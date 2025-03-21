Зимнее очарование Северной столицы: Меншиковский дворец, Эрмитаж и Царское Село

Побывать в Бриллиантовой кладовой, посетить Екатерининский дворец и Петропавловскую крепость
Приглашаем провести выходные в Санкт-Петербурге и увидеть парадный облик самого культурного города России. Будем бродить по роскошным залам дворцов и представлять себя знатными аристократами 18 века.

Полюбуемся шедеврами ювелирного искусства в
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Бриллиантовой или Золотой кладовых Эрмитажа и погрузимся в историю Петербурга.

А ещё увидим главные архитектурные памятники города, погуляем по живописному парку в Царском Селе и посетим знаменитую Янтарную комнату в Екатерининском дворце.

Зимнее очарование Северной столицы: Меншиковский дворец, Эрмитаж и Царское Село
Зимнее очарование Северной столицы: Меншиковский дворец, Эрмитаж и Царское Село
Зимнее очарование Северной столицы: Меншиковский дворец, Эрмитаж и Царское Село
Ближайшие даты:
21
мар28
мар
Время начала: 10:45

Описание тура

Организационные детали

Время начала экскурсий в программе — предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Кирочная» в номерах с удобствами внутри или с удобствами на блок (вы можете выбрать подходящий вам вариант). Возможно 1-местное размещение за доплату или размещение на дополнительном месте. Также возможно размещение в гостинице «Domina Пулково», стоимость по запросу.

Желающие могут приобрести тур без проживания.

*Фото отеля взяты с сайта ulanaspb.ru

Питание. В стоимость входят 2 завтрака в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или больших автобусах и на метро.

Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.

Программа тура по дням

1 день

Меншиковский дворец и Золотая кладовая Эрмитажа

Заселение в отель самостоятельно. В 10:45 встретимся у станции метро «Василеостровская» и начнём пешеходную экскурсию по парадному городу. Посетим Меншиковский дворец в стиле петровского барокко, полюбуемся роскошными интерьерами и узнаем, как жили знатные аристократы и дворяне в 18 веке. Затем побываем в Золотой или Бриллиантовой кладовой Эрмитажа и рассмотрим коллекцию драгоценностей Императорской семьи. Шедевры ювелирного искусства принадлежат разным эпохам, мастерам и народам, но одинаково впечатляют.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Меншиковский дворец и Золотая кладовая ЭрмитажаМеншиковский дворец и Золотая кладовая ЭрмитажаМеншиковский дворец и Золотая кладовая ЭрмитажаМеншиковский дворец и Золотая кладовая Эрмитажа
2 день

Петропавловская крепость

После завтрака встретимся у станции метро «Гостиный двор» в 11:00 и отправимся на автобусную экскурсию. Сегодня вы увидите известные памятники архитектуры и полюбуетесь знаменитыми видами Северной столицы. Затем посетим Петропавловскую крепость. Вы узнаете, как и где начинался Петербург, побываете в крепости-тюрьме, увидите собор Петра и Павла и знаменитый шпиль, возвышающийся над городом.

Продолжительность экскурсии 4 часа.

Петропавловская крепостьПетропавловская крепостьПетропавловская крепостьПетропавловская крепость
3 день

Екатерининский дворец в Царском Селе

Позавтракаем, выселимся из гостиницы и в 11:30 встретимся у станции метро «Гостиный двор». Отправимся в Царское Село, чтобы посетить роскошный Екатерининский дворец, пройтись по Большому тронному залу со множеством зеркал и заглянуть в знаменитую Янтарную комнату. Затем погуляем по парку, почувствуем себя знатными особами и сделаем красивые снимки.

Продолжительность экскурсии 5–5,5 часов. В Санкт-Петербург вернёмся к 17:00.

Екатерининский дворец в Царском СелеЕкатерининский дворец в Царском СелеЕкатерининский дворец в Царском СелеЕкатерининский дворец в Царском Селе

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 988 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортная карта «Подорожник»
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Курортный сбор в размере 100 ₽ за сутки, оплачивается гостями непосредственно в гостинице
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 20 688 ₽
  • Стоимость тура без проживания - 13 473 ₽
  • Скидка на ребёнка до 14 лет - 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Василеостровская», 10:45
Завершение: Санкт-Петербург, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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