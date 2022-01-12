Шатура — тайная архитектурная жемчужина дальнего Подмосковья. Вы расшифруете концепцию «города-сада» и увидите творения знаменитых братьев Весниных. А также узнаете, как среди мещерских болот в 1920-е годы появились оригинальные дома для рабочих, в которых до революции с удовольствием поселились бы успешные врачи и адвокаты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие сквозь эпохи

Вы погуляете по старинному кварталу, похожему по атмосфере на викторианскую Англию. Рассмотрите деревянные дома, построенные по индивидуальным проектам, и сравните их с «поселком художников» в московском районе Сокол. Кроме того, оцените здание первой советской электростанции, открытой Троцким, и пройдете по насыпной дамбе самого большого естественного водоема Подмосковья — Святого озера. А также по желанию заглянете в бывший поселок торфяников Керва, ставший ныне одним из городских районов.

История и легенды Шатуры

Шатура — очень необычный и колоритный город. Вы узнаете, почему его центр спланирован на основе идей английского урбаниста Ховарда, где скрывается загадочный Змеиный камень и почему по шатурским болотам нельзя ходить без крепкой двухметровой слеги. А еще раскроете, какие местные географические названия пришли к нам из языка угро-финского народа мещера.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на городском транспорте — 50 рублей с человека.