе: водный трансфер на остров Валаам и обратно; знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение Спаса-Преображенского собора; остановка на водопаде Ахвенкоски; посещение Горного парка «Рускеала».
~21:30 Возвращение в отель.
- Горный парк «Рускеала» и город Сортавала:
Стоимость — 3 500 руб. /чел., ребенок до 17 лет — 2 850 руб. /чел.
Продолжительность экскурсии: ~18 часов.
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
04:00 Отправление в г. Сортавала.
В программе: Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь); остановка на водопаде Ахвенкоски; посещение Горного парка «Рускеала».
~ 21:30 Возвращение в отель.
Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Курорт "Марциальные воды". Онежская набережная. Переезд в Санкт-Петербург
Завтрак в отеле «шведский стол».
07:15 Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Вулкан Гирвас — уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии.
Вулкан Гирвас в настоящее время почти полностью разрушен природой и временем. Сохранились лишь более 20 застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров и следы кратера, который считается одним из древнейших на планете и в Карелии.
Природный заповедник и водопад «Кивач».
Водопад Кивач расположен на территории природного заповедника. Один из самых крупных водопадов Европы раскинулся в русле реки Суна в Кондопожском районе и является визитной карточкой региона.
Здесь же произрастает один из интереснейших и загадочных видов — карельская береза. Ее отличительная особенность заключается в наличии оригинальной узорчатой текстуры древесины, которая по рисунку и прочности напоминает мрамор.
Первый русский курорт «Марциальные воды» — это первый в России курорт, который был основан еще Петром I в 1719 году.
Дегустация минеральной воды из трех источников.
Прогулка по Онежской набережной города Петрозаводск.
По доброй традиции — каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» — скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан.
Отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург в 23:50 к ст. метро пл. А. Невского.
Размещение в отеле самостоятельно.
Экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже в Шуваловском дворце
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
12:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс», «Багратион»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролеты мостов и воздушные узоры оград.
17:30 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX–XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
18:30–19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Дополнительно: (бронируется на месте)
15:30 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.
Стоимость: взрослый — 850 руб., школьник — 650 руб., студент — 750 руб., пенсионер — 750 руб.
Под сенью Царскосельских садов
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00–10:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село — любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Посещение Екатерининского дворца, со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства xviii-xix веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно:(бронируется на месте)
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII –начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.
Стоимость: взрослый — 1 300 руб., школьник — 1 000 руб., студент — 1 200 руб., пенсионер — 1 200 руб.
16:00–18:00. Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания»/Московский вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Карелии (5 ночей) и в Санкт-Петербурге (4 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Карелия 3* (Кондопога), завтрак «шведский стол» + Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|Комфорт + Стандартный
|05.07–16.08
|44 650
|43 850
|65 200
|47 050
|45 450
|69 800
- Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Карелия 3* (Кондопога), завтрак «шведский стол»+ Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Мансарда + Стандартный
|Стандартный + Стандартный
|Улучшенный + Стандартный
|05.07–19.07
|42 250
|60 400
|42 250
|60 400
|43 650
|42 250
|62 800
|26.07
|41 650
|59 100
|41 650
|59 100
|42 950
|41 850
|61 600
|02.08–16.08
|41 050
|57 800
|41 050
|57 800
|42 250
|41 450
|60 400
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак + Карелия 3* (Кондопога), завтрак «шведский стол» + Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак:
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни + Стандартный
|Смарт + Стандартный
|Студия + Стандартный
|19.07–16.08
|45 850
|68 200
|46 850
|70 200
|47 250
|45 450
|71 200
Скидки:
- детям до 14 лет — 1 700 руб.;
- детям 14–16 лет — 800 руб.;
- пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения) — 500 руб.
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Варианты проживания
Карелия
Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1 этаже есть стоматология и работает служба такси.
На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый их них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.
На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.
В 100 м от отеля, на Токарской набережной расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.
Москва
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за доп. плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Ярд Резиденс Апарт Отель
Апарт-отель «YARD Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского.
Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее.
Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Арт Деко Невский
Отель «Арт Деко Невский» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры.
Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек.
В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе в Санкт-Петербурге и в Карелии
- Билеты в музеи
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- 5 завтраков
- 1 обед в первый день тура
- Чаепитие с калитками
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Индивидуальный трансфер (дневной тариф):аэропорт - отель - 2 100 руб. /машинавокзал - отель - 1 800 руб. /машина
- Аэропорт - отель - 2 100 руб. /машина
- Вокзал - отель - 1 800 руб. /машина
- Питание, не указанное в программе тура
- Курортный сбор, оплата непосредственно в гостинице, не включается в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора) - 100 руб. /сутки
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 2 500 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Какие есть скидки в туре?
Скидки:
- детям до 14 лет — 1700 руб.;
- детям 14–16 лет — 800 руб.;
- пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения) — 500 руб.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура:
- стандартная группа — 40–50 человек;
- комфорт-группа — 19–27 человек;
- мини-группа — до 16 человек.
Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40–50 человек.
При посещении музеев Санкт-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% — в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250–300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере — это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет.
- Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*.
- Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* — срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона.
Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница).
При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе).
екомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке.
- Если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора).
- Если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых. Если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей.
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 руб. в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура. Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Когда и сколько длится?
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