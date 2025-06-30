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Двухдневный поход к горному озеру

Индивидуальный тур на конных прогулках в природном заповеднике Севастополя
Приглашаю вас на конную прогулку по долине Кара-Коба.

Мы увидим монастырь Челтер-Мармара, полюбуемся на окрестноси с 40-метровой отвесной скалы, проедем по Севастопольской тропе, искупаемся в озере с чистейшей водой и разобьем лагерь у пещерного города Эски-Кермен.
Двухдневный поход к горному озеру
Двухдневный поход к горному озеру
Двухдневный поход к горному озеру
Ближайшие даты:
30
июн1
июл2
июл3
июл4
июл5
июл6
июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание тура

Что вас ждет Наш путь пройдет через долину Кара-Коба, в сторону села Терновка. Минуя монастырь Челтер-Мармара, поднимемся на плато 40-метровой отвесной скалы. Отсюда открываются потрясающие виды на долину Кара-Коба, а также виднеется Севастополь и море. Далее отправимся по большой Севастопольской тропе на запад. Привал мы делаем близ пещерного города Эски-Кермен. Можно будет искупаться с лошадкой в озере или устроить фотосессию. Накупавшись и отдохнув от поездки, мы разобьем лагерь и приготовим ужин на костре. Важно знать Наш поход длится около 30-ти часов, из которых более 10-ти мы проводим верхом. В стоимость экскурсии включено:
  • cопровождение инструктора, • защитная экипировка (шлем), • инструктаж, • беседка и мангал, • лошадь в полной амуниции, • ужин и завтрак, • автосопровождение (можете поехать налегке, взяв с собой всё самое необходимое, а остальные вещи подвезут к месту привала), • палатки, спальные мешки, одеяла и туристические коврики. Туристы оплачивают самостоятельно:.
  • вода, • перекус, • угощение для животных.

Ежедневно с 9:00 до 11:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Cопровождение инструктора,
  • Защитная экипировка (шлем),
  • Инструктаж,
  • Беседка и мангал,
  • Лошадь в полной амуниции,
  • Ужин и завтрак,
  • Автосопровождение (можете поехать налегке, взяв с собой всё самое необходимое, а остальные вещи подвезут к месту привала),
  • Палатки, спальные мешки, одеяла и туристические коврики.
Что не входит в цену
  • Вода,
  • Перекус,
  • Угощение для животных.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь пос. Сахарная Головка
Завершение: Севастополь пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова 64
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 11:00
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Дорогие гости
  • Просим вас приезжать за 15 минут до отправения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Севастополя

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