Надежда - экскурсовод от Бога! Восторг от экскурсии и от дня в целом! Все слушали взахлёб, как дети, так и мои Родители. Много интересных фактов! Однозначно будем обращаться снова и рекомендовать друзьям. Спасибо огромное за чудесный день!

Отзыв на: Необычный Севастополь

М Мария 5

Экскурсия очень понравилась! В городе мы не в первый раз. Но вот захотелось послушать что-то необычное, нестандартное) и Антон нам именно это и дал! Очень много интересного. Я аж записывала себе в Заметки, чтоб не забыть/посмотреть. Ну ещё конечно книжка. Про Севастополь. Он написал. Жду свободного вечера, чтоб она поглотилась меня:)