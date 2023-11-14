Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России

Увлекательный трехдневный тур, в котором Вы познакомитесь с архитектурой, традициями и колоритом жемчужин Золотого кольца России.

За 3 дня вы побываете в городе-музее Суздале, в царственном Владимире и знаменитом Сергиевом Посаде, посетите уютные Александров и Боголюбово.
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3 отзыва
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Владимир и фольклорная программа, Боголюбово

8:45 Встреча группы в Москве настанции метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже у лифта (табличка «Русские просторы»).

Отправляемся во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади.

Успенский собор, Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.

Прогулка по Пешеходной улице.

Посещение экспозиции «Старый Владимир».

Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.

Обед.

Фольклорная программа (на группу от 35 человек).

Переезд в Боголюбово. Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г. Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский. Существует легенда, по которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать монастырь и город.

Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря.

Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).

Возвращение во Владимир.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

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2 день

Суздаль и дегустация медовухи

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Потрясающий Рождественский собор.

Музей деревянного зодчества – сказка в дереве.

Обед.

Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.

После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.

Свободное время.

Возвращение во Владимир в гостиницу.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Суздаль и дегустация медовухиСуздаль и дегустация медовухиСуздаль и дегустация медовухиСуздаль и дегустация медовухиСуздаль и дегустация медовухиСуздаль и дегустация медовухиСуздаль и дегустация медовухи
3 день

Александров, Сергиев Посад и Музей русской матрешки

Отправление в Александров – город на северо-востоке Владимирской области, опричная резиденция Ивана Грозного.

В Александрове сохранились незаурядные архитектурные памятники Александровской слободы, в том числе первая в России шатровая церковь.

Обзорная экскурсия по Александровской слободе: знакомство с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного, средневековые подвалы Успенской церкви, Распятская церковь-колокольня (экспозиции: «Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Дворцовая вотчина Романовых»).

Обзорная экскурсия по усадьбе Первушина.

Экскурсия по интерьерам Александровской жемчужины-усадьбы купца II гильдии А. М. Первушина познакомить Вас с традициями и купеческим бытом XIX-XX веков.

Обед.

Переезд в Сергиев Посад.

Посещение музея Русской матрёшки.

Экскурсия знакомит с историей появления русской матрешки и этапами ее развития, рассказывает о характерных орнаментально-декоративных особенностях кукол-матрешек традиционных центров (Московского, Нижегородского, Вятского регионов), представляет современную «авторскую» матрешку.

Свободное время на самостоятельное посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

18:00 Ориентировочное время окончания программы в г. Сергиев Посад.

Отправление группы в Москву.

Прибытие в Москву вечером, время зависит от дорожной ситуации.

20:00 Ориентировочное время возвращения в Москву (без учета пробок).

Александров, Сергиев Посад и Музей русской матрешкиАлександров, Сергиев Посад и Музей русской матрешкиАлександров, Сергиев Посад и Музей русской матрешкиАлександров, Сергиев Посад и Музей русской матрешкиАлександров, Сергиев Посад и Музей русской матрешки

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Владимир.

Стоимость тура в зависимости от даты заезда и размещения на 1 человека, руб:

ГостиницыДаты заездов2-местное стандарт1-местное стандарт3-местное комфорт
“Заря” 3*, г. Владимир14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.0820 99023 990
21 990
23.02, 08.03, 28.04, 10.05,02.1121 99024 990
22 990
“Русская деревня” 3*, г. Владимир
14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08
21 99024 990
23.02*, 08.03*, 28.04*,
10.05*,02.11*
22 99025 990

Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб.

Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка)– скидка 500 руб (доступно только в отеле “Русская деревня”).

Возможно размещение "женское подселение" (при наличии). Не является гарантией.

По желанию возможна доплата за ужины (бронируются заранее) 1600 руб.

Варианты проживания

Отель «Заря» 3

2 ночи

Гостиница «Заря» находится в городе Владимир. Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.

В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.

Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.

В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры. В пределах 1,5 км расположена достопримечательность "Золотые ворота", театр драмы, музей хрусталя, Патриарший сад, музей-сказка Бабуся-Ягуся, сквер Гоголя. Расстояние до аэропорта - 4.2 км, до железнодорожного вокзала - 2.3 км.

Отель «Заря» 3Отель «Заря» 3Отель «Заря» 3Отель «Заря» 3Отель «Заря» 3Отель «Заря» 3Отель «Заря» 3

Отель «Русская деревня» 3

2 ночи

Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.

К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.

В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть KFC и Лента.

Для деловых встреч имеются конференц-залы, VIP - переговорные, банкетные залы. Данные места оснащены современным мультимедийным оборудованием.

Рядом располагаются парк «Дружба» - 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» - 6 км, до аэропорта «Владимир» - 1,6 км.

Отель «Русская деревня» 3Отель «Русская деревня» 3Отель «Русская деревня» 3Отель «Русская деревня» 3Отель «Русская деревня» 3Отель «Русская деревня» 3Отель «Русская деревня» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Ужины (бронируются за доп. плату заранее - 1600 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Правила бронирования тура

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидка предоставляется детям до 14 лет на основном месте – 500 руб. /чел (предоставляется во всех отелях) и детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 500 руб. /чел. (доступно только в отеле “Русская деревня”).

Может ли измениться программа?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
14 ноя 2023
Малое Золотое кольцо России -наша красивая русская природа и богатая история. Все очень понравилось.
Т
8 ноя 2023
Здравствуйте,все было отлично 🪷😊
Н
8 ноя 2023
Поездка была великолепная!!!
Понравилось всё.
Гид грамотная, интеллигентная.
Логистика посещаемых мест отличная.
Питание слегка не понравилось, так как привыкли к другому питанию, но в этом тоже есть плюс. Не переедали и не приобрели лишний вес. Уважительно теперь отношусь к комплексным обеда.
Гостиница «Переславль» порадовала отличным номером-просторным, комфортным и с горячей водой. Завтраки очень понравились.
Путешествую с Большой страной не первый раз.
Очень довольна путешествием «Русские просторы»

Тур входит в следующие категории Сергиева Посада

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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