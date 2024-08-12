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нельзя), человек, который знает все про Север, человек который рассказал про Метеологию (изучение и прогноз погоды) так интересно, что все стояли и слушали и хлопали глазами, человек с отличным чувством юмора, сколько бы мы над ним не подшучивали, человек который всегда отзывается на любую просьбу, да и просто очень хороший человек. Он любит Север, только человек, который любит Север может стать таким прекрасным гидом. Илья, успехов тебе. Я с удовольствием поеду с тобой еще в другой тур!!!