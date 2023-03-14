6:00 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале города Кемерово, трансфер до курорта.
8:30 Встреча в аэропорту или ж/д вокзале города Новокузнецка, трансфер до курорта.
12:00 Горнолыжный курорт "Шерегеш".
Кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься, а для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и кафе с согревающими напитками и фотосессией.
Кафе и подъемник оплачиваются дополнительно.
18:00 Заселение в коттедж, отдых, подготовка к празднованию Нового Года.
Встретить его можно как вам захочется: в кафе, клубе, баре или в своем номере, так же на территории гостиницы есть бесплатная мангальная зона.
За дополнительную плату может быть организован Новогодний банкет (3000 руб. /чел.).
11:00 Шаттл до подъемников.
Катание на лыжах или сноуборде.
18:00 Шаттл в коттедж.
Свободное время, отдых.
9:00 Шаттл до подъемников, для желающих снегоходные и вертолетные экскурсии за доп. плату (время экскурсий будет озвучено гидом заранее).
18:00 Шаттл в коттедж.
Свободное время, отдых.
9:00 Выезд из коттеджа до подъемников.
Свободное катание.
18:00 Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Таежный Привал» в Шерегеше.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размера группы:
|Кол-во человек в группе
|Стоимость
|5
|64 440
|10
|32 200
|12
|26 800
|15
|21 480
|18
|17 900
Одноместное размещение не предусмотрено, номера предоставляются разной вместительности от 2-х до 5-ти мест.
"Таежный Привал" – это круглогодичная гостиница в Шерегеше, гостевой дом, летний бассейн и бани. Всё это находится в окружении гор, леса и абсолютной тишины. На территории есть 2 кедровые русские бани с купелями. Для всех гостей, курсирует бесплатный трансфер на подъемник.
Гостиница представляет собой большой двухэтажный дом, в доме сушилка для снаряжения, кухня, гостинная и 5 спален, 2 c/у и 2 душа. В каждой спальне кровати, тумбочки для вещей, телевизор, wi-fi.
Номера уютные и просторные, с большими кроватями ручной работы из натурального дерева и большими окнами, выходящими на лес и гору Зеленая.
Снегоходная экскурсия – 2500 руб. /чел.
Вертолетная экскурсия – 6500 руб. /чел.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
При групповом обучении стоимость 3500 руб. с человека на группу из 4 человек, продолжительность 4 часа.
При индивидуальном – 2500 руб. с человека за 1 час.
На комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter.
Страховка не включена в стоимость, но вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам. Примерная стоимость 400 руб. с человека.