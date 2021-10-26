Все экскурсии в Севастополе
Доступно 200 экскурсий 🚌 в Севастополе на 2021 год, 2114 ⭐ отзывов, цены от 400₽, посетите достопримечательности: Мыс Фиолент, Храм Солнца, Малахов курган, Байдарская долина, 35 батарея, Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, Завод вин Инкерман. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
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По отзывам
9ч
1 700₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
На канатной дороге к зубцам Ай-Петри
На юге Крыма множество интересных мест
Ежедневно в 09:00
8ч
1 700₽
за 1 чел.
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Еще несколько веков назад Крым облюбовали члены императорской семьи и представители знатных родов
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Севастополь — первое знакомство
Погулять по историческому центру и увидеть его самые важные и живописные места на обзорной экскурсии
3ч 30м
900₽
за 1 чел.
Сити-тур Севастопольский экспресс
С момента основания Севастополь стал базой морского флота России
2ч
700₽
за 1 чел.
Иммерсивная прогулка по Севастополю
Познакомиться с городом в формате трогательного спектакля-променада
ежедневно в 17:00
7ч
1 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь
Недалеко от Севастополя находится небольшой уютный городок Бахчисарай
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-4 чел.
Севастополь — первая встреча
Посетить главные достопримечательности города и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
8ч
1 700₽
за 1 чел.
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
На нашей экскурсии вы побываете в самой живописной части Южного берега Крыма
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-5 чел.
Очень популярно сейчас
Неизвестный Севастополь
Исследовать знаковые и скрытые места города на дружеской прогулке
1ч
1 000₽
за 1 чел.
Морская прогулка по бухтам Севастополя
На нашей экскурсии вы отправитесь в круиз по Южной бухте, где вы осмотрите подводные лодки, корабли...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 500₽
за 1-4 чел.
Непарадный Севастополь
Пройтись по утреннему Севастополю, услышать нескучные истории и поймать красоту в объектив камеры
9ч
2 000₽
за 1 чел.
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке
Ежедневно в 8:30
3ч
3 000₽
за 1 чел.
Балаклава: дайвинг в мини-группе
Безопасное погружение с инструктором, отдых на яхте и купание в открытом море
ежедневно в 09:00
9ч
2 000₽
за 1 чел.
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье - предлагаю убедиться вам в этом лично!...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч
8 500₽
за 1-4 чел.
Балаклава и Севастополь на внедорожнике!
Главные достопримечательности живописных крымских городов и их окрестностей за один день
5ч
1 500₽
за 1 чел.
Познавательный турист - самые красивые места мыса Фиолент и Балаклавы
Крым - это невероятная природа
ежедневно в 11:30, 14:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-5 чел.
Центральное кольцо Севастополя
Погулять по парадным улицам города и погрузиться в его историю от основания до наших дней
6ч
1 200₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Если вы в Севастополе впервые, то эта экскурсия для вас
Согласно расписанию в календаре
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 590₽
за 1-10 чел.
Влюбиться в Севастополь за 80 минут!
Обзорная прогулка по центру города в компании писателя-краеведа
6ч
1 100₽
за 1 чел.
Балаклава и Фиолент
На нашей экскурсии вы побываете на мысе Фиолент и в центре Балаклавы, отправитесь на морскую...
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 900₽
за 1-4 чел.
Из Севастополя — на мыс Фиолент!
Посетить одно из самых живописных мест Крыма на дружеской авто-пешеходной экскурсии
7ч
850₽
за 1 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Если вы не в первый раз в Крыму, то скорее всего вы уже изучили все «классические»...
По вторникам и субботам в 11:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
7 200₽
за 1-4 чел.
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Бухта Ласпи, Форос, Байдарский перевал, Фиолент и Балаклава — собрать коллекцию крымских красот
10ч
1 200₽
за 1 чел.
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Предлагаю вам пройти через весь Чернореченский каньон
По средам и пятницам в 08:15
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Последние отзывы «Экскурсии Севастополя»
- Отзыв на: Бахчисарай – сердце Крымского ханстваИИрина26 октября 2021Надежда - экскурсовод от Бога! Восторг от экскурсии и от дня в целом! Все слушали взахлёб, как дети, так и мои Родители. Много интересных фактов! Однозначно будем обращаться снова и рекомендовать друзьям. Спасибо огромное за чудесный день!
- Отзыв на: Необычный СевастопольММария25 октября 2021Экскурсия очень понравилась! В городе мы не в первый раз. Но вот захотелось послушать что-то необычное, нестандартное) и Антон нам именно это и дал! Очень много интересного. Я аж записывала себе в Заметки, чтоб не забыть/посмотреть. Ну ещё конечно книжка. Про Севастополь. Он написал. Жду свободного вечера, чтоб она поглотилась меня:)
- Отзыв на: Севастополь — первое знакомствоААлександр25 октября 2021Интересная экскурсия что бы начать знакомиться с городом, интересные факты из истории и современности, красивый маршрут. В общем большое спасибо!
- Отзыв на: Литературный СевастопольААлла25 октября 202115 октября 2021 года гид Антон провел для нашей группы из 3 человек экскурсии Литературный Севастополь и Влюбиться в Севастополь за 80 минут. Мы получили огромное удовольствие от общения с Антоном, это была очень познавательная, информативная и одновременно легкая, с точки зрения восприятия, прогулка по городу. Антон - первоклассный рассказчик, веселый и остроумный человек. Огромное ему спасибо!
- Отзыв на: Бахчисарай – сердце Крымского ханстваММария24 октября 2021Прекрасная экскурсия, продуманный маршрут. Надежда хорошо структурировала рассказ во время движения и посещения объектов осмотра. Рекомендую воспользоваться услугами Надежды. Прекрасно проведёте день и получите много информации!
- ММарина24 октября 2021Отличная экскурсия, прекрасный гид Алексей. Маршрут не сложный и интересный. Крым прекрасен!
- Отзыв на: Балаклава и Севастополь на внедорожнике!ИИрина24 октября 2021Очень понравилась экскурсия! Виды шикарные, дух захватывает! Очень довольны, что выбрали эту экскурсию.
- ССветлана24 октября 2021Отличная экскурсия! Елена - большой молодец, очень интеллигентна, тактична и подстраивается под аудиторию. Несмотря на наше опоздание (ехали из Ялты и время было рассчитать сложновато), двоих детей, которые медленно ели и у которых все время возникали различные бытовые желания, успели все и даже больше) заехали на мыс Фиолент и поймали божественный закат в Балаклавский бухте. Экскурсию однозначно рекомендую!
- Отзыв на: Город, достойный поклоненияММария24 октября 2021Во время однодневной экскурсии с Борисом можно осмотреть все основные достопримечательности Севастополя и получить подробную историческую и хронологическую информацию. Рекомендую знакомиться с городом на этой экскурсии!
- Отзыв на: Севастополь — первая встречаООльга23 октября 2021Очень приятная прогулка в компании интересного собеседника. Много необычной и эксклюзивной информации. Спасибо нашему гиду- Александру и до новых встреч!