Экскурсии на 1 день в Серпухове

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Серпухове, цены от 2 530 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову. Узнайте о многовековой истории города, его архитектурных памятниках и знаменитых жителях
Начало: Серпухов, Привокзальная площадь, 1
Расписание: В выходные по договорённости
11 авг в 09:00
25 авг в 09:00
6 250 за всё до 15 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Серпухова и Тарусы, наслаждаясь уникальными достопримечательностями и природными пейзажами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Кусочек Италии и заповедник Поленово
Пешая
7 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово
Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове
Начало: М. Коломенское
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Новогоднее приключение «Голландская сказка»
На автобусе
9 часов
Групповая
до 17 чел.
Новогоднее приключение «Голландская сказка» в Серпухове
Подарите детям незабываемое новогоднее приключение в Серпухове с театральными постановками, мастер-классами и весёлыми играми у ёлки
Начало: Калуга, Театральная площадь 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 530 за человека
Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия
На машине
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Серпухову с обедом и мороженым
Серпухов - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Погрузитесь в его прошлое и настоящее, наслаждаясь вкусной едой и увлекательными рассказами
Начало: В чайной «Матрёна»
31 авг в 13:00
21 сен в 13:00
6 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
  2. История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
  3. Кусочек Италии и заповедник Поленово
  4. Новогоднее приключение «Голландская сказка»
  5. Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Высоцкий монастырь
  4. Серпуховский кремль
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Старый город
  9. Покровская церковь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в августе 2024
Сейчас в Серпухове в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 530 до 9 000.
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Серпухов на 1 день, гиды Серпухова подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Серпухов так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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