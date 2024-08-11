6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову. Узнайте о многовековой истории города, его архитектурных памятниках и знаменитых жителях
Начало: Серпухов, Привокзальная площадь, 1
Расписание: В выходные по договорённости
11 авг в 09:00
25 авг в 09:00
6 250₽ за всё до 15 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Серпухова и Тарусы, наслаждаясь уникальными достопримечательностями и природными пейзажами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово
Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове
Начало: М. Коломенское
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
9 часов
Групповая
до 17 чел.
Новогоднее приключение «Голландская сказка» в Серпухове
Подарите детям незабываемое новогоднее приключение в Серпухове с театральными постановками, мастер-классами и весёлыми играми у ёлки
Начало: Калуга, Театральная площадь 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 530₽ за человека
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Серпухову с обедом и мороженым
Серпухов - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Погрузитесь в его прошлое и настоящее, наслаждаясь вкусной едой и увлекательными рассказами
Начало: В чайной «Матрёна»
31 авг в 13:00
21 сен в 13:00
6 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «На весь день»
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