5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
19 авг в 09:00
26 авг в 09:00
28 840₽ за человека
7 дней
Санкт-Петербург на 7 дней. День за днем. Золотая коллекция
Начало: Санкт-Петербург
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 30 080₽ за человека
6 дней
Санкт-Петербург на 6 дней. День за днем. Золотая коллекция
Начало: Санкт-Петербург
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 25 230₽ за человека
5 дней
Санкт-Петербург на 5 дней. День за днем. Золотая коллекция
Начало: Санкт-Петербург
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 20 740₽ за человека
4 дня
Царский и современный Петербург: тур по знаковым местам города и области
Проследить становление столицы империи, вернуться в прошлое с помощью технологий и посетить дворец
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 11:00
16 авг в 11:00
6 сен в 11:00
27 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиталий9 августа 2024Всё отлично.
- ВВиталик8 августа 2024Все очень организовано, большое спасибо!
- ЕЕлена8 августа 2024Если это касается гида, у нас была Ирина, очень интересная экскурсия.
- ММарина29 апреля 2024Весенний Санкт-ПетербургТур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
- ЛЛюбовь12 октября 2023Я в первый раз была в Санкт-Петербурге и мне очень понравилось, экскурсия была очень интересная, я получила очень хорошее впечатление от всего увиденного, а также многое узнала из истории города. Спасибо большое экскурсоводу. Хочется ещё приехать в этот красивый город.
- ООльга6 октября 2023За 5 дней действительно увидели и узнали главное о Санкт-Петербурге! Бесповоротно влюбились и захотели еще не раз посетить гордость России. Спасибо команде тура, что организовали все так, чтобы хотелось наслаждаться городом регулярно)
- ЕЕлена24 июня 2023Здравствуйте. Всё хорошо, но маленькие организационные «НО». Время начала экскурсий в программе и на сайте Очень разнятся (не удобно планировать
- ММихаил4 мая 2023Весенний Санкт-ПетербургТур прошел просто замечательно. Насыщенная программа.
- ООксана4 мая 2023Весенний Санкт-ПетербургТур нам очень понравился, особенно понравился экскурсовод Южека Галина Васильевна. Очень интересно и много рассказывала, и в то же время было не утомительно. Остались только положительные впечатления. Спасибо большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петропавловская крепость»
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