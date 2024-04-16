Туры в музей Фаберже

Найдено 7 туров в категории «Музей Фаберже» в Санкт-Петербурге, цены от 11 175 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840 за человека
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 170 за человека
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 900 за человека
Дворцы и усадьбы петербургской знати
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Дворцы и усадьбы петербургской знати
Начало: Санкт-Петербург
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 38 570 за человека
На 8 марта в Петербург
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На 8 марта в Петербург
Начало: Санкт-Петербург
8 мар в 10:00
от 11 175 за человека
Легенды Севера: Петербург и Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Легенды Севера: Петербург и Карелия
Начало: Санкт-Петербург
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 41 050 за человека
В Санкт-Петербург на дворянский бал
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
17 июня в 12:00
1 июля в 12:00
33 420 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Легенды Севера: Петербург и Карелия
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Легенды Севера: Петербург и Карелия
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Легенды Севера: Петербург и Карелия
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Е
    Елена
    26 марта 2024
    Праздник Победы в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
    Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    На 8 марта в Петербург
    Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
  • О
    Олеся
    15 марта 2024
    На 8 марта в Петербург
    Выбрала тур для мамы (первый раз в Санкт-Петербурге). Тур для общего впечатления в самый раз. Все основные достопримечательности можно посмотреть
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    в "спокойном" режиме. Гиды хорошие, программа адекватная. Единственно для более молодого поколения скорее всего не подойдет, тур классический и рассчитан на более старшее поколение.

  • О
    Олеся
    15 марта 2024
    На 8 марта в Петербург
    Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музей Фаберже»

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  2. Петергоф
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  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
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