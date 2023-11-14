За 3 дня вы побываете в городе-музее Суздале, в царственном Владимире и знаменитом Сергиевом Посаде, посетите уютные городки Александров и Боголюбово.
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Владимир и фольклорная программа, Боголюбово
8:45 Встреча группы в Москве настанции метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже у лифта (табличка «Русские просторы»).
Отправляемся во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади.
Успенский собор, Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.
Прогулка по Пешеходной улице.
Посещение экспозиции «Старый Владимир».
Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.
Обед.
Фольклорная программа (на группу от 35 человек).
Переезд в Боголюбово. Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г. Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский. Существует легенда, по которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать монастырь и город.
Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря.
Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).
Возвращение во Владимир.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Суздаль и дегустация медовухи
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Потрясающий Рождественский собор.
Музей деревянного зодчества – сказка в дереве.
Обед.
Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.
После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.
Свободное время.
Возвращение во Владимир в гостиницу.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Александров, Сергиев Посад и Музей русской матрешки
Отправление в Александров – город на северо-востоке Владимирской области, опричная резиденция Ивана Грозного.
В Александрове сохранились незаурядные архитектурные памятники Александровской слободы, в том числе первая в России шатровая церковь.
Обзорная экскурсия по Александровской слободе: знакомство с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного, средневековые подвалы Успенской церкви, Распятская церковь-колокольня (экспозиции: «Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Дворцовая вотчина Романовых»).
Обзорная экскурсия по усадьбе Первушина.
Экскурсия по интерьерам Александровской жемчужины-усадьбы купца II гильдии А. М. Первушина познакомить Вас с традициями и купеческим бытом XIX-XX веков.
Обед.
Переезд в Сергиев Посад.
Посещение музея Русской матрёшки.
Экскурсия знакомит с историей появления русской матрешки и этапами ее развития, рассказывает о характерных орнаментально-декоративных особенностях кукол-матрешек традиционных центров (Московского, Нижегородского, Вятского регионов), представляет современную «авторскую» матрешку.
Свободное время на самостоятельное посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
18:00 Ориентировочное время окончания программы в г. Сергиев Посад.
Отправление группы в Москву.
Прибытие в Москву вечером, время зависит от дорожной ситуации.
20:00 Ориентировочное время возвращения в Москву (без учета пробок).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Владимир.
Стоимость тура в зависимости от даты заезда и размещения на 1 человека, руб:
|Гостиницы
|Даты заездов
|2-местное стандарт
|1-местное стандарт
|3-местное комфорт
|“Заря” 3*, г. Владимир
|14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08
|20 990
|23 990
|–
|–
|–
|21 990
|23.02, 08.03, 28.04, 10.05,02.11
|21 990
|24 990
|–
|–
|–
|22 990
|“Русская деревня” 3*, г. Владимир
14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08
|21 990
|24 990
|–
23.02*, 08.03*, 28.04*,
10.05*,02.11*
|22 990
|25 990
|–
Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб.
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка)– скидка 500 руб (доступно только в отеле “Русская деревня”).Возможно размещение "женское подселение" (при наличии). Не является гарантией.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируются заранее) – 1600 руб.
Варианты проживания
Отель «Заря» 3
Гостиница «Заря» находится в городе Владимир. Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.
В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.
Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.
В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры. В пределах 1,5 км расположена достопримечательность "Золотые ворота", театр драмы, музей хрусталя, Патриарший сад, музей-сказка Бабуся-Ягуся, сквер Гоголя. Расстояние до аэропорта - 4.2 км, до железнодорожного вокзала - 2.3 км.
Отель «Русская деревня» 3
Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.
К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.
В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть KFC и Лента.
Для деловых встреч имеются конференц-залы, VIP - переговорные, банкетные залы. Данные места оснащены современным мультимедийным оборудованием.
Рядом располагаются парк «Дружба» - 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» - 6 км, до аэропорта «Владимир» - 1,6 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируются за доп. плату заранее – 1600 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется детям до 14 лет на основном месте – 500 руб. /чел (предоставляется во всех отелях) и детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 500 руб. /чел. (доступно только в отеле “Русская деревня”).
- Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Понравилось всё.
Гид грамотная, интеллигентная.
Логистика посещаемых мест отличная.
Питание слегка не понравилось, так как привыкли к другому питанию, но в этом тоже есть плюс. Не переедали и не приобрели лишний вес. Уважительно теперь отношусь к комплексным обеда.
Гостиница «Переславль» порадовала отличным номером-просторным, комфортным и с горячей водой. Завтраки очень понравились.
Путешествую с Большой страной не первый раз.
Очень довольна путешествием «Русские просторы»