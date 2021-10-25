Экскурсии Серпухова

Все экскурсии в Серпухове

Доступно 13 экскурсий 🚌 в Серпухове на 2021 год, 111 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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История малых городов: Серпухов и Таруса
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-10 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса
Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком) , с посещением главных...
Ежедневно, по договоренности
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-10 чел.
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике
Ежедневно, по договоренности
Старинные крепости и храмы Серпухова
Индивидуальная экскурсия
5
52
2ч 30м
3 250
за 1-4 чел.
Старинные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Индивидуальная экскурсия
5 625
за 1-15 чел.
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Традиционно предлагаю вам неторопливую прогулку на целый день по Серпухову
В выходные по договорённости
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.9
28
4 550
за 1-4 чел.
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Проехать по старинным улочкам города, посетить древние монастыри и ощутить дух удельного княжества
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
4 500
за 1-10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову
Ежедневно
Серпухов купеческий
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 200
за 1-12 чел.
Серпухов купеческий
Погулять по историческому центру, узнать о купеческих династиях и погрузиться в атмосферу провинции
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
Индивидуальная экскурсия
5
7
4 000
за 1-10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
Ежедневно
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
5 845
за 1-15 чел.
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Пройти по семи векам города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 845
за 1-20 чел.
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Открыть историческое и природное богатство края на пешеходной экскурсии в окрестностях Протвина
Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 845
за 1-20 чел.
Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке
Поразиться неизведанным фактам о неприметном подмосковном городке с глубокой историей
Вечерние огни Серпухова
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-4 чел.
Вечерние огни Серпухова
Полюбоваться эффектными достопримечательностями в ночной подсветке и послушать городские истории
Добро пожаловать в Серпухов!
Индивидуальная экскурсия
3 300
за 1-7 чел.
Добро пожаловать в Серпухов!
Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты

Последние отзывы «Экскурсии Серпухова»

  • Отзыв на: Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
    М
    Мария
    25 октября 2021
    5
    Александр очень приветливый, внимательный и вежливый молодой человек. Сразу видно, что он увлечён историей города, а не просто рассказывает материал, состоящий из сухих дат и имён. Ходили с ним 6 часов по Серпухову с подругой - очень понравилось и казалось, что с большим удовольствием проходили бы столько же)
  • Отзыв на: Старинные крепости и храмы Серпухова
    L
    Leonid
    17 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Спасибо Александру!
  • Отзыв на: Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Т
    Татьяна
    16 октября 2021
    5
    Экскурсия по Серпухову прошла замечательно. Гид Александр покорил яркостью рассказа, знанием истории родного города. Рекомендую всем, кто хочет узнать Серпухов поближе этого гида. Спасибо огромное. Здоровья и успехов. .
  • Отзыв на: Старинные крепости и храмы Серпухова
    м
    марина
    11 октября 2021
    5
    Серпухов предстал нам во всей красе на фоне солнечного дня и золотой осени! Очень приятный маршрут, насыщенная экскурсия при комфортном чередовании пешей прогулки и коротких переездов на машине. Благодаря машине удалось посмотреть оба монастыря, проехать по многим улочкам центральной части. Александр отличный знаток истории родного города, с большим количеством фактов из разных исторических эпох. Никогда не знали что со средних веков и буквально до начала 20-го века Серпухов основательно "преуспевал" во всех отраслях - от металлургии до текстильной и бумажной промышленности. Ну и ратные подвиги горожан во все века конечно впечатляют. Обязательно вернемся - Александр заинтересовал нас коллекцией Серпуховского Историко-художественного музея. Так что наше свидание с Серпуховым не закончено!
  • Отзыв на: Старинные крепости и храмы Серпухова
    Г
    Галина
    11 октября 2021
    5
    Спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Содержательно, спокойно, информативно. Видно, что любит, знает и переживает за город.
  • Отзыв на: Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
    С
    Сергей
    10 октября 2021
    5
    Экскурсия прошла замечательно! Гид Александр хорош в своём деле. Для себя подчеркнули интересные исторические факты, новые места, замечательная природа. Спасибо!
  • Отзыв на: Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Н
    Надежда
    8 октября 2021
    5
    7: октября мы втроём с дочкой и внучкой были на экскурсии "Серпухов из века в век". Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто интересуется историей родного края. Экскурсовод Александр интересно рассказал об истории создания Серпуховского княжества, о людях, которые жили на территории Серпухова, об их профессиях, об архитектуре и назначении городских зданий, о монастырях, об истории их создания и т. д. Очень понравилась организация экскурсии. Она началась вовремя, машина отличная комфортная, маршрут продуман очень удачно ((чередуются пешеходная и автомобильные части), совершенно неутомительно. Большое спасибо за предложенную экскурсию, остались очень довольны
  • Отзыв на: Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Н
    Наталья
    3 октября 2021
    5
    Индивидуальная экскурсия в любом случае лучше групповой, не надо ждать/догонять, всё в комфортном для тебя темпе. Тему тоже можно корректировать по интересам. Спасибо Александру, экскурсия была достаточно содержательной в комфортных условиях. Впечатлилась. В Серпухове много исторических мест, зданий, жаль, что не все в достойном состоянии, хоть и "охраняются государством". Одного дня мало.
  • Отзыв на: Серпухов купеческий
    В
    Валерия
    3 октября 2021
    5
    Алина замечательный экскурсовод и очень приятная в общении девушка. Экскурсия проходила в спокойном режиме прогулки. Прекрасно провели время. Вернёмся ещё.
  • Отзыв на: Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
    В
    Владимир
    9 сентября 2021
    5
    Экскурсию провела коллега Александра, прекрасная Ольга. Крайне увлекательный и запоминающийся рассказ от человека, трепетно любящего свой город и свои родные края. Очень много полезной информации. По-настоящему прониклись самобытной историей этих мест. Рекомендуем!
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