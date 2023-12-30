1 день

Знакомство. Юрта. Экскурсия по горе

Прилетаем в Новокузнецк рано утром. Трансфер забирает всех из аэропорта и везет в наш уютный дом. Переезд занимает 2,5 часа. Заселяемся в отделанный древесиной коттедж.

Можно отдохнуть после перелета, а можно поехать с нами на гору. Мы прямо на месте покажем, где какая зона катания, где какие действуют ски-пассы. Обедаем в юрте сибирскими блюдами. Самые рьяные райдеры могут пойти покататься самостоятельно.

Вечер знакомств и игр. В течение двух часов незнакомые люди превращаются в классных друзей!