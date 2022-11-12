Что вас ждет

Как правило, знакомство с Севастополем начинается и проходит на его южной стороне. Ведь в основном там сосредоточены его основные достопримечательности, его визитные карточки. Я же хочу показать город с необычного ракурса. Вы увидите его со стен старинных равелинов. Мы отправимся на северную сторону. Ну что, поехали!

Посетим Братское кладбище. Сейчас это памятник архитектуры, старинный некрополь. Я расскажу о первой обороне Севастополя и её героях, которые нашли здесь своё упокоение. Полюбуемся Свято-Никольским храмом, построенным в форме египетской пирамиды. Он является ещё и памятником защитникам города.

Далее перед нами знаменитая 30-я береговая батарея. За мужество и стойкость её защитников ей присвоено 18 июля 1942 года Гвардейское звание. Вы спуститесь в подземные казематы этого грандиозного сооружения, а вид огромных орудийных башен никого не оставит равнодушным.

Здесь же недалеко расположена дом-усадьба семьи Перовских. Знаменитые виноделы являлись поставщиком вин к Императорскому двору. Здесь прошло детство революционерки Софьи Перовской.

По сезону возможна дегустация вин.

Посетим Михайловскую и Константиновскую береговые батареи. С их стен мы насладимся прекрасными видами на центр Севастополя и центральным входом в Севастопольскую бухту.

Поверьте, это очень красиво!

Важно знать:

В стоимость экскурсий включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачиваю самостоятельно:

личные расходы.