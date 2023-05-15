Прошли сотни лет и протоки, соединявшие озеро и море, исчезли, оставив систему озёр, по которым мы пройдём байдарочным походом через бывший Хейниоксий пролив.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Озеро Ламское - урочище Градуево
07:45-08:00 Сбор группы у Финляндского вокзала (Санкт-Петербург), знакомство с гидом-инструктором и посадка в микроавтобус.
Около 3 часов дороги до места старта - озера Ламское, в Выборгском районе Ленинградской области.
12:30-15:00 Подготовка к выходу на маршрут:
- получение снаряжения, сборка и подготовка байдарок к походу;
- знакомство с правилами поведения на воде;
- вводный инструктаж по управлению байдаркой и технике безопасности.
15:00-00:00 Сплав по озерам Ламское - Кривуша - Верхнее и Среднее Градуевские - реке Градуевка до урочища Градуево.
Ночёвка в палатках в районе урочища Градуево.
По настроению группы и при наличии возможности - организация бани (мобильная баня).
От озера Большое Градуевское к озеру Губановское
09:00 Сытный завтрак по традиционным рецептам Ахтилахти, сбор лагеря и погрузка в байдарки.
Переход по озеру Большое Градуевское к озеру Губановское.
Один обнос, пара приятных стремнин-сливов, плёсы со сказочными пейзажами Карельского перешейка.
Поставим лагерь на уютной поляне, сделаем вкусный ужин, заночуем в палатках.
От озера Соколиное до посёлка Пальцево. Выезд в Санкт-Петербург
09:00-15:00 Подъём, завтрак, сбор лагеря и прохождение маршрута от озера Соколиное до посёлка Пальцево.
По пути встретиться 1-2 порога, где, возможно, потребуется обнести байдарки.
15:00-20:00 Финиш у ж/д станции Пальцево, сборка снаряжения, посадка в микроавтобус и отправление в Санкт-Петербург.
Окончание тура около 20:00 на ул. Боткинская дом 4 близ Финляндского вокзала.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура: 15800 рублей.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в двух- и трехместных палатках.
Полевая кухня (завтрак, ходовой перекус и ужин).
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на микроавтобусе из Санкт-Петербурга до места старта тура и обратно
- Автомобильное сопровождение (переброска вещей между точками лагерей)
- Работа гидов-инструкторов и водителей
- Походное питание: в первый день - перекус и ужин, во второй день - завтрак и перекус и ужин третий день - завтрак и перекус (все участники в равной степени принимают участие в приготовлении пищи)
- Общественное костровое снаряжение, общественная посуда, тент
- Прокат байдарок, вёсел, гермоупаковок объёмом 30Л и спасательных жилетов
- Прокат палаток (2-х или 3-х-местных)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Аренда спальника и пенки (их, в комплекте с вкладышами, мы можем предложить в аренду за 700 рублей на весь тур на этапе покупки билетов)
- Завтрак в первый день тура и ужин в последний день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- перчатки (неопреновые, велосипедные, яхтенные или просто строительные);
- теплый свитер/толстовка из флиса или шерсти;
- куртка влаго-ветрозащитная (водонепроницаемость от 5000 мм до 10 000 мм);
- обувь для нахождения в байдарке (коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки, как вариант - резиновые сапоги);
- пенка (туристический коврик) для сна;
- спальный мешок (температура комфорта не меньше +10°C для июня, июля и августа; не менее 0 °C для мая и сентября; не менее -5°C для октября). Мы можем предоставить спальный мешок в аренду за дополнительную оплату;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- индивидуальные медицинские препараты (захватите пластырь).
Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.
Как добраться?
Мы собираем группу в 07:45 Санкт-Петербурге на ул. Боткинская дом 4 (это рядом с Финляндским вокзалом). Окончание тура там же.
Какие есть ограничения в туре?
Возраст участников от 14 до 17 - в сопровождении родителей или законных опекунов, от 18 - свободно, от 60 - по согласованию с организатором тура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организована безопасноссть?
Опытный инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.
Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.
Спасательные жилеты и спасательные концы.
В случае неблагоприятных погодных условий (высокой волны или сильного ветра) гид-инструктор может принять решение об изменении маршрута.
Какие есть особенности тура?
Специальная подготовка не требуется. Однако, чем в лучшей форме находится участник, тем ему будет комфортнее.
Тур на байдарках и каяках по Хейнйокскому проливу подразумевает продолжительную физическую активность (гребля), приготовление питания на костре и ночёвку в полевых условиях в палатке.
Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.
Какое техническое описание тура?
Тип тура: сплав с автомобильным сопровождением на заброске-выброске и точках ночёвок.
Длительность: 3 дня и 2 ночи.
Протяженность: до 35 км, по 10-15 км в день.
Ночёвки: в палатках.
Логистика: встреча участников в Санкт-Петербурге (ул. Боткинская 4 близ Финляндского вокзала), заброска/выброска на микроавтобусе организатора, окончание в Санкт-Петербурге.
Группа: до 20 человек.
Безопасность: стаж старшего гида – 12 лет, курсы первой помощи у гидов – ежегодно последние 6 лет, расширенная аптечка, автосопровождение. В некоторых точках маршрута есть сотовая связь вплоть до 4G.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
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Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!