3 дня
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Начало: Г. Санкт-Петербург
28 апр в 10:00
8 мая в 10:00
15 800₽ за человека
3 дня
На каяках по Ладоге
Начало: Г. Санкт-Петербург
8 мая в 10:00
14 200₽ за человека
3 дня
На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
Начало: Г. Санкт-Петербург
29 апр в 10:00
14 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра12 августа 2024Спасибо большое за организацию инструкторам Сергею и Диме)
- ООлег4 мая 2024Хорошие ребята, неформальный подход.
- ООлег4 мая 2024Все хорошо
- ООлег4 мая 2024Очень живописные места, сложность преувеличена.
- ООлег4 мая 2024Отличная поездка
- ГГейнц11 января 2024На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской областиГиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но если бы о нем дали полную информацию по дороге, сроках открытия сразу, можно было обменять билеты нормально, а не сидеть на иголках.
- ААнна2 декабря 2023На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской областиОрганизовано все качественно. Дополнительно присылали туристический ваучер в котором было написано, что необходимо брать с собой в тур.
- ВВладислав12 ноября 2023На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской областиИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессию (без этого гидом быть
- ООлеся15 мая 2023Маршрут красивый, для выносливых людей, есть время на насладиться красотой и накачать плечи 😂
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сплавы и рафтинг»
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