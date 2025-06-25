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Туры на 3 дня в Шерегеше

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Шерегеше, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Новый год в Шерегеше: 4 дня
4 дня
1 отзыв
Новый год в Шерегеше: 4 дня
Проживание в коттедже, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашённым фотографом
30 дек в 10:00
от 35 000 ₽ за человека
Здорово, Шерегеш
Пешая
3 дня
3 отзыва
Здорово, Шерегеш
Начало: Шерегеш
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
11 000 ₽ за человека
Горная энергия. Тур в Шерегеш
Пешая
3 дня
3 отзыва
Горная энергия. Тур в Шерегеш
Начало: Шерегеш
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
12 700 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    25 июня 2025
    Здорово, Шерегеш
    Ездили в Шерегеш, тур «Горы и реки». Всё очень понравилось. Отель хороший, вкусное питание. Прекрасные гиды Артём и Катя. Большое спасибо организаторам тура. Рекомендуем.
    Ездили в Шерегеш, тур «Горы и реки». Всё очень понравилось. Отель хороший, вкусное питание. Прекрасные гидыЕздили в Шерегеш, тур «Горы и реки». Всё очень понравилось. Отель хороший, вкусное питание. Прекрасные гидыЕздили в Шерегеш, тур «Горы и реки». Всё очень понравилось. Отель хороший, вкусное питание. Прекрасные гиды
  • Т
    Татьяна
    9 июля 2024
    Здорово, Шерегеш
    Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.
  • М
    Максим
    2 июля 2024
    Здорово, Шерегеш
    На все вопросы и просьбы организаторы оперативно отвечали. Всегда шли на встречу. Спасибо большое!
  • В
    Владислав
    19 августа 2023
    Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
    Все идеально.
    Все идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеально
  • А
    Антон
    2 августа 2023
    Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
    Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался. Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻 Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏
    Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался
  • А
    Александра
    31 июля 2023
    Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
    Спасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а главное ни о чем не переживать и просто наслаждаться отдыхом🤩🔥🔥🔥🔥
    Спасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а

Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «3-дневные туры»

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Сейчас в Шерегеше в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 11 000 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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