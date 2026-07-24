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Экскурсии в Серпухове

Найдено 37 экскурсий в Серпухове, цены от 935 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Серпухов сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
118 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Серпухов сквозь столетия
Посетить все главные места города и услышать связанные с ними истории на обзорной экскурсии
Начало: На ул. 1-ая Московская
Завтра в 13:00
11 авг в 10:00
от 3950 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
На машине
2.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:30
10 авг в 15:00
от 7900 ₽ за всё до 4 чел.
Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
На машине
На микроавтобусе
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
Путешествие по Серпухову с художником обещает открыть вам тайны особняков и усадеб, наполненных историей и мистикой. Пленэр станет ярким завершением
Начало: У вокзала Серпухова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
1.5 часа
132 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 4600 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов сквозь эпохи
Пешая
2.5 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Серпухов сквозь эпохи
Пройдите по улицам Серпухова и откройте его историю: Соборная гора, Торговая площадь и многое другое ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3800 ₽ за всё до 6 чел.
Сокровища Серпуховской земли
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Сокровища Серпуховской земли
Откройте для себя старинный Серпухов с его историей и культурой. Прогуляйтесь по Соборной горе и насладитесь видами на набережной Нары
Начало: На Тульской улице
Завтра в 13:00
11 авг в 10:00
от 4850 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Открыть историю древнего форпоста и узнать о хлебопекарных традициях
Начало: Соборная гора
14 авг в 10:00
15 авг в 13:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Серпухов купеческий
На машине
3 часа
129 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Серпухов купеческий
Погулять по историческому центру, узнать о купеческих династиях и погрузиться в атмосферу провинции
Начало: Улица Тульская, 1
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
от 9867 ₽ за всё до 3 чел.
Самое интересное о Серпухове
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Самое интересное о Серпухове
Путешествие в Серпухов подарит вам уникальные истории о князьях, промышленниках и героических событиях. Узнайте больше о прошлом города
Начало: Соборная гора
Завтра в 09:00
10 авг в 15:00
от 7990 ₽ за всё до 5 чел.
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
На машине
2.5 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
Прогулка по Серпухову с картой и заданиями: 8 остановок, 5 раундов, множество подсказок. Познакомьтесь с городом и его уникальностями, обыграйте соперников
Начало: На привокзальной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8800 ₽ за всё до 8 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
На машине
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Подняться на возвышенность, чтобы полюбоваться памятниками архитектуры и видами на город
Начало: На ул. 1-я Московская
Завтра в 13:00
11 авг в 10:00
от 6400 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища древнего Серпухова
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Сокровища древнего Серпухова
Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 15 чел.
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Советская, д. 1Б
15 авг в 08:00
22 авг в 13:30
от 6700 ₽ за всё до 10 чел.
О чём расскажут старинные улицы Серпухова
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
О чём расскажут старинные улицы Серпухова
Погулять по городу, где история прячется под асфальтом и дышит сквозь столетия
Начало: На площади Ленина
Завтра в 13:00
11 авг в 10:00
от 3850 ₽ за всё до 6 чел.
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Полностью погрузиться в атмосферу старинного города и отведать чаю с секретным ингредиентом
Начало: В районе площади Ленина
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от 17 500 ₽ за всё до 5 чел.
Места силы и вдохновения в Серпухове: Подмоклово, Бёхово, Поленово
На машине
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Места силы и вдохновения в Серпухове: Подмоклово, Бёхово, Поленово
Увлекательное путешествие по историческим местам Серпухова: от церкви Рождества в Подмоклово до дома Поленова. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: У ж/д вокзала в Серпухове
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 21 500 ₽ за всё до 4 чел.
Скетч-прогулка по Серпухову
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Скетч-прогулка по Серпухову
Собрать личный альбом путешествия - коллекцию открыток, сделанных своими руками
Начало: На Соборной горе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Познавательный серпуховский уик-энд
На машине
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Познавательный серпуховский уик-энд
Путешествие в Серпухов откроет перед вами многослойную историю города. Узнайте о сражениях, купцах и культуре, наслаждаясь панорамами и архитектурой
Начало: В районе остановки «Земляной мост»
Завтра в 13:30
11 авг в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Серпухова в Приокско-Террасный заповедник
На машине
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Серпухова в Приокско-Террасный заповедник
Быстро и комфортно добраться к зубрам и нетронутой природе Подмосковья
Завтра в 13:00
11 авг в 09:00
от 3700 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов на автомобиле: почувствовать ритм провинции
На машине
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на автомобиле: почувствовать ритм провинции
Познакомиться с древним городом, увидеть руины кремля и современный арт
Завтра в 13:30
11 авг в 09:00
от 5200 ₽ за всё до 4 чел.
Операция «Павлин»: квест-экскурсия в Серпухове
На машине
2 часа
1 отзыв
Квест
до 4 чел.
Операция «Павлин»: квест-экскурсия в Серпухове
Найти пернатых красавчиков, загадать желание и попутно узнать историю города
Начало: У Соборной горы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8800 ₽ за всё до 4 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову для детей
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову для детей
Узнать главное о городе в формате игры
Начало: У композиции «Рыбачок»
Завтра в 09:00
10 авг в 09:30
от 5600 ₽ за всё до 5 чел.
Русский Баден-Баден и экоферма с Музеем дров
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Русский Баден-Баден и экоферма с Музеем дров
Семейное путешествие из Серпухова в историческую усадьбу и современное интерактивное пространство
Начало: У вокзала
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
от 11 800 ₽ за всё до 8 чел.
Форпосты Московского княжества: Серпухов и Таруса
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Форпосты Московского княжества: Серпухов и Таруса
Откройте для себя Серпухов и Тарусу, два города с богатой историей. Вас ждут монастыри, крепости и вдохновляющие виды на Оку
Начало: У Владычного монастыря
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 21 500 ₽ за всё до 4 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
Пешая
2 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6450 ₽ за всё до 5 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Пешая
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
11 500 ₽ за всё до 5 чел.
Серпухов на шести холмах: главные достопримечательности
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на шести холмах: главные достопримечательности
Погрузитесь в историю Серпухова, посетив его холмы и Соборную гору. Узнайте о значении города и его купеческой стороне
Начало: Площадь имени Ленина
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
Дата посещения: 22 июл 2026
Всё прошло на отлично. Узнали много нового и интересного. Увидели красивые места и насладились природой Поленовского края.
Спасибо Владимиру за профессионализм.
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Л
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Дата посещения: 20 июл 2026
Всё было супер!!! Спасибо большое Татьяне за такую познавательную экскурсию!!!
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И
Добро пожаловать в Серпухов
Дата посещения: 2 мая 2026
Очень благодарны и признательны за интересный, познавательный , креативный рассказ и знакомство с Серпуховым!
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Ю
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Дата посещения: 1 мая 2026
Экскурсовод понравился, было очень интересно.
Экскурсовод понравился, было очень интересно.
Экскурсовод понравился, было очень интересно.
Экскурсовод понравился, было очень интересно.
Экскурсовод понравился, было очень интересно.
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Н
Серпухов сквозь эпохи
Дата посещения: 22 мар 2026
Были на экскурсии в Серпухове с Елизаветой.Экскурсовод показала все основные достопримечательности .Прошли всю старую часть города.Рассказ интересный.Нам понравилось.Спасибо.
Были на экскурсии в Серпухове с Елизаветой.Экскурсовод показала все основные достопримечательности .Прошли всю старую часть города.Рассказ
Были на экскурсии в Серпухове с Елизаветой.Экскурсовод показала все основные достопримечательности .Прошли всю старую часть города.Рассказ
Были на экскурсии в Серпухове с Елизаветой.Экскурсовод показала все основные достопримечательности .Прошли всю старую часть города.Рассказ
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М
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Дата посещения: 17 сен 2025
Мы очень довольны экскурсией, которую провел Александр. Организовано было все без проблем и задержек. Что хотели, уточнили заранее по телефону.
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Доброжелательно, с большим вниманием к интересам экскурсантов. Прекрасное знание истории города и России, хороший красивый русский язык. Еще раз огромное спасибо. Группа из Москвы.

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Н
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Дата посещения: 14 сен 2025
Александр - отличный экскурсовод, знающий город и чувствующий свою аудиторию. за короткое время прониклись многовековой историей Серпухова.
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Н
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
Дата посещения: 9 мая 2025
Очень понравилась экскурсия. Владмир хороший экскурсовод, знает свое дело. Узнали много нового о своем крае. Рекомендую.
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Т
Добро пожаловать в Серпухов
Второе знакомство с городом. Первое оказалось неудачным. А Владимир не только открыл заново Серпухов, но и заинтересовал им. Информативно, ёмко,
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наглядно, ничего лишнего. Формат экскурсии позволяет многое увидеть, не устав от перемещения по старому городу, живущего современном ритме.
Внимание к гостям только подкупает.
Реализации и осуществления задуманного.

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Е
Серпухов сквозь столетия
Марианна, большое спасибо за интересную экскурсию!
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Всего 930 отзывов в Серпухове

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Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову

Самые популярные экскурсии в Серпухове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Серпухов сквозь столетия;
  2. Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора;
  3. Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником;
  4. Добро пожаловать в Серпухов;
  5. Серпухов сквозь эпохи.
Что посмотреть в Серпухове
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Соборная гора;
  2. Троицкий собор.
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в августе 2026
Сейчас в Серпухове можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 935 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 930 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Проведите время с пользой, выбрав одну из наших экскурсий по Серпухову. Гиды поделятся с вами знаниями о знаменитых местах и сокровенных уголках города. Откройте для себя Серпухов с новой стороны, узнайте его историю и культуру. Забронируйте экскурсию уже сегодня и начните исследование!