Как будет проходить наша экскурсия, что увидит и посетит турист:

Начало нашей экскурсии- площадь Нахимова. На комфортабельном автотранспорте, в сопровождении экскурсовода и обзора достопримечательностей, мы направляемся в знаменитую Байдаскую долину. Время в пути около 1 часа. Это одна из самых больших, плодородных и живописных долин Крымского полуострова. Более 4х тысяч лет назад здесь уже поселились люди, по достоинству оценив уникальность этого места. Но даже сегодня, эти места хранят в себе уголки нетронутой, девственной природы, с ее уникальными можжевеловыми рощами, хвойными и смешанными лесами, бесподобными пастбищами и десятками озер, водопадов и рек.

Самая древняя достопримечательность Байдарской долины - Скельская пещера, которой более 1 миллиона лет и которую сегодня можете посетить и Вы. Это настоящее сказочное царство. Пещера уникальна, красива, комфортна для посещения и находится совсем рядом с Севастополем. Экскурсия длится 1 час.

Недалеко от пещеры находится еще один древний памятник - Скельские менгиры- вертикально стоящие валуны. Специалисты полагают, что они установлены первобытными людьми более 4 тысяч лет назад на пересечении двух мощных подземных рек и являются местом выброса огромной положительной энергии, что позволяет исцелять многие болезни и давать человеку силу. Вы можете сами убедиться, так это или нет, побывав в этом удивительном месте. (20 минут) ✔А мы с Вами отправляемся дальше, по старой Воронцовской дороге на Байдарский перевал, откуда открываются великолепные виды на море и Форос.

Форосский храм- красивая и уникальная локация Южного берега Крыма с шикарными видами и необычной историей. (20 минут) ✔Гора "Кошка". Здесь находилось древнее таврское поселение. Гора "Кошка"- интересный ландшафтный и исторический памятник Крыма, откуда открывается великолепная панорама Симеиза с его достопримечательностями: уютной Набережной, загадочными скалами Дива, Панея и Крыло Лебедя, старыми виллами, очень красивыми и атмосферными видами. (прогулка 40 минут) ✔После обеда(1 час) мы продолжаем наш путь еще в один Южнобережный поселок- Форос ✔В Форосе нас ждет знакомство с усадьбой чайного магната Александра Григорьевича Кузнецова на самом берегу моря в живописном парке. Прогулка по парку "Райский уголок" длится около 1 часа и заканчивается отдыхом на галечном пляже в летнее время. (1,5 часа.) ✔Возвращение в город около 17ч. Время в пути Форос- Севастополь около 1 часа. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Продолжительность экскурсии ориентировочно 8 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация:.

Экскурсия авто-пешеходная • Степень сложности — легкая • Возрастных ограничений нет • Иметь удобную обувь, головной убор, питьевую воду.