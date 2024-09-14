Кругосветное путешествие по Крыму

В этом экскурсионном туре Вы увидите экзотические уголки полуострова, бывшие дворянские имения, царские дворцы и сказочные парки.

Это путешествие дает Вам прекрасную возможность ознакомиться с историей и современностью чудесного полуострова всего за 5 дней.

А еще каждый сезон в Никитском ботаническом саду Вас ждет посещение удивительных выставок цветов: весной – тюльпанов, летом – роз, а осенью – хризантем.
5
3 отзыва
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Посещение пещеры «Таврида», переезд в Белогорск, обзор Белой скалы (Ак-кая)

Встреча гостей на ж/д вокзале г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка».

Переезд на Восточный берег Крыма. Посещение пещеры «Таврида», которая была открыта неожиданно при строительстве одноименной трассы летом 2018 года.

Это самая большая пещера в предгорном Крыму, представляющая собой 485 метров подземных галерей, где были найдены окаменелые останки южного слона, антилоп, саблезубых котов и даже гигантского страуса.

Переезд в Белогорск. По дороге обзор Белой скалы (Ак-кая) — уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-я рота» и т. д.

Поздний обед (15:00, с элементами крымско-татарской кухни).

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

Посещение пещеры «Таврида», переезд в Белогорск, обзор Белой скалы (Ак-кая)Посещение пещеры «Таврида», переезд в Белогорск, обзор Белой скалы (Ак-кая)Посещение пещеры «Таврида», переезд в Белогорск, обзор Белой скалы (Ак-кая)Посещение пещеры «Таврида», переезд в Белогорск, обзор Белой скалы (Ак-кая)
2 день

Коктебель и Феодосия

Завтрак.

Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом, окруженнымсозданными природой достопримечательностями — горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.

Именно в этом живописном уголке Крымапоэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.

Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.

Свободное время. По желанию, на выбор предлагаем:

  • морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату — от 1100 руб.);
  • посещение дома-музея М. Волошина (за доп. плату: взрослые — 300 руб.);
  • отдых на пляже.

Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами (без посещения), крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтанов И. К. Айвазовского.

Свободнее время. По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

  • открывшуюся в 2024 году после реставрации картинную галерею И. К. Айвазовского — один из старейших музеев России и первую на юге страны публичную галерею, собрания которой включает уникальные произведения великого русского мариниста и других известных художников (за доп. плату, рекомендуем посещение с экскурсией: взрослые — 600 руб., дети — 350 руб.);
  • музей Александра Грина (за доп. плату, от 250 руб.);
  • музей Марины и Анастасии Цветаевых (за доп. плату, от 350 руб.).

Возвращение в гостиницу.

Коктебель и ФеодосияКоктебель и ФеодосияКоктебель и ФеодосияКоктебель и Феодосия
3 день

Судак, переезд на Южный берег Крыма

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд в г. Судак. Посещение Генуэзской крепости — уникального комплекса фортификационных сооружений Средневековья, где ощущается атмосфера древнего мира и каждый уголок пронизан историей и загадками.

Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.

Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца — православного храма, самого высокого на полуострове.

Посещение Музея катастроф на водах — уникальной экспозиции, демонстрирующей величие воды и влияние ее стихийной силы на жизни людей.

Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.

Судак, переезд на Южный берег КрымаСудак, переезд на Южный берег КрымаСудак, переезд на Южный берег КрымаСудак, переезд на Южный берег Крыма
4 день

Ливадийский дворец, Ялта и Никитский ботанический сад

Завтрак. Переезд в Ливадию. Знакомство с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Прогулка по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.

Знакомство с визитной карточкой города — гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семенову, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.

Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.

Переезд в п. Никита. Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров — «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной — тюльпанов, летом — роз, а осенью — хризантем.

Возвращение в гостиницу

Ливадийский дворец, Ялта и Никитский ботанический садЛивадийский дворец, Ялта и Никитский ботанический садЛивадийский дворец, Ялта и Никитский ботанический садЛивадийский дворец, Ялта и Никитский ботанический сад
5 день

Воронцовский дворец-музей, «Ласточкино гнездо» и Форосская церковь, Севастополь

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд в Алупку.

Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем в Алупке — летней резиденцией генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самым романтичным архитектурным памятником Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.

Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя — «города русских моряков», привлекающего гостейсвоей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому — первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

Трансфер в Симферополь (без экскурсовода).

Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30-17:00. Отъезд.

Воронцовский дворец-музей, «Ласточкино гнездо» и Форосская церковь, СевастопольВоронцовский дворец-музей, «Ласточкино гнездо» и Форосская церковь, СевастопольВоронцовский дворец-музей, «Ласточкино гнездо» и Форосская церковь, СевастопольВоронцовский дворец-музей, «Ласточкино гнездо» и Форосская церковь, Севастополь

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты и размещения, руб:

Даты2-местное1-местное
Апрель25 90030 900
Май26 90031 900
Июнь27 90032 900
Июль30 90035 900
Август30 90035 900
Сентябрь30 90035 900
Октябрь 29 90034 900
Ноябрь27 90032 900

Внимание! При бронировании и оплате до 31.03.2025 на тур действует скидка — 2000 рублей. Стоимость в таблице указана без скидки.

Скидки:

  • для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%;
  • для пенсионеров 60+ скидка — 5%.

Гостиницы указаны ориентировочно. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Пансионат «Крымское приморье»

2 ночи

Располагается на побережье Черного моря у подножья юго-восточного склона заповедного потухшего вулкана Кара-Даг.

Пансионат находится в парковой зоне, которая по своим уникальным климатическим условиям и красоте ландшафта, является признанным местом для отдыха и лечения.

В номере: односпальные кровати, телевизор, холодильник, туалет, душ, умывальник, балкон с видом на море или парк, wi-fi интернет.
Одно дополнительное место – евро-раскладушка или диван-кровать.

Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»

Отель «Феодосия» 3

2 ночи

Чистый, уютный отель с прекрасным расположением и комфортным отдыхом на берегу живописного Феодосийского залива.

В номере: две односпальные кровати, телевизор, кондиционер, цифровое телевидение, Wi-Fi, электронные замки, сейф, зеркало, шкаф для одежды, вешалки, чайник, косметические средства, полотенца, фен, туалет, душ.

Отель «Феодосия» 3Отель «Феодосия» 3Отель «Феодосия» 3Отель «Феодосия» 3Отель «Феодосия» 3Отель «Феодосия» 3Отель «Феодосия» 3

Отель «Дива» 3

2 ночи

Новый уютный отель, сочетающий в себе уют и комфорт для Вашего отдыха.

Радушный прием, комфортное размещение, приветливый персонал помогут Вам отдохнуть в спокойной, уютной обстановке.

В номере: набор мебели с двуспальной кроватью, телевизор, холодильник, кондиционер, вид на гору Алчак, туалет, умывальник, душ.

Отель «Дива» 3Отель «Дива» 3Отель «Дива» 3Отель «Дива» 3Отель «Дива» 3Отель «Дива» 3

Отель «Форум» 3

2 ночи

Этот отель находится в городе Судак, в 12 минутах ходьбы от пляжа на берегу Черного моря.

Ресторан отеля «Форум» оформлен в греческом стиле и специализируется на европейской и украинской кухне. В баре подают напитки.

В числе удобств гостиницы «Форум» — сауна и мини-бассейн.

В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, Wi-Fi, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца.

Отель «Форум» 3Отель «Форум» 3Отель «Форум» 3Отель «Форум» 3Отель «Форум» 3Отель «Форум» 3Отель «Форум» 3

Отель «Гранд Астория» 3

2 ночи

Отель расположен всего в 50 метрах от Чёрного моря, на центральной набережной города. Из окон верхних этажей открывается прекрасный вид на живописный Феодосийский залив.

Здание отеля является архитектурным памятником и старейшей гостиницей города, в которой жили легендарные исторические личности и знаменитости начала – середины XX века. По некоторым сведениям, в 1914 году гостиницу посетили такие известные люди, как А. Н. Толстой, М. И. Цветаева. В 1920 году в гостинице был штаб белогвардейцев, именно в гостинице проживал и руководил Вооруженными силами Юга генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин.

В номере: две односпальные кровати, шкаф, столик, телевизор, холодильник, кондиционер. ванна/душ, туалет.

Отель «Гранд Астория» 3Отель «Гранд Астория» 3Отель «Гранд Астория» 3Отель «Гранд Астория» 3Отель «Гранд Астория» 3Отель «Гранд Астория» 3

Санаторий «Кирова»

2 ночи

Этот курортный отель расположен в парке красивой исторической усадьбы. В распоряжении гостей большой бальнеологический центр, где можно принять радоновые, сероводородные и другие типы ванн. Здесь также проводятся различные массажные и оздоровительные процедуры. На территории работает диагностическая лаборатория с профессиональным оборудованием. Действует бесплатный Wi-Fi.

В «Санатории Кирова» предлагается размещение в звукоизолированных номерах и люксах с балконом и спутниковым телевидением.

В числе удобств «Санатория Кирова» — открытый бассейн с морской водой, современный тренажерный зал, экскурсионное бюро и детский клуб. Гости могут поиграть в теннис на траве.

В обеденном зале оздоровительного курорта «Санаторий Кирова» подают завтрак, а также блюда традиционной кухни Крымского полуострова. Гостям предоставляется полный пансион с диетическим меню, а в высокий туристический сезон — питание по системе «шведский стол».

К услугам гостей принадлежности для барбекю, кафе, фотостудия, салон красоты и студия йоги.

Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»

Отель «Алушта» 2

2 ночи

Имеет очень удобное расположение: 100 м от автовокзала, в 15 минутной доступности от Центральной Набережной. С парапета гостиничного холла открывается живописный и неповторимый вид на вечно зеленый и живописный пейзаж череды горных массивов Бабуган, Четыр-Даг и Демерджи, просторную и самую большую на Южном побережье Крыма долину и, конечно же, на море.

В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, сейф, утюг, фен, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца, балкон.

Отель «Алушта» 2Отель «Алушта» 2Отель «Алушта» 2Отель «Алушта» 2Отель «Алушта» 2Отель «Алушта» 2Отель «Алушта» 2

Отель «Крымская Ницца» 2

2 ночи

Расположен в городе Ялта, в непосредственной близости от центра и городской Набережной, в реликтовой зелени бывшего княжеского имения и в 600 метрах от моря.

В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, сейф, стиральная машина, сушилка для одежды, утюг, фен, чайник, кухонные принадлежности, обеденный стол, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца, настольные игры и/или пазлы, детские книги, музыка или фильмы.

Отель «Крымская Ницца» 2Отель «Крымская Ницца» 2Отель «Крымская Ницца» 2Отель «Крымская Ницца» 2Отель «Крымская Ницца» 2Отель «Крымская Ницца» 2

Оздоровительный комплекс «Жемчужина»

2 ночи

Располагается в восточной части Алушты – в черте города, в 800 м от моря.

В числе преимуществ комплекса — сауна и купель.

В номере: телевизор, холодильник, телефон, набор мебели, туалет, душ, балкон.

Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»

Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2

2 ночи

Располагается в курортном местечке Гаспра, в одном из живописнейших уголков Южного берега Крыма, между архитектурным памятником "Ласточкино гнездо" и Воронцовским дворцом в Алупке.

В номере:две односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душевая кабина, туалет, умывальник, балкон с видом на южную(море) или северную(горы) сторону.

Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2

Гостиница «Гранд Астория»

2 ночи

Отель «Астория» расположен на набережной города Феодосия с открывающимися великолепными видами на залив. К услугам гостей экскурсионное бюро, парковка, Wi-Fi, игровая зона.

Номерной фонд имеет уникальный дизайн, посвященный различным тематикам, в том числе Ю. Гагарину, Ф. Шаляпину, И. Айвазовскому и другим выдающимся личностям. К удобству клиентов корпусная мебель, бытовая техника, кабельное ТВ, гардероб.

Для гостей отеля предусмотрен завтрак в кафе, расположенном по соседству. Там же клиенты могут организовать полноценное питание из блюд, представленных в меню. В окрестностях расположено достаточное количество ресторанов различной гастрономической специализации.

В 200 метрах располагается городской пляж. Расстояние до центра города составляет не более 300 м. Железнодорожный вокзал находится в 100 м. Гости могут посетить находящиеся поблизости музеи денег и древностей. В 200 м расположена картинная галерея, посвященная маринистической живописи.

Гостиница «Гранд Астория»Гостиница «Гранд Астория»Гостиница «Гранд Астория»Гостиница «Гранд Астория»Гостиница «Гранд Астория»Гостиница «Гранд Астория»Гостиница «Гранд Астория»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (4 завтрака, 1 обед)
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты в музеи (пещера Таврида, Судакская крепость, Никитский сад, Ливадийский и Воронцовский дворцы, обзорная экскурсия по Феодосии, Севастополю, Ялте)
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание (4 обеда и ужины)
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка – 10%, на дополнительном – 30%.

Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка – 5%.

Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей) и взрослым до 80 лет.

Что еще нужно знать о туре?
  1. Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течении сезона.
  2. К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
  3. Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий.
  4. Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.
  5. При бронировании необходимо обязательно сообщать данные для встречи (номер поезда, время прибытия и контактный телефон для связи).
  6. Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего количества услуг.
  7. Организатор не несет ответственность за погодные условия, очереди, пробки и ремонт на дорогах, изменения правил посещения достопримечательностей и проезда к ним, изменения стоимости входных билетов в музеи.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 сен 2024
Очень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам очень понравилось знакомство с Крымом!!! .
Очень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам очень
М
29 апр 2024
Добрый день, только хорошие впечатления, доброжелательные сотрудники, интересная программа. Рекомендую.
Н
28 июн 2023
Недавно вернулась из чудесного путешествия. Незабываемые 5 дней в Крыму!!! Посетили многие города- Белогорск, Керчь, Феодосию, Судак, Коктебель, заповедники Карадаг и Казантип, Алушту, Ялту, Ливадию, Никитский ботанический сад, Севастополь. Увидели
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красивейшие природные места Крыма и исторические памятники. Особенно понравилась морская прогулка вдоль потухшего вулкана Карадаг, экскурсия в Ливадийском дворце и Никитском ботаническом саду. Сад -это просто рай на земле. Попали на цветение роз. Ароматы сказочные!
Огромное впечатление произвело посещение Аджимушкайских каменоломен в Керчи. Вышла, едва сдерживая слезы…

Тур входит в следующие категории Севастополя

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