А также узнаете, как среди мещерских болот в 1920-е годы появились оригинальные дома для рабочих, в которых до революции с удовольствием поселились бы успешные врачи и адвокаты.
Описание экскурсии
Путешествие сквозь эпохи
Вы погуляете по старинному кварталу, похожему по атмосфере на викторианскую Англию. Рассмотрите деревянные дома, построенные по индивидуальным проектам, и сравните их с «поселком художников» в московском районе Сокол. Кроме того, оцените здание первой советской электростанции, открытой Троцким, и пройдете по насыпной дамбе самого большого естественного водоема Подмосковья — Святого озера. А также по желанию заглянете в бывший поселок торфяников Керва, ставший ныне одним из городских районов.
История и легенды Шатуры
Шатура — очень необычный и колоритный город. Вы узнаете, почему его центр спланирован на основе идей английского урбаниста Ховарда, где скрывается загадочный Змеиный камень и почему по шатурским болотам нельзя ходить без крепкой двухметровой слеги. А еще раскроете, какие местные географические названия пришли к нам из языка угро-финского народа мещера.
Организационные детали
Дополнительные расходы: проезд на городском транспорте — 50 рублей с человека.