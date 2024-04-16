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Авторский тур
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840₽ за человека
Авторский тур
5 дней
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 170₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дворцы и усадьбы петербургской знати
Начало: Санкт-Петербург
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 38 570₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На 8 марта в Петербург
Начало: Санкт-Петербург
8 мар в 10:00
от 11 175₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легенды Севера: Петербург и Карелия
Начало: Санкт-Петербург
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 41 050₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
17 июня в 12:00
1 июля в 12:00
33 420₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ЕЕлена26 марта 2024Праздник Победы в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из МосквыСпасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
- ААнна19 марта 2024Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
- ООлеся15 марта 2024Выбрала тур для мамы (первый раз в Санкт-Петербурге). Тур для общего впечатления в самый раз. Все основные достопримечательности можно посмотреть
- ООлеся15 марта 2024Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музей Фаберже»
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