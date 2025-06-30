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Приглашаю вас на конную прогулку по долине Кара-Коба.



Мы увидим монастырь Челтер-Мармара, полюбуемся на окрестноси с 40-метровой отвесной скалы, проедем по Севастопольской тропе, искупаемся в озере с чистейшей водой и разобьем лагерь у пещерного города Эски-Кермен.