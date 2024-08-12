Сплавы по рекам на рафтах в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Санкт-Петербурге, цены от 14 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
На байдарках
3 отзыва
3 дня
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Начало: Г. Санкт-Петербург
28 апр в 10:00
8 мая в 10:00
15 800 за человека
На каяках по Ладоге
Прогулки на каяках
3 отзыва
3 дня
На каяках по Ладоге
Начало: Г. Санкт-Петербург
8 мая в 10:00
14 200 за человека
На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
Прогулки на каяках
3 отзыва
3 дня
На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
Начало: Г. Санкт-Петербург
29 апр в 10:00
14 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    12 августа 2024
    На каяках по Ладоге
    Спасибо большое за организацию инструкторам Сергею и Диме)
  • О
    Олег
    4 мая 2024
    На каяках по Ладоге
    Хорошие ребята, неформальный подход.
  • О
    Олег
    4 мая 2024
    На каяках по Ладоге
    Все хорошо
  • О
    Олег
    4 мая 2024
    Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
    Очень живописные места, сложность преувеличена.
  • О
    Олег
    4 мая 2024
    Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
    Отличная поездка
  • Г
    Гейнц
    11 января 2024
    На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
    Гиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но если бы о нем дали полную информацию по дороге, сроках открытия сразу, можно было обменять билеты нормально, а не сидеть на иголках.
    Гиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но еслиГиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но если
  • А
    Анна
    2 декабря 2023
    На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
    Организовано все качественно. Дополнительно присылали туристический ваучер в котором было написано, что необходимо брать с собой в тур.
  • В
    Владислав
    12 ноября 2023
    На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
    Илья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессию (без этого гидом быть
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    нельзя), человек, который знает все про Север, человек который рассказал про Метеологию (изучение и прогноз погоды) так интересно, что все стояли и слушали и хлопали глазами, человек с отличным чувством юмора, сколько бы мы над ним не подшучивали, человек который всегда отзывается на любую просьбу, да и просто очень хороший человек. Он любит Север, только человек, который любит Север может стать таким прекрасным гидом. Илья, успехов тебе. Я с удовольствием поеду с тобой еще в другой тур!!!

    Илья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессию
  • О
    Олеся
    15 мая 2023
    Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
    Маршрут красивый, для выносливых людей, есть время на насладиться красотой и накачать плечи 😂

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
  2. На каяках по Ладоге
  3. На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Исаакиевский собор
  5. Эрмитаж
  6. Царское село
  7. Петропавловская крепость
  8. Петропавловский собор
  9. Набережная
  10. Остров Валаам
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 14 200 до 15 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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