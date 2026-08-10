Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Северобайкальска

Вы побываете в тех краях, которые ещё не облюбовал массовый турист. Пересечете глубокое озеро на катере или машине: вас ждут песчаные пляжи, скалистые бухты и таежные леса, а зимой — удивительные фактуры льда. Мы увидим следы древних народов, поговорим о местной природе. Погреемся в горячих источниках с целебной водой, а после встретим закат на середине Байкала.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Красоты другого берега

Из Северобайкальска мы отправимся к льдам или водам Байкала — в зависимости от сезона. Летом вы пересядете на катер, а зимой отправитесь бороздить озеро на машине. В программе:

Мыс Лударь — настоящий музей древности! Мы посетим пещеру, где еще до бурят жил древний народ курыканы. Рядом вы увидите стоянку новокаменного века, а также городища, которые считают останками древнемонгольской крепости. А еще отыщете загадочные петроглифы и, конечно, полюбуетесь впечатляющими пейзажами с мыса.

Обед — на костре мы приготовим для вас вкусную уху.

Купание в горячем источнике. Хакусы или Котельниковский, Дзелинда или Гоуджекит — в зависимости от состояния льда либо волн мы выберем один из них. Но в любом случае вас ждет теплая ванна на открытом воздухе. Вы расслабитесь в термальных водах и прокачаете свое физическое и даже психологическое здоровье.

Закат на озере. Мы поймаем его, когда уже будем на середине Байкала — вы сможете сделать яркие снимки на память об этом приключении.

Знакомство с регионом

В пути вас ждут рассказы о здешней уникальной природе. Вы узнаете легенды о Байкале и «сбежавшей» Ангаре. Услышите и о Байкало-Амурской магистрали: о том, через какие края лежит эта дорога и какие трудности ждали ее строителей. И конечно, поговорим о народах, населявших и населяющих северный Байкал, их быте, верованиях и традициях.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий, волн, состояния льда. В межсезонье, когда лед непрочный, а выходить на воду еще рано, отдельно оговариваются изменения в маршруте и другие варианты навестить Байкал и отдохнуть в источниках, коих тут огромное множество.

Для посещения горячего источника возьмите купальные принадлежности

Что входит в стоимость, а что — нет