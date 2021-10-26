Экскурсии Севастополя

Все экскурсии в Севастополе

Доступно 200 экскурсий 🚌 в Севастополе на 2021 год, 2114 ⭐ отзывов, цены от 400₽, посетите достопримечательности: Мыс Фиолент, Храм Солнца, Малахов курган, Байдарская долина, 35 батарея, Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, Завод вин Инкерман. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
На канатной дороге к зубцам Ай-Петри
5
8
1 700
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
На канатной дороге к зубцам Ай-Петри
На юге Крыма множество интересных мест
Ежедневно в 09:00
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
4.1
19
1 700
за 1 чел.
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Еще несколько веков назад Крым облюбовали члены императорской семьи и представители знатных родов
Ежедневно в 09:00
Севастополь — первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
4.9
90
2 000
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Севастополь — первое знакомство
Погулять по историческому центру и увидеть его самые важные и живописные места на обзорной экскурсии
Сити-тур Севастопольский экспресс
4.2
81
3ч 30м
900
за 1 чел.
Сити-тур Севастопольский экспресс
С момента основания Севастополь стал базой морского флота России
Иммерсивная прогулка по Севастополю
4.5
17
700
за 1 чел.
Иммерсивная прогулка по Севастополю
Познакомиться с городом в формате трогательного спектакля-променада
ежедневно в 17:00
Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь
4.3
16
1 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь
Недалеко от Севастополя находится небольшой уютный городок Бахчисарай
Ежедневно в 09:00
Севастополь — первая встреча
Индивидуальная экскурсия
4.8
22
2 000
за 1-4 чел.
Севастополь — первая встреча
Посетить главные достопримечательности города и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
5
3
1 700
за 1 чел.
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
На нашей экскурсии вы побываете в самой живописной части Южного берега Крыма
Ежедневно в 09:00
Неизвестный Севастополь
Индивидуальная экскурсия
4.9
150
2 500
за 1-5 чел.
Очень популярно сейчас
Неизвестный Севастополь
Исследовать знаковые и скрытые места города на дружеской прогулке
Морская прогулка по бухтам Севастополя
4.8
4
1 000
за 1 чел.
Морская прогулка по бухтам Севастополя
На нашей экскурсии вы отправитесь в круиз по Южной бухте, где вы осмотрите подводные лодки, корабли...
По договоренности
Непарадный Севастополь
Индивидуальная экскурсия
5
27
1ч 30м
2 500
за 1-4 чел.
Непарадный Севастополь
Пройтись по утреннему Севастополю, услышать нескучные истории и поймать красоту в объектив камеры
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
4.8
20
2 000
за 1 чел.
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке
Ежедневно в 8:30
Балаклава: дайвинг в мини-группе
4.8
26
3 000
за 1 чел.
Балаклава: дайвинг в мини-группе
Безопасное погружение с инструктором, отдых на яхте и купание в открытом море
ежедневно в 09:00
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
4.3
12
2 000
за 1 чел.
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье - предлагаю убедиться вам в этом лично!...
Ежедневно
Балаклава и Севастополь на внедорожнике!
Индивидуальная экскурсия
5
12
8 500
за 1-4 чел.
Балаклава и Севастополь на внедорожнике!
Главные достопримечательности живописных крымских городов и их окрестностей за один день
Познавательный турист - самые красивые места мыса Фиолент и Балаклавы
4.8
17
1 500
за 1 чел.
Познавательный турист - самые красивые места мыса Фиолент и Балаклавы
Крым - это невероятная природа
ежедневно в 11:30, 14:00
Центральное кольцо Севастополя
Индивидуальная экскурсия
5
16
2 500
за 1-5 чел.
Центральное кольцо Севастополя
Погулять по парадным улицам города и погрузиться в его историю от основания до наших дней
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
4.4
27
1 200
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Если вы в Севастополе впервые, то эта экскурсия для вас
Согласно расписанию в календаре
Влюбиться в Севастополь за 80 минут!
Индивидуальная экскурсия
4.9
66
1ч 30м
2 590
за 1-10 чел.
Влюбиться в Севастополь за 80 минут!
Обзорная прогулка по центру города в компании писателя-краеведа
Балаклава и Фиолент
4
23
1 100
за 1 чел.
Балаклава и Фиолент
На нашей экскурсии вы побываете на мысе Фиолент и в центре Балаклавы, отправитесь на морскую...
Из Севастополя — на мыс Фиолент!
Индивидуальная экскурсия
4.9
12
4 900
за 1-4 чел.
Из Севастополя — на мыс Фиолент!
Посетить одно из самых живописных мест Крыма на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
4.7
38
850
за 1 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Если вы не в первый раз в Крыму, то скорее всего вы уже изучили все «классические»...
По вторникам и субботам в 11:00
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Индивидуальная экскурсия
5
7
7 200
за 1-4 чел.
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Бухта Ласпи, Форос, Байдарский перевал, Фиолент и Балаклава — собрать коллекцию крымских красот
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
4.9
17
10ч
1 200
за 1 чел.
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Предлагаю вам пройти через весь Чернореченский каньон
По средам и пятницам в 08:15

Последние отзывы «Экскурсии Севастополя»

  • Отзыв на: Бахчисарай – сердце Крымского ханства
    И
    Ирина
    26 октября 2021
    5
    Надежда - экскурсовод от Бога! Восторг от экскурсии и от дня в целом! Все слушали взахлёб, как дети, так и мои Родители. Много интересных фактов! Однозначно будем обращаться снова и рекомендовать друзьям. Спасибо огромное за чудесный день!
  • Отзыв на: Необычный Севастополь
    М
    Мария
    25 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась! В городе мы не в первый раз. Но вот захотелось послушать что-то необычное, нестандартное) и Антон нам именно это и дал! Очень много интересного. Я аж записывала себе в Заметки, чтоб не забыть/посмотреть. Ну ещё конечно книжка. Про Севастополь. Он написал. Жду свободного вечера, чтоб она поглотилась меня:)
  • Отзыв на: Севастополь — первое знакомство
    А
    Александр
    25 октября 2021
    5
    Интересная экскурсия что бы начать знакомиться с городом, интересные факты из истории и современности, красивый маршрут. В общем большое спасибо!
  • Отзыв на: Литературный Севастополь
    А
    Алла
    25 октября 2021
    5
    15 октября 2021 года гид Антон провел для нашей группы из 3 человек экскурсии Литературный Севастополь и Влюбиться в Севастополь за 80 минут. Мы получили огромное удовольствие от общения с Антоном, это была очень познавательная, информативная и одновременно легкая, с точки зрения восприятия, прогулка по городу. Антон - первоклассный рассказчик, веселый и остроумный человек. Огромное ему спасибо!
  • Отзыв на: Бахчисарай – сердце Крымского ханства
    М
    Мария
    24 октября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия, продуманный маршрут. Надежда хорошо структурировала рассказ во время движения и посещения объектов осмотра. Рекомендую воспользоваться услугами Надежды. Прекрасно проведёте день и получите много информации!
  • Отзыв на: Храм Солнца — место силы в Крымских горах
    М
    Марина
    24 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия, прекрасный гид Алексей. Маршрут не сложный и интересный. Крым прекрасен!
  • Отзыв на: Балаклава и Севастополь на внедорожнике!
    И
    Ирина
    24 октября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия! Виды шикарные, дух захватывает! Очень довольны, что выбрали эту экскурсию.
  • Отзыв на: Большое путешествие по Севастополю и окрестностям
    С
    Светлана
    24 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Елена - большой молодец, очень интеллигентна, тактична и подстраивается под аудиторию. Несмотря на наше опоздание (ехали из Ялты и время было рассчитать сложновато), двоих детей, которые медленно ели и у которых все время возникали различные бытовые желания, успели все и даже больше) заехали на мыс Фиолент и поймали божественный закат в Балаклавский бухте. Экскурсию однозначно рекомендую!
  • Отзыв на: Город, достойный поклонения
    М
    Мария
    24 октября 2021
    5
    Во время однодневной экскурсии с Борисом можно осмотреть все основные достопримечательности Севастополя и получить подробную историческую и хронологическую информацию. Рекомендую знакомиться с городом на этой экскурсии!
  • Отзыв на: Севастополь — первая встреча
    О
    Ольга
    23 октября 2021
    5
    Очень приятная прогулка в компании интересного собеседника. Много необычной и эксклюзивной информации. Спасибо нашему гиду- Александру и до новых встреч!
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