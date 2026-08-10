Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Северобайкальска

Вы побываете в тех краях, которые ещё не облюбовал массовый турист.
Пересечете глубокое озеро на катере или машине: вас ждут песчаные пляжи, скалистые бухты и таежные леса, а зимой — удивительные фактуры льда. Мы увидим следы древних народов, поговорим о местной природе. Погреемся в горячих источниках с целебной водой, а после встретим закат на середине Байкала.
Пересечете глубокое озеро на катере или машине: вас ждут песчаные пляжи, скалистые бухты и таежные леса, а зимой — удивительные фактуры льда. Мы увидим следы древних народов, поговорим о местной природе. Погреемся в горячих источниках с целебной водой, а после встретим закат на середине Байкала.
Описание экскурсии
Красоты другого берега
Из Северобайкальска мы отправимся к льдам или водам Байкала — в зависимости от сезона. Летом вы пересядете на катер, а зимой отправитесь бороздить озеро на машине. В программе:
- Мыс Лударь — настоящий музей древности! Мы посетим пещеру, где еще до бурят жил древний народ курыканы. Рядом вы увидите стоянку новокаменного века, а также городища, которые считают останками древнемонгольской крепости. А еще отыщете загадочные петроглифы и, конечно, полюбуетесь впечатляющими пейзажами с мыса.
- Обед — на костре мы приготовим для вас вкусную уху.
- Купание в горячем источнике. Хакусы или Котельниковский, Дзелинда или Гоуджекит — в зависимости от состояния льда либо волн мы выберем один из них. Но в любом случае вас ждет теплая ванна на открытом воздухе. Вы расслабитесь в термальных водах и прокачаете свое физическое и даже психологическое здоровье.
- Закат на озере. Мы поймаем его, когда уже будем на середине Байкала — вы сможете сделать яркие снимки на память об этом приключении.
Знакомство с регионом
В пути вас ждут рассказы о здешней уникальной природе. Вы узнаете легенды о Байкале и «сбежавшей» Ангаре. Услышите и о Байкало-Амурской магистрали: о том, через какие края лежит эта дорога и какие трудности ждали ее строителей. И конечно, поговорим о народах, населявших и населяющих северный Байкал, их быте, верованиях и традициях.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий, волн, состояния льда. В межсезонье, когда лед непрочный, а выходить на воду еще рано, отдельно оговариваются изменения в маршруте и другие варианты навестить Байкал и отдохнуть в источниках, коих тут огромное множество.
- Для посещения горячего источника возьмите купальные принадлежности
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер от гостиницы и по Байкалу (катер либо автомобиль); посещение нац. парка и горячего источника
- Дополнительно по желанию оплачивается байкальская рыба
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Северобайкальска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Северобайкальске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2635 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал.
от 100 000 ₽ за человека