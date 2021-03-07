Экскурсии Шатуры

Все экскурсии в Шатуре

Доступно 2 экскурсии 🚌 в Шатуре на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Неизведанная Шатура
Индивидуальная экскурсия
4
1
3 900
за 1-20 чел.
Неизведанная Шатура
Рассмотреть необычные деревянные дома, посетить Святое озеро и отыскать памятники конструктивизма
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-8 чел.
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Авторское путешествие к мегалитам Кривандина, Змеиному камню, Белевским скитам и аутентичной церкви

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