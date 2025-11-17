Описание экскурсииВ долину по белым извилистым дорогам, мимо цветов и деревьев, что может быть прекраснее. Припустить по полям на квадроцикле, во весь дух, минуя сосновый лес спуститься в долину из которой дорога резко пойдет в гору, где заканчиваются деревья, и взору открывается необычайно красивые поля и горы до горизонта. Важная информация: К управлению не допускаются лица: - младше 16 лет - беззащитного шлема - находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Кара-Коба
- Федюхины высоты
- Можжевеловые и сосновые леса
Что включено
- Сопровождение инструктора
- Защитная экипировка (шлем)
- Инструктаж
Что не входит в цену
- Перекус
- Вода
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пос. Сахарная Головка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- К управлению не допускаются лица:
- Младше 16 лет
- Беззащитного шлема
- Находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
