Приглашаем провести выходные в Санкт-Петербурге и увидеть парадный облик самого культурного города России. Будем бродить по роскошным залам дворцов и представлять себя знатными аристократами 18 века.Полюбуемся шедеврами ювелирного искусства в

Бриллиантовой или Золотой кладовых Эрмитажа и погрузимся в историю Петербурга. А ещё увидим главные архитектурные памятники города, погуляем по живописному парку в Царском Селе и посетим знаменитую Янтарную комнату в Екатерининском дворце.

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Описание тура

Организационные детали

Время начала экскурсий в программе — предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе.

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