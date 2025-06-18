Найдено 1 тур в Семёнове , цена 13 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

На автобусе 2 дня 3 отзыва Золотая хохлома России. Лето-осень в Нижегородской области Начало: Россия, Нижний Новгород от 13 300 ₽ за человека Последние отзывы на туры Н Наталья Золотая хохлома России. Лето-осень в Нижегородской области Организовано все отлично! Без сбоев, без проблем, как и должно быть на отдыхе.

Ю Юрий Золотая хохлома России. Лето-осень в Нижегородской области Все быстро и ровно было организовано. Большое спасибо!

М Мария Золотая хохлома России. Лето-осень в Нижегородской области читать дальше день, так как на экскурсию про Хохлому, ради которой мы приехали в Нижний Новгород, группа не набралась и нам предложили посетить Городец. Очень старинный и уютный город, как Коломна, Суздаль, Плёс. Очень много интересного можно в нем посмотреть, рекомендую! Поездка нам понравилась, была очень насыщенная, прекрасные гиды, любящие свой город и регион. Только была одна замена экскурсии на 2й

Окунитесь в мир народного искусства с турми в Семёнов. Вас ждёт не только знакомство с хохломской росписью, но и увлекательные истории от местных гидов. Путешествие из Нижнего Новгорода пройдёт комфортно и без забот. Идеально для школьных групп и любителей русского народного творчества. Посетите Семёнов и его знаменитую фабрику, чтобы унести частичку культуры с собой