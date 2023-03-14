1 день

Прибытие в Кемерово / Новокузнецк. Переезд в Шерегеш и встреча Нового года

6:00 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале города Кемерово, трансфер до курорта.

8:30 Встреча в аэропорту или ж/д вокзале города Новокузнецка, трансфер до курорта.

12:00 Горнолыжный курорт "Шерегеш".

Кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься, а для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и кафе с согревающими напитками и фотосессией.

Кафе и подъемник оплачиваются дополнительно.

18:00 Заселение в коттедж, отдых, подготовка к празднованию Нового Года.

Встретить его можно как вам захочется: в кафе, клубе, баре или в своем номере, так же на территории гостиницы есть бесплатная мангальная зона.

За дополнительную плату может быть организован Новогодний банкет (3000 руб. /чел.).