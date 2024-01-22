И Ирена Новогодняя сказка в Переславле Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.

С Семыкин Новогодняя сказка в Переславле Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.

И Ирина Золотого кольца переливы: Владимир, Суздаль, Александров Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Т Ткачева Новогодняя сказка в Переславле Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось

Г Галимзянова Золотого кольца переливы: Владимир, Суздаль, Александров быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров Все четко, и по времени.

Т Татьяна Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России Малое Золотое кольцо России -наша красивая русская природа и богатая история. Все очень понравилось.

Н Наталья Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России Поездка была великолепная!!! Понравилось всё. Гид грамотная, интеллигентная. Логистика посещаемых мест отличная. Питание слегка не понравилось, так как привыкли к другому питанию, но в этом тоже есть плюс. Не переедали и не приобрели лишний вес. Уважительно теперь отношусь к комплексным обеда. Гостиница «Переславль» порадовала отличным номером-просторным, комфортным и с горячей водой. Завтраки очень понравились. Путешествую с Большой страной не первый раз. Очень довольна путешествием «Русские просторы»

Т Татьяна Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России Здравствуйте,все было отлично 🪷😊