Полюбуемся шедеврами ювелирного искусства в
Описание тура
Организационные детали
Время начала экскурсий в программе — предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Кирочная» в номерах с удобствами внутри или с удобствами на блок (вы можете выбрать подходящий вам вариант). Возможно 1-местное размещение за доплату или размещение на дополнительном месте. Также возможно размещение в гостинице «Domina Пулково», стоимость по запросу.
Желающие могут приобрести тур без проживания.
*Фото отеля взяты с сайта ulanaspb.ru
Питание. В стоимость входят 2 завтрака в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или больших автобусах и на метро.
Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.
Программа тура по дням
Меншиковский дворец и Золотая кладовая Эрмитажа
Заселение в отель самостоятельно. В 10:45 встретимся у станции метро «Василеостровская» и начнём пешеходную экскурсию по парадному городу. Посетим Меншиковский дворец в стиле петровского барокко, полюбуемся роскошными интерьерами и узнаем, как жили знатные аристократы и дворяне в 18 веке. Затем побываем в Золотой или Бриллиантовой кладовой Эрмитажа и рассмотрим коллекцию драгоценностей Императорской семьи. Шедевры ювелирного искусства принадлежат разным эпохам, мастерам и народам, но одинаково впечатляют.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Петропавловская крепость
После завтрака встретимся у станции метро «Гостиный двор» в 11:00 и отправимся на автобусную экскурсию. Сегодня вы увидите известные памятники архитектуры и полюбуетесь знаменитыми видами Северной столицы. Затем посетим Петропавловскую крепость. Вы узнаете, как и где начинался Петербург, побываете в крепости-тюрьме, увидите собор Петра и Павла и знаменитый шпиль, возвышающийся над городом.
Продолжительность экскурсии 4 часа.
Екатерининский дворец в Царском Селе
Позавтракаем, выселимся из гостиницы и в 11:30 встретимся у станции метро «Гостиный двор». Отправимся в Царское Село, чтобы посетить роскошный Екатерининский дворец, пройтись по Большому тронному залу со множеством зеркал и заглянуть в знаменитую Янтарную комнату. Затем погуляем по парку, почувствуем себя знатными особами и сделаем красивые снимки.
Продолжительность экскурсии 5–5,5 часов. В Санкт-Петербург вернёмся к 17:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 988 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги экскурсовода
- Транспортная карта «Подорожник»
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды и ужины
- Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
- Курортный сбор в размере 100 ₽ за сутки, оплачивается гостями непосредственно в гостинице
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 20 688 ₽
- Стоимость тура без проживания - 13 473 ₽
- Скидка на ребёнка до 14 лет - 700 ₽