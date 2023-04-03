Групповая экскурсия на автобусе: новогоднее приключение в Серпуховском музее
Серпуховский историко-художественный музей предлагает новогоднюю программу для детей 8-10лет.
Их ожидает приключение по миру искусства — спектакль теневого театра «Новогодняя история Хелин», программа с театрализацией «Волшебный тюльпан», знакомство с уникальной выставкой «Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России», мастер-класс и весёлые игры у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой!
Их ожидает приключение по миру искусства — спектакль теневого театра «Новогодняя история Хелин», программа с театрализацией «Волшебный тюльпан», знакомство с уникальной выставкой «Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России», мастер-класс и весёлые игры у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждет:Серпуховский историко-художественный музей предлагает новогоднюю интерактивную программу для детей 8-10лет.
Их ожидает приключение по миру искусства:
- спектакль теневого театра «Новогодняя история Хелин».
- интерактивная программа с театрализацией «Волшебный тюльпан».
- знакомство с уникальной выставкой «Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».
- мастер-класс по изготовлению тюльпанов из конфет.
- весёлые игры у ёлки с Дедом Морозом и подарки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость входит:
- Проезд на комфортабельном автобусе
- Сопровождение гида
- Групповая страховка от несчастного случая
- Интерактивная программа
- Место начала и завершения?
- Калуга, Театральная площадь 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Важная информация
- Интерактивная программа рассчитана на детей. Сопровождающие взрослые могут пройти в музей на экспозицию и осмотреть выставку самостоятельно за доп. плату. Стоимость проезда для взрослых 1400 рублей — оплата за проезд и путевые экскурсии + обзорную экскурсию по Серпухову
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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