О Олеся Легенды Севера: Петербург и Карелия Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

Е Елена С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней читать дальше между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР). Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы

О Ольга С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!

О Ольга С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

С Сергей Легенды Севера: Петербург и Карелия Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Легенды Севера: Петербург и Карелия По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Е Елена Праздник Победы в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.

А Анна На 8 марта в Петербург Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

О Олеся На 8 марта в Петербург читать дальше в "спокойном" режиме. Гиды хорошие, программа адекватная. Единственно для более молодого поколения скорее всего не подойдет, тур классический и рассчитан на более старшее поколение. Выбрала тур для мамы (первый раз в Санкт-Петербурге). Тур для общего впечатления в самый раз. Все основные достопримечательности можно посмотреть