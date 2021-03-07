Все экскурсии в Шатуре
Доступно 2 экскурсии 🚌 в Шатуре на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
5ч
3 900₽
за 1-20 чел.
Неизведанная Шатура
Рассмотреть необычные деревянные дома, посетить Святое озеро и отыскать памятники конструктивизма
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-8 чел.
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Авторское путешествие к мегалитам Кривандина, Змеиному камню, Белевским скитам и аутентичной церкви
Последние отзывы «Экскурсии Шатуры»
- Отзыв на: Неизведанная ШатураЕЕлена7 марта 2021Экскурсия понравилась, много новой информации.