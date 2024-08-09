В Виталик Санкт-Петербург на 7 дней. День за днем. Золотая коллекция Все очень организовано, большое спасибо!

Е Елена Санкт-Петербург на 7 дней. День за днем. Золотая коллекция Если это касается гида, у нас была Ирина, очень интересная экскурсия.

М Марина Весенний Санкт-Петербург Тур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.

Л Любовь Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней Я в первый раз была в Санкт-Петербурге и мне очень понравилось, экскурсия была очень интересная, я получила очень хорошее впечатление от всего увиденного, а также многое узнала из истории города. Спасибо большое экскурсоводу. Хочется ещё приехать в этот красивый город.

О Ольга Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней За 5 дней действительно увидели и узнали главное о Санкт-Петербурге! Бесповоротно влюбились и захотели еще не раз посетить гордость России. Спасибо команде тура, что организовали все так, чтобы хотелось наслаждаться городом регулярно)

Е Елена Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней читать дальше своё время)! Заранее не сообщаете данные автобуса (на стоянке заглядываешь в каждый автобус). Можно создать группу для объявлений админа и только добавлять участников, а по окончании экскурсий люди сами будут покидать группу. Отдельное спасибо гиду Ларисе Анатольевне, много интересной информации, очень приятная в общении. Здравствуйте. Всё хорошо, но маленькие организационные «НО». Время начала экскурсий в программе и на сайте Очень разнятся (не удобно планировать

М Михаил Весенний Санкт-Петербург Тур прошел просто замечательно. Насыщенная программа.