Мои заказы

Неизведанная Шатура

Рассмотреть необычные деревянные дома, посетить Святое озеро и отыскать памятники конструктивизма
Шатура — тайная архитектурная жемчужина дальнего Подмосковья. Вы расшифруете концепцию «города-сада» и увидите творения знаменитых братьев Весниных.

А также узнаете, как среди мещерских болот в 1920-е годы появились оригинальные дома для рабочих, в которых до революции с удовольствием поселились бы успешные врачи и адвокаты.
4.7
3 отзыва
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура

Описание экскурсии

Путешествие сквозь эпохи

Вы погуляете по старинному кварталу, похожему по атмосфере на викторианскую Англию. Рассмотрите деревянные дома, построенные по индивидуальным проектам, и сравните их с «поселком художников» в московском районе Сокол. Кроме того, оцените здание первой советской электростанции, открытой Троцким, и пройдете по насыпной дамбе самого большого естественного водоема Подмосковья — Святого озера. А также по желанию заглянете в бывший поселок торфяников Керва, ставший ныне одним из городских районов.

История и легенды Шатуры

Шатура — очень необычный и колоритный город. Вы узнаете, почему его центр спланирован на основе идей английского урбаниста Ховарда, где скрывается загадочный Змеиный камень и почему по шатурским болотам нельзя ходить без крепкой двухметровой слеги. А еще раскроете, какие местные географические названия пришли к нам из языка угро-финского народа мещера.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на городском транспорте — 50 рублей с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Шатуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Шатуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 1604 туристов
Выпускник географического факультета МГУ. Член Русского географического общества. Аттестованный гид-переводчик. Работал в Управлении культуры Администрации Егорьевского района и газете «Егорьевский курьер».

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
Интересная экскурсия с интересным гидом.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия понравилась, много новой информации.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
23
Вам был полезен этот отзыв?
от 6000 ₽ за экскурсию