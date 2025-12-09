Как адмирал Лазарев за 20 лет изменил город и флот? Погрузитесь в эпоху грандиозных преобразований! Экскурсия о великом флотоводце, чье наследие определило лицо Севастополя на века.
Описание экскурсииКак адмирал Лазарев за 20 лет изменил город и флот? Погрузитесь в эпоху грандиозных преобразований! Экскурсия о великом флотоводце, чье наследие определило лицо Севастополя на века.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южная бухта
- Центральный городской холм
- Собор Петра и Павла
- Владимирский собор
- Башня ветров
- Матросский бульвар
Что включено
- Услуги экскурсовода
Место начала и завершения?
Ротонда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Севастополя
Водная прогулка
Экскурсия по центру Севастополя и морская прогулка
Откройте для себя удивительный Севастополь: от Графской пристани до памятника Затопленным кораблям. Увлекательная морская прогулка ждёт вас
Начало: Площадь Нахимова, городская Доска Почета
Расписание: каждый день в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00
1200 ₽ за человека
Квест
до 15 чел.
Квест «В поисках секретного шифра адмирала»
Начало: Екатерина II
650 ₽ за человека