1 день

Владимир и фольклорная программа, Боголюбово

8:45 Встреча группы в Москве настанции метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже у лифта (табличка «Русские просторы»).

Отправляемся во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади.

Успенский собор, Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.

Прогулка по Пешеходной улице.

Посещение экспозиции «Старый Владимир».

Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.

Обед.

Фольклорная программа (на группу от 35 человек).

Переезд в Боголюбово. Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г. Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский. Существует легенда, по которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать монастырь и город.

Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря.

Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).

Возвращение во Владимир.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.