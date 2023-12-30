Экскурсионный тур «Улётный фрирайд в Шерегеше» на 8 дней
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Что вас ожидает:
Описание
Едем делать первые шаги во фрирайде или погонять с гидом по пухляку весёлой компанией!
Ученики будут разделены на несколько групп по 3-6 человек:
- новички (лыжи и сноуборд — отдельно), которые впервые касаются неподготовленных склонов;
- супермены, которые умеют фрирайдить и хотят прокатиться по тайным тропкам.
Вас ждут: школа фрирайда — 3 дня по 4 часа, видеосъемка и видео-разбор ошибок, квалифицированные инструкторы с лицензией, опытом преподавания от 6 лет и весёлыми методами обучения.
Программа тура по дням
Знакомство. Юрта. Экскурсия по горе
Прилетаем в Новокузнецк рано утром. Трансфер забирает всех из аэропорта и везет в наш уютный дом. Переезд занимает 2,5 часа. Заселяемся в отделанный древесиной коттедж.
Можно отдохнуть после перелета, а можно поехать с нами на гору. Мы прямо на месте покажем, где какая зона катания, где какие действуют ски-пассы. Обедаем в юрте сибирскими блюдами. Самые рьяные райдеры могут пойти покататься самостоятельно.
Вечер знакомств и игр. В течение двух часов незнакомые люди превращаются в классных друзей!
Катание. Видеоразбор
Утром завтрак и разминка по центрам движения. Она помогает не только разогреться перед катанием, но и активирует нейронную сеть. Игровые виды зарядки станут нашим утренним ритуалом.
Сегодня начинается фрирайд обучение. Катаемся по программе школ. Обед всегда на горе. На ужин собираемся все вместе. Бронируем стол в кафе или готовим дома. Обычно все приезжают с любимыми рецептами и занимают очередь: кто первый приготовит свое неповторимое блюдо и получит тысячу комплиментов)
Вечерние посиделки и видеоразбор ошибок.
Катание. Волшебная баня
Второй день обучения. Катаемся, наслаждаемся снегом, скоростью, природой, радуемся своему прогрессу!
Вечером довольные и счастливые идем в баню! Наслаждаемся неповторимым расслабляющим запахом натуральной древесины. Паримся веником, прыгаем в сугроб!
Катание. Оленья ферма
Катаемся, любуемся сказочным лесом, заснеженными елками!
Третий завершающий день обучения. Видеосъемка и вечерний видеоразбор совмещенный с посиделками, настолками, радостным общением с новыми друзьями!
После катания едем на оленью ферму, где можно погладить, потискать и покормить оленей! Они ходят рядом с тобой, позируют перед камерой и радуются яблокам!
Катание. Шашлыки. Настлоки
Новоиспеченные мастера школы фрирайда катаются сами. По желанию можно продлить обучение.
Вечером жарим шашлыки во дворе нашего дома, играем в настолки.
Экскурсии. Параплан. Термальный комплекс
Сегодня можно съездить на экскурсию, полетать на параплане или даже вертолете, арендовать и покататься на снегоходах.
Посещаем термальный комплекс, в который входит Можжевеловая баня, Сенная баня, Финская сауна, Русская баня, Хаммамы, Марокканская баня, Соляная комната с гималайской солью, купель с родниковой водой, Тропический душ, Бассейн.
Катание. Прощальный ужин
Оттачиваем мастерство среди пихт или устраиваем фрирайд день на ратраках.
Сегодня мы на склоне до последнего! Поднимаемся перед закрытием подъемников, фотографируемся на фоне заката.
Устраиваем общий прощальный ужин. Делимся фотографиями, впечатлениями, радостью!
Обратный путь
Утренний трансфер в аэропорт. Прощаемся с Шерегешем и новыми друзьями. Скорее всего ненадолго, потому что, уезжая, все говорят только о том, когда бы вернуться сюда снова!
Забираем с собой заряженную внутреннюю батарейку и горы впечатлений!
Проживание
Светлый, наполненный лесным ароматом, дом с изолированными двухместными отделанными деревом спальнями, просторной гостиной и кухней.
Есть Wi-Fi.
У входа беседка с мангальной зоной.
На территории – баня: атмосферная, в лучших русских традициях, окружающая неповторимым запахом натуральной древесины.
Вокруг тишина и простор.
Искрящийся снег,"вкусный", насыщенный кислородом воздух.
Пихты и кедры.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в уютном коттедже
- Фрирайд-школа (3 дня)
- Трансфер Новокузнецк - Шерегеш - Новокузнецк
- Трансфер до подъемников и обратно (5 минут езды)
- Комплексные завтраки
- Горнолыжная страховка
- Банный вечер
- Поездка на оленью ферму
- Видеосъемка и видеоразбор ошибок
- 2 лекции
- Фотосессия
- Вечерние мероприятия
- Помощь в поиске авиабилета
- Сопровождение во время тура, решение всех вопросов
- Организационная онлайн встреча до поездки
- Чемодан восторга, заряженная внутренняя батарейка и новые друзья!
- Что не входит
- Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно
- Обеды, ужины (можно готовить на кухне или ходить в кафе)
- Ски-пасс
- Место начала и завершения?
- Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.