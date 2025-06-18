Золотая хохлома России. Лето-осень в Нижегородской области
Начало: Россия, Нижний Новгород
Завтра в 10:00
5 июл в 10:00
от 13 300 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья18 июня 2025Организовано все отлично! Без сбоев, без проблем, как и должно быть на отдыхе.
- ЮЮрий16 июня 2025Все быстро и ровно было организовано. Большое спасибо!
- ММария3 июня 2025Поездка нам понравилась, была очень насыщенная, прекрасные гиды, любящие свой город и регион. Только была одна замена экскурсии на 2й
Окунитесь в мир народного искусства с турми в Семёнов. Вас ждёт не только знакомство с хохломской росписью, но и увлекательные истории от местных гидов. Путешествие из Нижнего Новгорода пройдёт комфортно и без забот. Идеально для школьных групп и любителей русского народного творчества. Посетите Семёнов и его знаменитую фабрику, чтобы унести частичку культуры с собой