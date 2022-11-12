Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя

Как правило, знакомство с Севастополем начинается и проходит

Как правило, знакомство с Севастополем начинается и проходит на его южной стороне. Ведь в основном там сосредоточены его основные достопримечательности, его визитные карточки. Я же хочу показать город с необычного ракурса. Вы увидите его со стен старинных равелинов. Мы отправимся на северную сторону. Ну что, поехали!
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Ближайшие даты:
11
ноя
12
ноя
13
ноя
14
ноя
15
ноя
16
ноя
17
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Константиновская и Михайловская батареи
  • 30-я береговая батарея
  • Свято-Никольский храм
  • Дом-усадьба семьи Перовских
  • Красивая панорама на Севастополь с моря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Как правило, знакомство с Севастополем начинается и проходит на его южной стороне. Ведь в основном там сосредоточены его основные достопримечательности, его визитные карточки. Я же хочу показать город с необычного ракурса. Вы увидите его со стен старинных равелинов. Мы отправимся на северную сторону. Ну что, поехали!
Посетим Братское кладбище. Сейчас это памятник архитектуры, старинный некрополь. Я расскажу о первой обороне Севастополя и её героях, которые нашли здесь своё упокоение. Полюбуемся Свято-Никольским храмом, построенным в форме египетской пирамиды. Он является ещё и памятником защитникам города.
Далее перед нами знаменитая 30-я береговая батарея. За мужество и стойкость её защитников ей присвоено 18 июля 1942 года Гвардейское звание. Вы спуститесь в подземные казематы этого грандиозного сооружения, а вид огромных орудийных башен никого не оставит равнодушным.
Здесь же недалеко расположена дом-усадьба семьи Перовских. Знаменитые виноделы являлись поставщиком вин к Императорскому двору. Здесь прошло детство революционерки Софьи Перовской.
По сезону возможна дегустация вин.
Посетим Михайловскую и Константиновскую береговые батареи. С их стен мы насладимся прекрасными видами на центр Севастополя и центральным входом в Севастопольскую бухту.
Поверьте, это очень красиво!

Важно знать:

В стоимость экскурсий включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачиваю самостоятельно:

личные расходы.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Посещение музеев оплачивается дополнительно.
  • Возможен формат в виде групповой экскурсии (от 5 до 15 человек), в этом случае детали оговариваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

😎Индивидуальные🏛История и архитектура☀️На весь день🔭Обзорные🛡Военные

Похожие туры в Севастополе

Северная сторона Севастополя
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Нина
Нина
5
3 отзыва
Северная сторона Севастополя
Прокатиться на катере, увидеть храм-пирамиду, узнать о боевой славе города и заглянуть на винодельню
на площади Нахимова
Завтра
13 ноя
14 ноя
15 ноя
5 500 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
4.2
14 отзывов
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Если вы в Севастополе впервые, то эта экскурсия для вас. Я создала однодневную ознакомительную экскурсию по городу
Площадь Нахимова
Сегодня
Завтра
13 ноя
14 ноя
1 200 за 1 человека
Севастополь - первое знакомство
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
4.9
108 отзывов
Севастополь - первое знакомство
Погулять по историческому центру и увидеть его самые важные и живописные места на обзорной экскурсии
пл. Нахимова
Сегодня
Завтра
13 ноя
14 ноя
2 000 за всё до 4 чел.
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
1 отзыв
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начинается наша экскурсия в историческом центре города
Пл. Нахимова
Сегодня
Завтра
13 ноя
14 ноя
6 300 за всё до 4 чел.
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
2 отзыва
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше
Исследовать северную сторону Севастополя и открыть тысячу и одну панораму города
по договоренности
Завтра
14 ноя
15 ноя
16 ноя
8 450 за всё до 4 чел.
Непарадный Севастополь
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Екатерина и Наталья
Екатерина и Наталья
4.9
35 отзывов
Непарадный Севастополь
Пройтись по утреннему Севастополю, услышать нескучные истории и поймать красоту в объектив камеры
на площади Ушакова
Сегодня
Завтра
13 ноя
14 ноя
2 500 за всё до 5 чел.
Героический Севастополь - белокаменный рыцарь
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Героический Севастополь - белокаменный рыцарь
Обзорная экскурсия по центру Севастополя займет не более 2 ч
пл. Ушакова, 1
Сегодня
Завтра
13 ноя
14 ноя
2 500 за всё до 5 чел.
Севастополь со вкусом кофе
3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Севастополь со вкусом кофе
Кофейный Севастополь… Вы почувствуете себя будто на съемках кинофильма
памятник адмиралу П. Нахимову на площади Нахимова
Сегодня
Завтра
13 ноя
15 ноя
5 000 за всё до 3 чел.
Севастополь - как все начиналось… самый популярный маршрут
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Севастополь - как все начиналось… самый популярный маршрут
Пл. Нахимова или по договоренности
Сегодня
Завтра
13 ноя
14 ноя
10 500 за всё до 8 чел.
Христианские Святыни Севастополя от Византии до наших дней
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алена
Алена
Нет отзывов
Христианские Святыни Севастополя от Византии до наших дней
Мы побываем в самых знаменитых храмах Севастополя
площадь Нахимова 1
10 ноя
Сегодня
Завтра
13 ноя
7 200 за всё до 5 чел.
Неизвестный Севастополь
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
168 отзывов
Очень популярно сейчас
Неизвестный Севастополь
Исследовать знаковые и скрытые места города на дружеской прогулке
на Корабельной стороне
Сегодня
Завтра
13 ноя
14 ноя
2 500 за всё до 5 чел.
Золотое кольцо Севастополя
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Золотое кольцо Севастополя
Зебра рекомендует! Мы отправимся на прогулку по Золотому кольцу Севастополя
Пл. Нахимова, д. 3
1 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ