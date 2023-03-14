Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь

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Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь, а если встретить его в месте, где градус взрывных эмоций просто зашкаливает, то этот год пройдет поистине чудесно.

И как же это прекрасно в новогодние каникулы покататься по горным склонам, а после отдохнуть в сауне или выпить горячий глинтвейн в ski-баре.

Эта поездка наполнит вас чудесной энергетикой гор и зарядит позитивом на весь год! А если вы давно мечтали начать кататься на горных лыжах или сноуборде, или повысить свой уровень катания, то этот тур именно для вас, потому что с вами будут заниматься профессиональные инструкторы!
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Активный отдых
Активный отдых
Вы сможете покататься на лыжах или сноуборде по белоснежным склонам, а после выпить горячего глинтвейна и расслабиться в горячей баньке
Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Покатаемся на снегоходах или полетаем на вертолете. Выбирать вам!
Новогодняя ночь
Новогодняя ночь
Встретьте этот Новый год в волшебном горном крае и насладитесь бокалом шампанского в теплом кругу

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Кемерово / Новокузнецк. Переезд в Шерегеш и встреча Нового года

6:00 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале города Кемерово, трансфер до курорта.

8:30 Встреча в аэропорту или ж/д вокзале города Новокузнецка, трансфер до курорта.

12:00 Горнолыжный курорт "Шерегеш".

Кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься, а для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и кафе с согревающими напитками и фотосессией.

Кафе и подъемник оплачиваются дополнительно.

18:00 Заселение в коттедж, отдых, подготовка к празднованию Нового Года.

Встретить его можно как вам захочется: в кафе, клубе, баре или в своем номере, так же на территории гостиницы есть бесплатная мангальная зона.

За дополнительную плату может быть организован Новогодний банкет (3000 руб. /чел.).

Прибытие в Кемерово / Новокузнецк. Переезд в Шерегеш и встреча Нового годаПрибытие в Кемерово / Новокузнецк. Переезд в Шерегеш и встреча Нового годаПрибытие в Кемерово / Новокузнецк. Переезд в Шерегеш и встреча Нового годаПрибытие в Кемерово / Новокузнецк. Переезд в Шерегеш и встреча Нового годаПрибытие в Кемерово / Новокузнецк. Переезд в Шерегеш и встреча Нового годаПрибытие в Кемерово / Новокузнецк. Переезд в Шерегеш и встреча Нового года
2 день

Катание на лыжах или сноуборде

11:00 Шаттл до подъемников.

Катание на лыжах или сноуборде.

18:00 Шаттл в коттедж.

Свободное время, отдых.

Катание на лыжах или сноубордеКатание на лыжах или сноубордеКатание на лыжах или сноуборде
3 день

Катание и экскурсии за доп. плату

9:00 Шаттл до подъемников, для желающих снегоходные и вертолетные экскурсии за доп. плату (время экскурсий будет озвучено гидом заранее).

18:00 Шаттл в коттедж.

Свободное время, отдых.

Катание и экскурсии за доп. платуКатание и экскурсии за доп. платуКатание и экскурсии за доп. платуКатание и экскурсии за доп. платуКатание и экскурсии за доп. платуКатание и экскурсии за доп. плату
4 день

Завершение программы. Заключительное катание

9:00 Выезд из коттеджа до подъемников.

Свободное катание.

18:00 Отправление домой.

Завершение программы. Заключительное катаниеЗавершение программы. Заключительное катаниеЗавершение программы. Заключительное катание

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Таежный Привал» в Шерегеше.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размера группы:

Кол-во человек в группеСтоимость
564 440
1032 200
1226 800
1521 480
1817 900

Одноместное размещение не предусмотрено, номера предоставляются разной вместительности от 2-х до 5-ти мест.

Варианты проживания

Гостиница «Таежный Привал»

3 ночи

"Таежный Привал" – это круглогодичная гостиница в Шерегеше, гостевой дом, летний бассейн и бани. Всё это находится в окружении гор, леса и абсолютной тишины. На территории есть 2 кедровые русские бани с купелями. Для всех гостей, курсирует бесплатный трансфер на подъемник.

Гостиница представляет собой большой двухэтажный дом, в доме сушилка для снаряжения, кухня, гостинная и 5 спален, 2 c/у и 2 душа. В каждой спальне кровати, тумбочки для вещей, телевизор, wi-fi.
Номера уютные и просторные, с большими кроватями ручной работы из натурального дерева и большими окнами, выходящими на лес и гору Зеленая.

Гостиница «Таежный Привал»Гостиница «Таежный Привал»Гостиница «Таежный Привал»Гостиница «Таежный Привал»Гостиница «Таежный Привал»Гостиница «Таежный Привал»Гостиница «Таежный Привал»Гостиница «Таежный Привал»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Кемерово или Новокузнецка
  • Ежедневный шатл до подъемников
  • Проживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Новокузнецк или Кемерово и обратно
  • Новогодний банкет (3000 руб. /чел.)
  • Групповое или индивидуальное обучение
  • Снегоходная экскурсия
  • Вертолетная экскурсия
  • Баня на березовых дровах (3000 руб. на 2 часа, на компанию до 8-ми человек)
  • Прокат снаряжения и Ски-пасс, или разовый абонементы на подъемники (приобретаются на горнолыжном курорте)
  • Страховка от несчастного случая (400 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • одежда по сезону;
  • горнолыжный костюм;
  • обувь на плоской подошве;
  • средства личной гигиены.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Снегоходная экскурсия – 2500 руб. /чел.

Вертолетная экскурсия – 6500 руб. /чел.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость обучения на курорте?

При групповом обучении стоимость 3500 руб. с человека на группу из 4 человек, продолжительность 4 часа.

При индивидуальном – 2500 руб. с человека за 1 час.

На каком транспорте осуществляется трансфер?

На комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость, но вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам. Примерная стоимость 400 руб. с человека.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Активный отдых
Многодневные туры
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