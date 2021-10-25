Отзыв на: Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья М Мария 5 Александр очень приветливый, внимательный и вежливый молодой человек. Сразу видно, что он увлечён историей города, а не просто рассказывает материал, состоящий из сухих дат и имён. Ходили с ним 6 часов по Серпухову с подругой - очень понравилось и казалось, что с большим удовольствием проходили бы столько же)

Отзыв на: Старинные крепости и храмы Серпухова L Leonid 5 Отличная экскурсия! Спасибо Александру!

Отзыв на: Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле Т Татьяна 5 Экскурсия по Серпухову прошла замечательно. Гид Александр покорил яркостью рассказа, знанием истории родного города. Рекомендую всем, кто хочет узнать Серпухов поближе этого гида. Спасибо огромное. Здоровья и успехов. .

Отзыв на: Старинные крепости и храмы Серпухова м марина 5 Серпухов предстал нам во всей красе на фоне солнечного дня и золотой осени! Очень приятный маршрут, насыщенная экскурсия при комфортном чередовании пешей прогулки и коротких переездов на машине. Благодаря машине удалось посмотреть оба монастыря, проехать по многим улочкам центральной части. Александр отличный знаток истории родного города, с большим количеством фактов из разных исторических эпох. Никогда не знали что со средних веков и буквально до начала 20-го века Серпухов основательно "преуспевал" во всех отраслях - от металлургии до текстильной и бумажной промышленности. Ну и ратные подвиги горожан во все века конечно впечатляют. Обязательно вернемся - Александр заинтересовал нас коллекцией Серпуховского Историко-художественного музея. Так что наше свидание с Серпуховым не закончено!

Отзыв на: Старинные крепости и храмы Серпухова Г Галина 5 Спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Содержательно, спокойно, информативно. Видно, что любит, знает и переживает за город.

Отзыв на: Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья С Сергей 5 Экскурсия прошла замечательно! Гид Александр хорош в своём деле. Для себя подчеркнули интересные исторические факты, новые места, замечательная природа. Спасибо!

Отзыв на: Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле Н Надежда 5 7: октября мы втроём с дочкой и внучкой были на экскурсии "Серпухов из века в век". Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто интересуется историей родного края. Экскурсовод Александр интересно рассказал об истории создания Серпуховского княжества, о людях, которые жили на территории Серпухова, об их профессиях, об архитектуре и назначении городских зданий, о монастырях, об истории их создания и т. д. Очень понравилась организация экскурсии. Она началась вовремя, машина отличная комфортная, маршрут продуман очень удачно ((чередуются пешеходная и автомобильные части), совершенно неутомительно. Большое спасибо за предложенную экскурсию, остались очень довольны

Отзыв на: Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле Н Наталья 5 Индивидуальная экскурсия в любом случае лучше групповой, не надо ждать/догонять, всё в комфортном для тебя темпе. Тему тоже можно корректировать по интересам. Спасибо Александру, экскурсия была достаточно содержательной в комфортных условиях. Впечатлилась. В Серпухове много исторических мест, зданий, жаль, что не все в достойном состоянии, хоть и "охраняются государством". Одного дня мало.

Отзыв на: Серпухов купеческий В Валерия 5 Алина замечательный экскурсовод и очень приятная в общении девушка. Экскурсия проходила в спокойном режиме прогулки. Прекрасно провели время. Вернёмся ещё.