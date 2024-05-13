Авторский тур
4 дня
Золотого кольца переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Начало: Россия, Москва
8 авг в 10:00
1 ноя в 10:00
от 24 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 20 990₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Начало: Россия, Москва
3 окт в 10:00
2 янв в 10:00
от 24 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя сказка в Переславле
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
31 дек в 10:00
от 22 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена13 мая 2024Огромное спасибо за прекрасно организованный и действительно познавательный тур! Очень живо, интересно, насыщенно. Отдельное спасибо Василию, за любовь к своему
- ИИрена22 января 2024Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях
- ССемыкин21 января 2024Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ТТкачева16 января 2024Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ТТатьяна14 ноября 2023Малое Золотое кольцо России -наша красивая русская природа и богатая история. Все очень понравилось.
- ННаталья8 ноября 2023Поездка была великолепная!!! Понравилось всё. Гид грамотная, интеллигентная. Логистика посещаемых мест отличная. Питание слегка не понравилось, так как привыкли к другому питанию, но в
- ТТатьяна8 ноября 2023Здравствуйте,все было отлично 🪷😊
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «3-дневные туры»
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