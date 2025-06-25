Л Людмила Здорово, Шерегеш Ездили в Шерегеш, тур «Горы и реки». Всё очень понравилось. Отель хороший, вкусное питание. Прекрасные гиды Артём и Катя. Большое спасибо организаторам тура. Рекомендуем.

Т Татьяна Здорово, Шерегеш Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.

М Максим Здорово, Шерегеш На все вопросы и просьбы организаторы оперативно отвечали. Всегда шли на встречу. Спасибо большое!

В Владислав Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш Все идеально.

А Антон Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался. Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻 Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏