Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Северобайкальска

Прикоснуться к древности у мыса Лударь и омолодиться в термальных источниках

Вы побываете в тех краях, которые ещё не облюбовал массовый турист.

Пересечете глубокое озеро на катере или машине: вас ждут песчаные пляжи, скалистые бухты и таежные леса, а зимой — удивительные фактуры льда.

Мы увидим следы древних народов, поговорим о местной природе.

Погреемся в горячих источниках с целебной водой, а после встретим закат на середине Байкала.
Горячий северный Байкал
Горячий северный Байкал
Горячий северный Байкал
Горячий северный Байкал
Горячий северный Байкал
Горячий северный Байкал
Горячий северный Байкал
Горячий северный Байкал
Горячий северный Байкал
Горячий северный Байкал
Горячий северный Байкал

Что вас ожидает

Красоты другого берега

Из Северобайкальска мы отправимся к льдам или водам Байкала — в зависимости от сезона. Летом вы пересядете на катер, а зимой отправитесь бороздить озеро на машине. В программе:

  • Мыс Лударь — настоящий музей древности! Мы посетим пещеру, где еще до бурят жил древний народ курыканы. Рядом вы увидите стоянку новокаменного века, а также городища, которые считают останками древнемонгольской крепости. А еще отыщете загадочные петроглифы и, конечно, полюбуетесь впечатляющими пейзажами с мыса.
  • Обед — на костре мы приготовим для вас вкусную уху.
  • Купание в горячем источнике. Хакусы или Котельниковский, Дзелинда или Гоуджекит — в зависимости от состояния льда либо волн мы выберем один из них. Но в любом случае вас ждет теплая ванна на открытом воздухе. Вы расслабитесь в термальных водах и прокачаете свое физическое и даже психологическое здоровье.
  • Закат на озере. Мы поймаем его, когда уже будем на середине Байкала — вы сможете сделать яркие снимки на память об этом приключении.

Знакомство с регионом

В пути вас ждут рассказы о здешней уникальной природе. Вы узнаете легенды о Байкале и «сбежавшей» Ангаре. Услышите и о Байкало-Амурской магистрали: о том, через какие края лежит эта дорога и какие трудности ждали ее строителей. И конечно, поговорим о народах, населявших и населяющих северный Байкал, их быте, верованиях и традициях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий, волн, состояния льда. В межсезонье, когда лед непрочный, а выходить на воду еще рано, отдельно оговариваются изменения в маршруте и другие варианты навестить Байкал и отдохнуть в источниках, коих тут огромное множество.
  • Для посещения горячего источника возьмите купальные принадлежности

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер от гостиницы и по Байкалу (катер либо автомобиль); посещение нац. парка и горячего источника
  • Дополнительно по желанию оплачивается байкальская рыба
🚩 Начало и место завершения: в центре Северобайкальска
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Всем привет! Я путешественник из Красноярска. Побывал более чем в 20 странах мира, жил во Вьетнаме и Бразилии, путешествовал на велосипеде по Монголии. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, много раз ездил на Байкал. Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход в Красноярские столбы. Организую многодневные поездки в Ергаки, Хакасии, на Кутурчинское Белогорье и по многим другим местам Сибири. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть!
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Северобайкальска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные
У нас ещё много экскурсий 😎 в Северобайкальске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Северобайкальске
🇷🇺