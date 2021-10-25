Все экскурсии в Серпухове
Доступно 13 экскурсий 🚌 в Серпухове на 2021 год, 111 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
6ч
7 000₽
за 1-10 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса
Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком) , с посещением главных...
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
12 000₽
за 1-10 чел.
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 250₽
за 1-4 чел.
Старинные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Индивидуальная экскурсия
7ч
5 625₽
за 1-15 чел.
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Традиционно предлагаю вам неторопливую прогулку на целый день по Серпухову
В выходные по договорённости
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 550₽
за 1-4 чел.
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Проехать по старинным улочкам города, посетить древние монастыри и ощутить дух удельного княжества
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 200₽
за 1-12 чел.
Серпухов купеческий
Погулять по историческому центру, узнать о купеческих династиях и погрузиться в атмосферу провинции
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 845₽
за 1-15 чел.
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Пройти по семи векам города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Индивидуальная экскурсия
8ч
5 845₽
за 1-20 чел.
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Открыть историческое и природное богатство края на пешеходной экскурсии в окрестностях Протвина
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 845₽
за 1-20 чел.
Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке
Поразиться неизведанным фактам о неприметном подмосковном городке с глубокой историей
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-4 чел.
Вечерние огни Серпухова
Полюбоваться эффектными достопримечательностями в ночной подсветке и послушать городские истории
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 300₽
за 1-7 чел.
Добро пожаловать в Серпухов!
Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты
Последние отзывы «Экскурсии Серпухова»
- ММария25 октября 2021Александр очень приветливый, внимательный и вежливый молодой человек. Сразу видно, что он увлечён историей города, а не просто рассказывает материал, состоящий из сухих дат и имён. Ходили с ним 6 часов по Серпухову с подругой - очень понравилось и казалось, что с большим удовольствием проходили бы столько же)
- LLeonid17 октября 2021Отличная экскурсия! Спасибо Александру!
- ТТатьяна16 октября 2021Экскурсия по Серпухову прошла замечательно. Гид Александр покорил яркостью рассказа, знанием истории родного города. Рекомендую всем, кто хочет узнать Серпухов поближе этого гида. Спасибо огромное. Здоровья и успехов. .
- ммарина11 октября 2021Серпухов предстал нам во всей красе на фоне солнечного дня и золотой осени! Очень приятный маршрут, насыщенная экскурсия при комфортном чередовании пешей прогулки и коротких переездов на машине. Благодаря машине удалось посмотреть оба монастыря, проехать по многим улочкам центральной части. Александр отличный знаток истории родного города, с большим количеством фактов из разных исторических эпох. Никогда не знали что со средних веков и буквально до начала 20-го века Серпухов основательно "преуспевал" во всех отраслях - от металлургии до текстильной и бумажной промышленности. Ну и ратные подвиги горожан во все века конечно впечатляют. Обязательно вернемся - Александр заинтересовал нас коллекцией Серпуховского Историко-художественного музея. Так что наше свидание с Серпуховым не закончено!
- ГГалина11 октября 2021Спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Содержательно, спокойно, информативно. Видно, что любит, знает и переживает за город.
- ССергей10 октября 2021Экскурсия прошла замечательно! Гид Александр хорош в своём деле. Для себя подчеркнули интересные исторические факты, новые места, замечательная природа. Спасибо!
- ННадежда8 октября 20217: октября мы втроём с дочкой и внучкой были на экскурсии "Серпухов из века в век". Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто интересуется историей родного края. Экскурсовод Александр интересно рассказал об истории создания Серпуховского княжества, о людях, которые жили на территории Серпухова, об их профессиях, об архитектуре и назначении городских зданий, о монастырях, об истории их создания и т. д. Очень понравилась организация экскурсии. Она началась вовремя, машина отличная комфортная, маршрут продуман очень удачно ((чередуются пешеходная и автомобильные части), совершенно неутомительно. Большое спасибо за предложенную экскурсию, остались очень довольны
- ННаталья3 октября 2021Индивидуальная экскурсия в любом случае лучше групповой, не надо ждать/догонять, всё в комфортном для тебя темпе. Тему тоже можно корректировать по интересам. Спасибо Александру, экскурсия была достаточно содержательной в комфортных условиях. Впечатлилась. В Серпухове много исторических мест, зданий, жаль, что не все в достойном состоянии, хоть и "охраняются государством". Одного дня мало.
- Отзыв на: Серпухов купеческийВВалерия3 октября 2021Алина замечательный экскурсовод и очень приятная в общении девушка. Экскурсия проходила в спокойном режиме прогулки. Прекрасно провели время. Вернёмся ещё.
- ВВладимир9 сентября 2021Экскурсию провела коллега Александра, прекрасная Ольга. Крайне увлекательный и запоминающийся рассказ от человека, трепетно любящего свой город и свои родные края. Очень много полезной информации. По-настоящему прониклись самобытной историей этих мест. Рекомендуем!