1 день

Троице-Сергиева Лавра - Переславль-Залесский

Встреча с гидом в Москве, на Комсомольской площади около Ленинградского вокзала в 09:00.

Посадка в автобус.

Переезд в Сергиев Посад.

Столица «игумена земли Русской» – Сергия Радонежского и величайший из русских монастырей – Троице-Сергиева лавра, настоящее монашеское государство в государстве, где до сих пор сохраняется комплекс построек не только духовного, но и административного, и хозяйственного назначения.

Мощная крепостная стена монастыря вместе со страной переживала все величайшие исторические события, не раз выдерживала вражескую осаду.

Пешеходная экскурсия вокруг монастыря.

Во время прогулки вокруг монастыря вы увидите такие достопримечательности, как Блинная гора (смотровая площадка), с которой открывается головокружительный вид на Лавру, Пятницкое подворье, Паломнический центр (Красные ряды), Кузницу и Конюшенный двор, источник св. Саввы Сторожевского.

Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.

Экскурсия познакомит вас со святынями, архитектурой и достопримечательностями одного из крупнейших центров русской духовной культуры и просвещения.

В Лавре вы увидите три главных храма – Духовскую церковь, Успенский собор и храм в честь прп. Сергия с Трапезной палатой.

Обед (доп. плата).

Переезд в Переславль-Залесский.

Размещение в отеле.

Вечерняя пешеходная экскурсия по Переславлю-Залесскому.

Некогда крупнейший город на северо-востоке Руси, его крепостные валы достигали длины 2,5 км.

Город, само основание которого знаменовало собой будущее становление единого Русского государства.

Об этих временах напоминают Спасо-Преображенский собор XII в. и ансамбли шести монастырей, чудом пережившие нашествия татаро-монгол и польско-литовскую интервенцию XVII.