Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Северобайкальска

Что вас ожидает
Красоты другого берега
Из Северобайкальска мы отправимся к льдам или водам Байкала — в зависимости от сезона. Летом вы пересядете на катер, а зимой отправитесь бороздить озеро на машине. В программе:
- Мыс Лударь — настоящий музей древности! Мы посетим пещеру, где еще до бурят жил древний народ курыканы. Рядом вы увидите стоянку новокаменного века, а также городища, которые считают останками древнемонгольской крепости. А еще отыщете загадочные петроглифы и, конечно, полюбуетесь впечатляющими пейзажами с мыса.
- Обед — на костре мы приготовим для вас вкусную уху.
- Купание в горячем источнике. Хакусы или Котельниковский, Дзелинда или Гоуджекит — в зависимости от состояния льда либо волн мы выберем один из них. Но в любом случае вас ждет теплая ванна на открытом воздухе. Вы расслабитесь в термальных водах и прокачаете свое физическое и даже психологическое здоровье.
- Закат на озере. Мы поймаем его, когда уже будем на середине Байкала — вы сможете сделать яркие снимки на память об этом приключении.
Знакомство с регионом
В пути вас ждут рассказы о здешней уникальной природе. Вы узнаете легенды о Байкале и «сбежавшей» Ангаре. Услышите и о Байкало-Амурской магистрали: о том, через какие края лежит эта дорога и какие трудности ждали ее строителей. И конечно, поговорим о народах, населявших и населяющих северный Байкал, их быте, верованиях и традициях.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий, волн, состояния льда. В межсезонье, когда лед непрочный, а выходить на воду еще рано, отдельно оговариваются изменения в маршруте и другие варианты навестить Байкал и отдохнуть в источниках, коих тут огромное множество.
- Для посещения горячего источника возьмите купальные принадлежности
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер от гостиницы и по Байкалу (катер либо автомобиль); посещение нац. парка и горячего источника
- Дополнительно по желанию оплачивается байкальская рыба