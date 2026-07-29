-
10%
Групповая
до 15 чел.
Императорский Южный берег: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Каждый день. Начало в 8.30
Завтра в 08:30
2430 ₽
2700 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Начало: Ваш адрес в Севастополе
Расписание: Ежедневно с 8:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
11 875 ₽
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 17 чел.
Мыс Фиолент, музей Балаклава и прогулка на катере
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно с 11:30 и 14:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
Погрузитесь в атмосферу Севастополя с персональным гидом. За 3 часа вы увидите главные достопримечательности и узнаете много нового
Начало: В удобном для Вас месте. За отдаленные районы от ц...
Расписание: каждый день
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 17 чел.
Первое знакомство с Севастополем: большая обзорная экскурсия
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
1600 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Бахчисарай из Севастополя: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Скальный монастырь
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: По средам, четвергам, субботам в 8ч. 30 мин.
2200 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучная экскурсия по центру Севастополя
Начало: Севастополь, пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
Самые красивые места мыса Фиолент и Балаклавы
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30,12:00, 13:00, 14:00, 15:00
1300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по центру Севастополя и морская прогулка
Начало: Площадь Нахимова, городская Доска Почета
Расписание: каждый день в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00
1300 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 18 чел.
Бессмертный подвиг: экскурсия на 35-ю береговую батарею
Начало: Севастополь. Площадь Нахимова. Доска Почета. Голуб...
Расписание: по вторникам, пятницам в 8ч. 30 мин.
1520 ₽
1600 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 17 чел.
Весь Бахчисарай за день! Дворец, пещерный город и монастырь, лаванда
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Понедельник, среда, четверг, суббота с 8:30
10 авг в 08:30
12 авг в 08:30
2250 ₽
2500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Бахчисарай: в забвенье дремлющий дворец + Лавандовые поля
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Среда, суббота в 08:30
2200 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Бахчисарай: на перекрестке трех культур
Начало: Центр города: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Сафари-парк львов «Тайган»
Начало: Центр города Севастополь: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: Экскурсия проводится по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Начало в 16:00 часов
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
2500 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 17 чел.
Гранд-тур по горе Ай-Петри и морская прогулка в Ялте. Абсолютный ХИТ 2026
Начало: Площадь Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
3420 ₽
3800 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Ай-Петри и Ялта
Начало: Центр города Севастополь: площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Фиолент и Балаклава: морская прогулка, секретный завод, крепость Чембало
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно, с понедельника по воскресенье в 11ч. 30 мин.
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Херсонес - место притяжения
Начало: Площадь Нахимова, 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 12:00,
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2450 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 18 чел.
Бахчисарай - столица крымского ханства, монастырь, Чуфут Кале
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Среда, четверг, суббота в 8:30
2470 ₽
2600 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Вершина на Ай Петри - подвесной мост и купание в море
Начало: Площадь Нахимова, 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: Ежедневно в 8-30
3700 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 17 чел.
Супер-тур: гора Ай-Петри, замок Ласточкино гнездо и имение Харакса
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно с 8:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
3420 ₽
3600 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1000 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Модный маршрут: величие Ай Петри и шотландский шарм Харакса
Начало: ✅ Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Ежедневно в 8ч. 30 мин.
3240 ₽
3600 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Фиолент - Балаклава: по следам древних греков
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 11:30
1800 ₽
2000 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 8:30
2430 ₽
2700 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Пещеры Крыма - Шедевры подземного царства
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
2500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Через горы к морю: поход к скале Носорог + прогулка на катере в Балаклаву
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
20 авг в 08:30
23 авг в 08:30
1950 ₽ за человека
Севастополь — курортный город с изумительными видами на Черноморское побережье и отличной возможностью купания в прозрачной воде Севастопольской бухты. Помимо этого, в городе можно посетить интересные места
Помимо пляжного отдыха, морских круизов, в Севастополе можно посетить множество интересных исторических мест, комплексов воинской славы, религиозных сооружений. Каждый для себя сможет выбрать приятный вид досуга для отдыха, новых познаний, развлечений с детьми. Чтобы вам было проще и комфортнее проводить время, воспользуйтесь услугами наших профессиональных гидов
Последние отзывы на экскурсии
И
Очень хороший экскурсовод Татьяна Николаевна!! Видно, что профессионал и человек замечательный!!! ❤ Нам очень понравилась экскурсия.
Много интересной информации. Время пролетело незаметно!
Спасибо большое❤ Планирую ещё и на другие экскурсии записаться.
Рекомендую.
Много интересной информации. Время пролетело незаметно!
Спасибо большое❤ Планирую ещё и на другие экскурсии записаться.
Рекомендую.
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О
Посетили Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский дворцы, погуляли в Ялте. Все понравилось, экскурсовод Елена Б. рассказывала очень интересно, много, экскурсия началась как
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Н
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, нам ещё очень повезло с погодой было облачно и солнце не пекло, когда взбираещься на гору
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А
Мы в восторге от экскурсии!
Спасибо большое Сергею Ивановичу за увлекательный и интересный рассказ о городе. Мы в Севастополе были неоднократно
Спасибо большое Сергею Ивановичу за увлекательный и интересный рассказ о городе. Мы в Севастополе были неоднократно
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А
Хочу выразить огромную благодарность организаторам мероприятия,понравилось абсолютно всё!!Потрясающий гид,знающий и любящий своё дело на все 100%Прогулка на катере с Валерием
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С
Прекрасная экскурсия по дворцам Крыма, паркам и садам, все четко организовано. Бесподобный экскурсовод Елена, впечатлила своими знаниями истории, культуры, биологии
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О
Супер экскурсия!
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И
Очень понравилась экскурсия, хочется поблагодарить экскурсовода Наталью, что называется Мастер своего дела
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Г
Провели прекрасный день с Викторией. Очаровательный гид, смогла удивить людей, которые не раз уже были в этих местах. Мы узнали
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Н
Увидели Старый и Новый Херсонес во всей красе. Очень понравился рассказ гида Виктории!
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Всего 2157 отзывов в Севастополе
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Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю
Самые популярные экскурсии в Севастополе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
- Императорский Южный берег: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта;
- На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы;
- Мыс Фиолент, музей Балаклава и прогулка на катере;
- Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю;
- Первое знакомство с Севастополем: большая обзорная экскурсия.
Что посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в августе 2026
Сейчас в Севастополе можно забронировать 168 экскурсий и билетов от 800 до 32 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
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