Золотого кольца зимние переливы
Вы увидите самые яркие памятники древнерусской истории, старинные города Александров, Владимир, Суздаль, великолепную Троице-Сергиеву лавру, посетите Боголюбово с его уникальной церковью на Нерли и другие значимые достопримечательности.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Троице-Сергиева Лавра - Переславль-Залесский
Встреча с гидом в Москве, на Комсомольской площади около Ленинградского вокзала в 09:00.
Посадка в автобус.
Переезд в Сергиев Посад.
Столица «игумена земли Русской» — Сергия Радонежского и величайший из русских монастырей — Троице-Сергиева лавра, настоящее монашеское государство в государстве, где до сих пор сохраняется комплекс построек не только духовного, но и административного, и хозяйственного назначения.
Пешеходная экскурсия вокруг монастыря.
Во время прогулки вокруг монастыря вы увидите такие достопримечательности, как Блинная гора (смотровая площадка), с которой открывается головокружительный вид на Лавру, Пятницкое подворье, Паломнический центр (Красные ряды), Кузницу и Конюшенный двор, источник св. Саввы Сторожевского.
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.
Экскурсия познакомит вас со святынями, архитектурой и достопримечательностями одного из крупнейших центров русской духовной культуры и просвещения.
В Лавре вы увидите три главных храма — Духовскую церковь, Успенский собор и храм в честь прп. Сергия с Трапезной палатой.
Обед (доп. плата).
Переезд в Переславль-Залесский.
Размещение в отеле.
Вечерняя пешеходная экскурсия по Переславлю-Залесскому.
Город, само основание которого знаменовало собой будущее становление единого Русского государства.
Об этих временах напоминают Спасо-Преображенский собор XII в. и ансамбли шести монастырей, чудом пережившие нашествия татаро-монгол и польско- литовскую интервенцию XVII.
Юрьев-Польский - Владимир
Завтрак в отеле.
Переезд в Юрьев-Польский.
Экскурсионная прогулка по Юрьеву-Польскому.
Это почти ровесник Москвы и, можно сказать, брат, поскольку основал его тоже Юрий Долгорукий.
Более того, в честь его город и назван, а уточнение «польский» идёт отнюдь не от поляков, а от полей Суздальского Ополья.
Все достопримечательности Юрьева-Польского сосредоточены в одном месте — это маленький кремль и Георгиевский собор (1230-1234) с уникальной резьбой по камню на фасаде.
Часть территории Кремля занимает ансамбль Михайло-Архангельского монастыря-музея (XVIII век), обнесённый стенами с башнями.
За пределами монастыря и собора Юрьев-Польский — стандартный городок центральной России с одно-двухэтажной застройкой.
Переезд во Владимир.
Это старинный город, в котором сохранилось большое количество архитектурных памятников, многие из которых включены в список всемирного наследия Юнеско.
Город Владимир в первые упоминается в летописи в 1108 году, его основал князь Владимир Мономах.
Обед (доп. плата).
Обзорная экскурсия по городу «Сказание о Древнем Владимире»
Во время экскурсии вы увидите белокаменные памятники 12 века: Золотые ворота — символ города Владимира, Успенский собор — храм, который более 100 лет был главным собором на Руси.
По примеру Успенского собора во Владимире был построен Успенский собор московского Кремля — Дмитриевский собор, на стенах которого насчитывается более 500 резных камней.
Прогуляемся по Большой Московской улице, где проходил Владимирский тракт и заглянем в храм Георгия Победоносца, построенного Юрием Долгоруким в честь своего небесного покровителя.
В храме находится усыпальница матери и брата Александра Невского.
Ночь в отеле.
Суздаль - Боголюбово
Завтрак в отеле.
Переезд в Суздаль.
Обзорная экскурсия по городу
Во время обзорной экскурсии по Суздалю мы осмотрим Суздальский кремль — историческое ядро древнего города.
Мы увидим купеческий дом, которому 200 лет, старые резные ворота XIX века, церкви кремля и Рождественский собор.
Мы посетим торговую площадь — место, где более восьмисот лет ведётся торговля.
Далее посетим Ризоположенский монастырь XIII века — самый старый монастырь в Суздале.
Здесь мы поднимемся на Преподобенскую колокольню и увидим город с высоты 40 метров.
Следующую остановку мы сделаем в Покровский монастыре XIV века, который в народе называют местом заточения русских цариц.
Обед (доп. плата).
Переезд в Боголюбово.
Осмотр Церкви Покрова на Нерли.
Боголюбово — один из самых старинных поселков России, основанный еще в XII веке.
Здесь сохранилось множество оборонительных сооружений, древних храмов и других памятников архитектуры, особенно выдающимся из которых несомненно является Церковь Покрова на Нерли.
Это небольшое белокаменное сооружение, находящееся на берегу реки, не раз служило источником вдохновения для известных художников, таких как С. В. Герасимов, С. А. Баулин, В. В. Шилов и др.
У вас будет возможность посетить самую знаменитую в России церковь.
Посещение Боголюбского монастыря.
Он основан в 1155 году. В монастыре хранится икона, положившая начало русской иконописи.
Икона Богоматери творила настоящие чудеса: по слухам, в 18 веке, она спасла жителей Владимира от морской язвы.
Возвращение во Владимир.
Ночь в отеле.
Александровская слобода. Отъезд
Завтрак в отеле.
Переезд в г. Александров.
Обзорная экскурсия по городу.
Город, выросший из Александровской слободы, нередко становился пристанищем для российских государей.
Здесь Иван Грозный провел 17 лет, фактически сделав ее столицей страны, а затем, опасаясь взбунтовавшихся стрельцов, сюда бежал Пётр Первый.
В Александровской слободе жила и будущая императрица Елизавета Петровна, сосланная Анной Иоанновной.
Самая главная достопримечательность города — Александровский Кремль, куда мы и отправимся.
Посещение музея-заповедника Александровская слобода.
Вы познакомитесь с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного, также вы посетите экспозицию «Государев Двор в Александровской слободе»; посетите распятскую церковь-колокольню (экспозиции: «Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Успенская обитель»).
Обед (доп. плата).
Переезд в Москву к Ленинградскому вокзалу.
Отправление на поезде после 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях в номерах с удобствами.
1 ночь в гостинице «Переславль» (г. Переславль-Залесский) и 2 ночи в гостинице АМАКС «Золотое Кольцо» (г. Владимир).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Дата заезда
|Двухместное
|Трехместное
|Одноместное
|05.10
|24 900
|24 900
|29 500
|04.01
|30 200
|-
|35 200
Варианты проживания
Переславль
«Переславль» - это самая большая гостиница в городе. Ей присвоен статус три звезды. К Вашим услугам здесь работает сувенирный магазин.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 104 просторных и уютных номера, поделенных на несколько категорий. Все они обустроены современной мебелью и техникой. Наличие собственной ванной комнаты сделает ваш отдых более комфортным и приятным. С балконов, которые есть во всех номерах, приятно любоваться красотами города.
В стоимость вашего проживания входят аппетитные и сытные завтраки. В здании гостиницы открыто 2 кафе, в которых подаются только вкусные блюда, приготовленные из свежих продуктов.
В окрестностях «Переславля» Вы найдете практически все основные достопримечательности города. Сотрудники экскурсионного бюро с радостью помогут Вам в организации экскурсий по местным монастырям, церквям и музеям. Расстояние до центра города составляет примерно 1 км.
АМАКС «Золотое Кольцо»
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» находится во Владимире на ул. Чайковского. Здание отвечает современным требованиям уюта, комфорта и сервиса. Объект заслужил высокий рейтинг у туристов.
На территории располагается боулинг с несколькими дорожками и лаунджем. Все желающие могут поиграть в русский или американский бильярд. За отдельную плату можно посетить сауну «Эдем» с парной, комнатой отдыха с ЖК-телевизором, небольшим бассейном, джакузи, санузлом, караоке.
Из стандартных удобств предлагается Wi-Fi, платный трансфер, частная парковка, библиотека. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации всегда готовы ответить на интересующие вопросы.
Для заселения доступны номера различных категорий - от «стандартных» до номеров класса «люкс», которые оснащены всем необходимым для проживания. Все варианты размещения оформлены в классическом стиле с индивидуальной планировкой. В каждом имеется система кондиционирования, мини-бар, телевизор с плоским экраном, сейф. В ванной предоставляются гигиенические принадлежности, набор полотенец и фен.
Каждое утро для постояльцев сервируют сытный завтрак по системе «шведский стол». На территории работает ресторан, подающий блюда русской и украинской кухни, элегантная столовая и бар в тропической тематике. Также можно посетить лобби-бар.
Для проведения деловых мероприятий представлено 6 конференц-залов, вместимостью от 12 до 330 человек. Практически во всех помещениях есть мультимедийный проектор и проекционный экран, профессиональное световое и звуковое оборудование.
В пределах четырех километров находится достопримечательность «Золотые ворота», сквер имени Пушкина, Успенский собор, исторический музей, Патриарший сад. Дорога до железнодорожного вокзала займет около 30 минут. Расстояние до аэропорта составит 3,8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание в соответствии с программой
- Проживание в отелях в номерах с удобствами
- Услуги гида-сопровождающего
- Питание: завтраки
- Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д до Москвы и обратно
- Входные билеты в музейные объекты
- Пакет питания (4 обеда) - 2 900 руб. /заезд 2023, 3 100 руб. /заезд 2024
- Дополнительные экскурсии (вне программы)
- Персональное радиооборудование - 500 руб. (оплачивается при заказе тура)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?
Встреча с гидом в Москве, на Комсомольской площади около Ленинградского вокзала в 09:00.
Переезд в Москву к Ленинградскому вокзалу. Отправление на поезде в СПб после 21:00.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи тура.