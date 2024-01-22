1 день

Переславль-Залесский, встреча Нового года

10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на первом этаже у лифта.

Берем с собой хорошее новогоднее настроение и отправляемся в Переславль-Залесский.

Город, раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города.

В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которая успешно завершилась в 1692 году.

Обед.

Размещение в гостинице «Переславль».

Свободное время, подготовка к Новому году.

Красочная праздничная программа в ресторане гостиницы. Поздравления, веселые конкурсы, дискотека (закончились места, предлагаем забронировать банкет без программы: будет проходить в соседнем зале в формате праздничного ужина с боем курантов и поздравлением президента по телевизору, дискотека (в основном зале) с 0:00 до 3:00).

Провожаем старый год, слушаем президента, бой курантов, встречаем Новый год!

Поздравления, веселые конкурсы, дискотека.

Банкет в стоимость тура не входит, оплачивается дополнительно, по желанию.