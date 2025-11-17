Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Когда Ежедневно с 9:00 до 18:00

Описание экскурсии В долину по белым извилистым дорогам, мимо цветов и деревьев, что может быть прекраснее. Припустить по полям на квадроцикле, во весь дух, минуя сосновый лес спуститься в долину из которой дорога резко пойдет в гору, где заканчиваются деревья, и взору открывается необычайно красивые поля и горы до горизонта. Важная информация: К управлению не допускаются лица: - младше 16 лет - беззащитного шлема - находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

