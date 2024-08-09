Туры в Петропавловскую крепость

Найдено 5 туров в категории «Петропавловская крепость» в Санкт-Петербурге, цены от 20 740 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
На машине
3 отзыва
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
19 авг в 09:00
26 авг в 09:00
28 840 за человека
Санкт-Петербург на 7 дней. День за днем. Золотая коллекция
3 отзыва
7 дней
Санкт-Петербург на 7 дней. День за днем. Золотая коллекция
Начало: Санкт-Петербург
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 30 080 за человека
Санкт-Петербург на 6 дней. День за днем. Золотая коллекция
3 отзыва
6 дней
Санкт-Петербург на 6 дней. День за днем. Золотая коллекция
Начало: Санкт-Петербург
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 25 230 за человека
Санкт-Петербург на 5 дней. День за днем. Золотая коллекция
3 отзыва
5 дней
Санкт-Петербург на 5 дней. День за днем. Золотая коллекция
Начало: Санкт-Петербург
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 20 740 за человека
Царский и современный Петербург: тур по знаковым местам города и области
На автобусе
4 дня
Царский и современный Петербург: тур по знаковым местам города и области
Проследить становление столицы империи, вернуться в прошлое с помощью технологий и посетить дворец
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 11:00
16 авг в 11:00
6 сен в 11:00
27 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виталий
    9 августа 2024
    Санкт-Петербург на 7 дней. День за днем. Золотая коллекция
    Всё отлично.
  • В
    Виталик
    8 августа 2024
    Санкт-Петербург на 7 дней. День за днем. Золотая коллекция
    Все очень организовано, большое спасибо!
  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Санкт-Петербург на 7 дней. День за днем. Золотая коллекция
    Если это касается гида, у нас была Ирина, очень интересная экскурсия.
  • М
    Марина
    29 апреля 2024
    Весенний Санкт-Петербург
    Тур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
  • Л
    Любовь
    12 октября 2023
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Я в первый раз была в Санкт-Петербурге и мне очень понравилось, экскурсия была очень интересная, я получила очень хорошее впечатление от всего увиденного, а также многое узнала из истории города. Спасибо большое экскурсоводу. Хочется ещё приехать в этот красивый город.
  • О
    Ольга
    6 октября 2023
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    За 5 дней действительно увидели и узнали главное о Санкт-Петербурге! Бесповоротно влюбились и захотели еще не раз посетить гордость России. Спасибо команде тура, что организовали все так, чтобы хотелось наслаждаться городом регулярно)
  • Е
    Елена
    24 июня 2023
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Здравствуйте. Всё хорошо, но маленькие организационные «НО». Время начала экскурсий в программе и на сайте Очень разнятся (не удобно планировать
    читать дальше

    своё время)! Заранее не сообщаете данные автобуса (на стоянке заглядываешь в каждый автобус). Можно создать группу для объявлений админа и только добавлять участников, а по окончании экскурсий люди сами будут покидать группу. Отдельное спасибо гиду Ларисе Анатольевне, много интересной информации, очень приятная в общении.

  • М
    Михаил
    4 мая 2023
    Весенний Санкт-Петербург
    Тур прошел просто замечательно. Насыщенная программа.
  • О
    Оксана
    4 мая 2023
    Весенний Санкт-Петербург
    Тур нам очень понравился, особенно понравился экскурсовод Южека Галина Васильевна. Очень интересно и много рассказывала, и в то же время было не утомительно. Остались только положительные впечатления. Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петропавловская крепость»

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