По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье

Достаточно простой и красивый видовой тур с удобной для всех участников точкой старта

Достаточно простой и красивый видовой тур с удобной для всех участников точкой старта — от остановки Ангарский перевал. Маршрут круговой, при этом спуск и подъем будут разными тропами.

Мы увидим, как меняется флора и фауна в зависимости от высоты, полюбуемся на окрестности со смотровых площадок.
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
Ближайшие даты:
14
окт
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окт
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окт
18
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Ангарский перевал
  • Буковый лес
  • Эльх-Кая/Кудрявая Марья (смотровые площадки)
  • Перевал МАН
  • Гора Пахкал-Кая
  • Лысый Иван (смотровая, развалины)
  • Скала Сарпа-Кая/Козырек (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Достаточно простой, и при этом очень красивый видовой тур с удобной для всех участников точкой старта — от остановки Ангарский перевал.
Маршрут круговой (мы заканчиваем в той же точке, в которой начали), и при этом спуск и подъем будут разными тропами. Спуск, конечно, проще. Это сделано специально, с расчетом на то, что вы к концу пути достаточно устанете, да и спускаться на самом деле сложнее, чем подниматься.
По пути мы увидим много интересного. Как меняется флора и фауна в зависимости от высоты. Несмотря на то, что это не самый сложный маршрут и высокий подъем, тип леса сменится достаточно заметно, постепенно вообще перейдя в растительность яйл — мелкие кустики. По дороге же мы пройдем буковый лес и хвойный лес.
Буки, кстати, на Северной Демерджи, очень интересные. Именно такие, как и должно: большие, ветвистые и древние.
Кроме буков и величественных сосен, тут на склонах растет много трав, в том числе и лекарственных.
По дороге у нас будет несколько смотровых площадок. Одна — c видом на долину села Лучистое, дальше, как выйдем на Машку (она же Эльх-Кая), увидим и Северную Демерджи, и Ивана (Пахкал-Кая), а уж с вершины Лысого Ивана и вовсе виды такие, что закачаешься. При этом подъем займет максимум три часа.

Важно знать:

При желании, если вся группа не возражает, маршрут можно усложнить, поднявшись на вершину Северной Демерджи. При этом обратно можно спуститься как своим ходом, так и вызвав джип из Лучистого за небольшую дополнительную стоимость, которая делится на всех участников группы.

В стоимость экскурсии включено:

  • сопровождение гида,
  • чай/кофе,
  • обед на маршруте,
  • фото с маршрута,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Чай/кофе
  • Обед на маршруте
  • Фото с маршрута
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • При желании
  • Если вся группа не возражает
  • Маршрут можно усложнить
  • Поднявшись на вершину Северной Демерджи. При этом обратно можно спуститься как своим ходом
  • Так и вызвав джип из Лучистого за небольшую дополнительную стоимость
  • Которая делится на всех участников группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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