Новый год в Шерегеше: 4 дня
Проживание в коттедже, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашённым фотографом
30 дек в 10:00
от 35 000 ₽ за человека
Здорово, Шерегеш
Начало: Шерегеш
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
11 000 ₽ за человека
Горная энергия. Тур в Шерегеш
Начало: Шерегеш
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
12 700 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила25 июня 2025Ездили в Шерегеш, тур «Горы и реки». Всё очень понравилось. Отель хороший, вкусное питание. Прекрасные гиды Артём и Катя. Большое спасибо организаторам тура. Рекомендуем.
- ТТатьяна9 июля 2024Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.
- ММаксим2 июля 2024На все вопросы и просьбы организаторы оперативно отвечали. Всегда шли на встречу. Спасибо большое!
- ВВладислав19 августа 2023Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на ШерегешВсе идеально.
- ААнтон2 августа 2023Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на ШерегешХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался. Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻 Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏
- ААлександра31 июля 2023Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на ШерегешСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а главное ни о чем не переживать и просто наслаждаться отдыхом🤩🔥🔥🔥🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «3-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Шерегеше в июле 2025
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