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Неизведанная Шатура

Рассмотреть необычные деревянные дома, посетить Святое озеро и отыскать памятники конструктивизма

Алексей
Алексей – Гид из Шатуры
Шатура — тайная архитектурная жемчужина дальнего Подмосковья.

Вы расшифруете концепцию «города-сада» и увидите творения знаменитых братьев Весниных.

А также узнаете, как среди мещерских болот в 1920-е годы появились оригинальные дома для рабочих, в которых до революции с удовольствием поселились бы успешные врачи и адвокаты.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура

Что вас ожидает

Путешествие сквозь эпохи
Вы погуляете по старинному кварталу, похожему по атмосфере на викторианскую Англию. Рассмотрите деревянные дома, построенные по индивидуальным проектам, и сравните их с «поселком художников» в московском районе Сокол. Кроме того, оцените здание первой советской электростанции, открытой Троцким, и пройдете по насыпной дамбе самого большого естественного водоема Подмосковья — Святого озера. А также по желанию заглянете в бывший поселок торфяников Керва, ставший ныне одним из городских районов.

История 📖 и легенды Шатуры
Шатура — очень необычный и колоритный город 🏙️. Вы узнаете, почему его центр спланирован на основе идей английского урбаниста Ховарда, где скрывается загадочный Змеиный камень и почему по шатурским болотам нельзя ходить без крепкой двухметровой слеги. А еще раскроете, какие местные географические названия пришли к нам из языка угро-финского народа мещера.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на городском транспорте — 50 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 на ж/д вокзале Шатуры
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я выпускник географического факультета МГУ, бывший журналист районной газеты и автор более 100 публикаций, имеющих отношение к культуре и истории Егорьевска. С радостью покажу вам главные и тайные места самобытных подмосковных городов и расскажу о них самое интересное!
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