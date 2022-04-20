Обзорная экскурсия по Севастополю - Золотое кольцо

Обзорная экскурсия по Севастополю - Золотое кольцо
Обзорная экскурсия по Севастополю - Золотое кольцо
Обзорная экскурсия по Севастополю - Золотое кольцо
Обзорная экскурсия по Севастополю - Золотое кольцо

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Нахимова
  • Центральный городской холм
  • Владимирский собор - усыпальница адмиралов
  • Музей "Херсонес Таврический"
  • Музей "Панорама Оборона Севастополя 1854-1855 гг."
  • Площадь Ушакова

На нашей экскурсии вы узнаете:

  • почему город назвали именно так;
  • какие знаменитые люди повлияли на Севастополь;
  • что погубило адмирала Корнилова;
  • как была построена колоннада Графской пристани;
  • почему нельзя делать ошибку в названии памятника Затопленным кораблям;
  • и многое другое…

Полное описание маршрута:

  • Площадь Нахимова: посещение знаковых мест Графской пристани и Приморского бульвара, памятник Затопленным кораблям-визитной карточки города. Мемориал Героической Обороны Севастополя 1941-1942 гг. Аллея городов-Героев. Центральный городской холм и его достопримечательности: копия античного храма-Петропаловский собор, Башня ветров-старейший памятник города, посещение Владимирского собора-усыпальницы адмиралов. Мемориал Славы на мысе Хрустальный: посещение. Музей "Херсонес Таврический". Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.". Площадь Ушакова. Обзор памятника Екатерине Великой. Площадь Нахимова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Входные билеты в музей "Херсонес Таврический" - стоимость единого билета, который предполагает вход на территорию и посещение всех выставок, составит 500 рублей с экскурсией по заповеднику., без экскурсии по территории - 200 руб. Для студентов и пенсионеров действует скидка в 50%, дети до 16 лет и жители Севастополя могут проходить на территорию заповедника бесплатно.
  • Входные билеты в музей "Панорама Оборона Севастополя 1854-1855 гг." (500 руб. /взр., 250 руб. /дет.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Нахимова, городская Доска Почета
Завершение: площадь Нахимова
Когда и сколько длится
Когда: каждый день в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00

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