Архитектура города поражает своим великолепием. Но при это Сергиев Посад не является шумным, позволяя насладиться спокойствием и тишиной в парках, посетить кафе и просто побывать в интересных местах.
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Местные экскурсоводы
Сергиев Посад — исторический город в Московской области, который заслуживает внимания каждого туриста. Посмотреть город можно за несколько дней, но только в том случае, если вы воспользуйтесь услугами гида. Он покажет вам самые интересные места и проведет по знаменитым маршрутам
Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.
Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
Поездка была великолепная!!!
Понравилось всё.
Гид грамотная, интеллигентная.
Логистика посещаемых мест отличная.
Питание слегка не понравилось, так как привыкли к другому питанию, но в этом тоже есть плюс. Не переедали и не приобрели лишний вес. Уважительно теперь отношусь к комплексным обеда.
Гостиница «Переславль» порадовала отличным номером-просторным, комфортным и с горячей водой. Завтраки очень понравились.
Путешествую с Большой страной не первый раз.
Очень довольна путешествием «Русские просторы»
Очень увлекательное и познавательное путешествие для тех, кто интересуется историей России, ее культурой. Огромная благодарность нашему гиду Валентине и всем экскурсоводам на местах за высокопрофессиональную работу.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду
Самые популярные туры в Сергиевом Посаде
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Сергиевом Посаде в апреле 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде можно забронировать 4 тура от 20 990 ₽ до 30 200 ₽. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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