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Авторские туры в Семёнове

Найдено 1 тур в Семёнове, цена 13 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Золотая хохлома России. Лето-осень в Нижегородской области
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Золотая хохлома России. Лето-осень в Нижегородской области
Начало: Россия, Нижний Новгород
Завтра в 10:00
5 июл в 10:00
от 13 300 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    18 июня 2025
    Золотая хохлома России. Лето-осень в Нижегородской области
    Организовано все отлично! Без сбоев, без проблем, как и должно быть на отдыхе.
  • Ю
    Юрий
    16 июня 2025
    Золотая хохлома России. Лето-осень в Нижегородской области
    Все быстро и ровно было организовано. Большое спасибо!
  • М
    Мария
    3 июня 2025
    Золотая хохлома России. Лето-осень в Нижегородской области
    Поездка нам понравилась, была очень насыщенная, прекрасные гиды, любящие свой город и регион. Только была одна замена экскурсии на 2й
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    день, так как на экскурсию про Хохлому, ради которой мы приехали в Нижний Новгород, группа не набралась и нам предложили посетить Городец. Очень старинный и уютный город, как Коломна, Суздаль, Плёс. Очень много интересного можно в нем посмотреть, рекомендую!

Окунитесь в мир народного искусства с турми в Семёнов. Вас ждёт не только знакомство с хохломской росписью, но и увлекательные истории от местных гидов. Путешествие из Нижнего Новгорода пройдёт комфортно и без забот. Идеально для школьных групп и любителей русского народного творчества. Посетите Семёнов и его знаменитую фабрику, чтобы унести частичку культуры с собой