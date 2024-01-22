Новогодняя сказка в Переславле

Групповой тур в Сергиевом Посаде
4.7
3 отзыва
Новый год — сказочное время! Так хочется провести его интересно и незабываемо! В туре по двум городам Золотого кольца Вы прекрасно проведете время благодаря насыщенной программе и посещению самых ярких достопримечательностей Переславля-Залесского и Сергиева Посада.

Вас ждут празднование Нового года в компании единомышленников и музеи с запоминающимися экспозициями.

Вы окунетесь в особую атмосферу нарядных зимних городов с богатой историей и красивейших храмов нашей страны!
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Новогодняя праздничная программа
Новогодняя праздничная программа
Отметите Новый год в приятной компании в прекрасном городе Переславле-Залесском
Монастырь с многовековой историей
Монастырь с многовековой историей
Посетите монастырь, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — Троице-Сергиеву Лавру в городе Сергиевом Посаде
Необычный музей
Необычный музей
Побываете в музее «Царство Ряпушки», где узнаете об истории уникальной рыбки, которая украшает герб города Переславль-Залесский

Программа тура по дням

1 день

Переславль-Залесский, встреча Нового года

10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на первом этаже у лифта.

Берем с собой хорошее новогоднее настроение и отправляемся в Переславль-Залесский.

Город, раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города.

В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которая успешно завершилась в 1692 году.

Обед.

Размещение в гостинице «Переславль».

Свободное время, подготовка к Новому году.

Красочная праздничная программа в ресторане гостиницы. Поздравления, веселые конкурсы, дискотека (закончились места, предлагаем забронировать банкет без программы: будет проходить в соседнем зале в формате праздничного ужина с боем курантов и поздравлением президента по телевизору, дискотека (в основном зале) с 0:00 до 3:00).

Провожаем старый год, слушаем президента, бой курантов, встречаем Новый год!

Поздравления, веселые конкурсы, дискотека.

Банкет в стоимость тура не входит, оплачивается дополнительно, по желанию.

Переславль-Залесский, встреча Нового годаПереславль-Залесский, встреча Нового годаПереславль-Залесский, встреча Нового годаПереславль-Залесский, встреча Нового года
2 день

Экскурсия по Переславлю-Залесскому, историко-культурный центр «Русский парк», программа Казачий вар, праздничный ужин

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по сказочному городу с посещением Красной площади.

Посещение историко-культурного центра «Русский парк».

Обзорная экскурсия по парку: вы прогуляетесь по аллеям русской росписи, шрифтов, наличников, русского стиля в архитектуре. Зайдете в Уральскую избу, Алёшкин дом. Посетите Музей пословиц и поговорок, Дом моды 19 века.

Также побываете в музее «Что изобрели русские первыми в мире». В этом музее, не имеющем аналогов в России, Вы узнаете, что дал миру русский народ. Посетив этот музей, Вы с гордостью повторите слова Суворова «Мы русские – какой восторг!».

Программа Казачий вар. Казачий Вар, Казачий Котёл, Вар или Свара по своей сути является одним из старинных и самобытных способов коллективного взаимодействия.

В игровой и хороводной форме происходит сплочение и раскрепощение участников. Здесь народные игры и забавы, приятное общение, веселая гармонь.

Обед.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Праздничный ужин в кафе гостиницы.

Экскурсия по Переславлю-Залесскому, историко-культурный центр «Русский парк», программа Казачий вар, праздничный ужинЭкскурсия по Переславлю-Залесскому, историко-культурный центр «Русский парк», программа Казачий вар, праздничный ужинЭкскурсия по Переславлю-Залесскому, историко-культурный центр «Русский парк», программа Казачий вар, праздничный ужин
3 день

Музей «Царство Ряпушки», Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра

Завтрак в ресторане гостиницы.

Посещение музея «Царство Ряпушки». В музее ведется рассказ об истории уникальной рыбки — Ряпушки, которая украшает герб города Переславль-Залесский.

В ходе экскурсии можно узнать, почему ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок.

Вы узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево. Побываете в гостях у рыбака.

А в конце программы каждого гостя ждет дегустация рыбки.

Переезд в Сергиев Посад — старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности — Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Обед.

15:00 Окончание программы.

Отправление группы в Москву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Музей «Царство Ряпушки», Сергиев Посад, Троице-Сергиева ЛавраМузей «Царство Ряпушки», Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице “Переславль” 3* в г. Переславле-Залесском.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт22 90025 900
Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 400 рублей.
Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 400 рублей.
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Переславль»

2 ночи

Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера.

К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.

Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город.

В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.

В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе.

В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном.

Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с 31.12.23 по 02.01.24
  • Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин 1.01
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
  • Новогодний банкет с программой (по желанию) - нет мест: взрослый - 5500 рублей/чел. дети с 11 до 15 лет - 5500 рублей/чел. дети с 5 до 10 лет - 3000 рублей/чел
  • Взрослый - 5500 рублей/чел
  • Дети с 11 до 15 лет - 5500 рублей/чел
  • Дети с 5 до 10 лет - 3000 рублей/чел
  • Новогодний банкет без программы (по желанию):взрослый - 4500 рублей/чел. дети с 11 до 15 лет - 4500 рублей/чел. дети с 5 до 10 лет - 3000 рублей/чел
  • Взрослый - 4500 рублей/чел
  • Дети с 11 до 15 лет - 4500 рублей/чел
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?
Тур со скидкой в 400 рублей для детей до 10 лет при размещении на доп. месте (диван) и для детей до 14 лет при размещении на основном месте.
Может ли меняться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли возрастные ограничения на данный тур?

Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
И
22 янв 2024
Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.
Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня
С
21 янв 2024
Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
Т
16 янв 2024
Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось

Тур входит в следующие категории Сергиева Посада

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