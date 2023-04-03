Новогоднее приключение «Голландская сказка»

Групповая экскурсия на автобусе: новогоднее приключение в Серпуховском музее

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Серпуховский историко-художественный музей предлагает новогоднюю программу для детей 8-10лет.

Их ожидает приключение по миру искусства — спектакль теневого театра «Новогодняя история Хелин», программа с театрализацией «Волшебный тюльпан», знакомство с уникальной выставкой «Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России», мастер-класс и весёлые игры у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой!
Новогоднее приключение «Голландская сказка»
Новогоднее приключение «Голландская сказка»
Новогоднее приключение «Голландская сказка»
Новогоднее приключение «Голландская сказка»
Новогоднее приключение «Голландская сказка»
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Описание

Что вас ждет:

Серпуховский историко-художественный музей предлагает новогоднюю интерактивную программу для детей 8-10лет.

Их ожидает приключение по миру искусства:

  • спектакль теневого театра «Новогодняя история Хелин».
  • интерактивная программа с театрализацией «Волшебный тюльпан».
  • знакомство с уникальной выставкой «Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».
  • мастер-класс по изготовлению тюльпанов из конфет.
  • весёлые игры у ёлки с Дедом Морозом и подарки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит:
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение гида
  • Групповая страховка от несчастного случая
  • Интерактивная программа
Место начала и завершения?
Калуга, Театральная площадь 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Интерактивная программа рассчитана на детей. Сопровождающие взрослые могут пройти в музей на экспозицию и осмотреть выставку самостоятельно за доп. плату. Стоимость проезда для взрослых 1400 рублей — оплата за проезд и путевые экскурсии + обзорную экскурсию по Серпухову
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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