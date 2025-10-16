Красивая экскурсия через живописную Байдарскую долину в Форос по старой Воронцовской дороге. Во время экскурсии Вы посетите: Скельскую пещеру, возраст которой более 1 млн. лет. Скельские менгиры- памятники первобытного человека, Байдарский перевал и Байдарские ворота, Фороскую церковь на Красной скале и имение чайного магната Кузнецова.
Описание экскурсии
Как будет проходить наша экскурсия, что увидит и посетит турист:
- Начало нашей экскурсии- площадь Нахимова. На комфортабельном автотранспорте, в сопровождении экскурсовода и обзора достопримечательностей, мы направляемся в знаменитую Байдаскую долину. Время в пути около 1 часа. Это одна из самых больших, плодородных и живописных долин Крымского полуострова. Более 4х тысяч лет назад здесь уже поселились люди, по достоинству оценив уникальность этого места. Но даже сегодня, эти места хранят в себе уголки нетронутой, девственной природы, с ее уникальными можжевеловыми рощами, хвойными и смешанными лесами, бесподобными пастбищами и десятками озер, водопадов и рек.
- Самая древняя достопримечательность Байдарской долины - Скельская пещера, которой более 1 миллиона лет и которую сегодня можете посетить и Вы. Это настоящее сказочное царство. Пещера уникальна, красива, комфортна для посещения и находится совсем рядом с Севастополем. Экскурсия длится 1 час.
- Недалеко от пещеры находится еще один древний памятник - Скельские менгиры- вертикально стоящие валуны. Специалисты полагают, что они установлены первобытными людьми более 4 тысяч лет назад на пересечении двух мощных подземных рек и являются местом выброса огромной положительной энергии, что позволяет исцелять многие болезни и давать человеку силу. Вы можете сами убедиться, так это или нет, побывав в этом удивительном месте. (20 минут) ✔А мы с Вами отправляемся дальше, по старой Воронцовской дороге на Байдарский перевал, откуда открываются великолепные виды на море и Форос.
Форосский храм- красивая и уникальная локация Южного берега Крыма с шикарными видами и необычной историей. (20 минут) ✔Гора "Кошка". Здесь находилось древнее таврское поселение. Гора "Кошка"- интересный ландшафтный и исторический памятник Крыма, откуда открывается великолепная панорама Симеиза с его достопримечательностями: уютной Набережной, загадочными скалами Дива, Панея и Крыло Лебедя, старыми виллами, очень красивыми и атмосферными видами. (прогулка 40 минут) ✔После обеда(1 час) мы продолжаем наш путь еще в один Южнобережный поселок- Форос ✔В Форосе нас ждет знакомство с усадьбой чайного магната Александра Григорьевича Кузнецова на самом берегу моря в живописном парке. Прогулка по парку "Райский уголок" длится около 1 часа и заканчивается отдыхом на галечном пляже в летнее время. (1,5 часа.) ✔Возвращение в город около 17ч. Время в пути Форос- Севастополь около 1 часа.
Экскурсия авто-пешеходная • Степень сложности — легкая • Возрастных ограничений нет • Иметь удобную обувь, головной убор, питьевую воду.
Экскурсия проводится по понедельникам и четвергам в 8ч. 30 мин.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя
- Экскурсионные услуги сертифицированного экскурсовода
- Прогулка по имению Форос.
Что не входит в цену
- Входные билеты: Скельская пещера 700 р. / 500р
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Нахимова. Экскурсионная тумба с голубым зонтом
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по понедельникам и четвергам в 8ч. 30 мин.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Экскурсия авто-пешеходная
- Степень сложности - легкая
- Возрастных ограничений нет
- Иметь удобную обувь, головной убор, питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
16 окт 2025
Экскурсия очень интересная! Охват большой: от Байдарской долины до побережья - Фороса и горы Кошка. Жемчужина экскурсии - Скельская пещера, невероятно красивая, произвела неизгладимое впечатление! Группа была небольшая, всего 4 человека, маленький микроавтобус и по этому получилось очень камерно и душевно. Перекусили чебуреками в кафе у Байдарских ворот и искупались на пляже в Форосе. Спасибо большое!
М
Мария
16 сен 2025
Тур может быть и хороший, но мы на него не попали. На замену нам предложили тур Вечерний Бахчисарай, в который входил Ханский дворец, Успенский монастырь и ужин в кафе. Теперь
