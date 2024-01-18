1 день

Прибытие. Троице-Сергиева Лавра - Переславль-Залесский

Встреча с гидом в Москве, на Комсомольской площади около Ленинградского вокзала в 09:00.

Посадка в автобус.

Переезд в Сергиев Посад.

Столица «игумена земли Русской» — Сергия Радонежского и величайший из русских монастырей — Троице-Сергиева лавра, настоящее монашеское государство в государстве, где до сих пор сохраняется комплекс построек не только духовного, но и административного, и хозяйственного назначения.

Пешеходная экскурсия вокруг монастыря.

Во время прогулки вокруг монастыря вы увидите такие достопримечательности, как Блинная гора (смотровая площадка), с которой открывается головокружительный вид на Лавру, Пятницкое подворье, Паломнический центр (Красные ряды), Кузницу и Конюшенный двор, источник св. Саввы Сторожевского.

Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.

Экскурсия познакомит вас со святынями, архитектурой и достопримечательностями одного из крупнейших центров русской духовной культуры и просвещения.

В Лавре вы увидите три главных храма — Духовскую церковь, Успенский собор и храм в честь прп. Сергия с Трапезной палатой.

Обед (доп. плата).

Переезд в Переславль-Залесский.

Размещение в отеле.

Вечерняя пешеходная экскурсия по Переславлю-Залесскому.

Город, само основание которого знаменовало собой будущее становление единого Русского государства.

Об этих временах напоминают Спасо-Преображенский собор XII в. и ансамбли шести монастырей, чудом пережившие нашествия татаро-монгол и польско- литовскую интервенцию XVII.