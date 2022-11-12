Что вас ждет
Как правило, знакомство с Севастополем начинается и проходит на его южной стороне. Ведь в основном там сосредоточены его основные достопримечательности, его визитные карточки. Я же хочу показать город с необычного ракурса. Вы увидите его со стен старинных равелинов. Мы отправимся на северную сторону. Ну что, поехали!
Посетим Братское кладбище. Сейчас это памятник архитектуры, старинный некрополь. Я расскажу о первой обороне Севастополя и её героях, которые нашли здесь своё упокоение. Полюбуемся Свято-Никольским храмом, построенным в форме египетской пирамиды. Он является ещё и памятником защитникам города.
Далее перед нами знаменитая 30-я береговая батарея. За мужество и стойкость её защитников ей присвоено 18 июля 1942 года Гвардейское звание. Вы спуститесь в подземные казематы этого грандиозного сооружения, а вид огромных орудийных башен никого не оставит равнодушным.
Здесь же недалеко расположена дом-усадьба семьи Перовских. Знаменитые виноделы являлись поставщиком вин к Императорскому двору. Здесь прошло детство революционерки Софьи Перовской.
По сезону возможна дегустация вин.
Посетим Михайловскую и Константиновскую береговые батареи. С их стен мы насладимся прекрасными видами на центр Севастополя и центральным входом в Севастопольскую бухту.
Поверьте, это очень красиво!
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В стоимость экскурсий включено:
Туристы оплачиваю самостоятельно:
личные расходы.