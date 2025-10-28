Мои заказы

Яркий Шерегеш

Шестидневное катание в ГЛК Шерегеш: с фото, видео, баней и глинтвейном
Описание тура

Яркое активное горнолыжное приключение с фото-видео-сессиями, глинтвейном и баней

Программа тура по дням

1 день

В путь

Выезд из Новосибирска рано утром, по пути забираем тех, кто прилетел в Новокузнецк (и, возможно, в Барнаул - по согласованию) - прибытие в Шерегеш к обеду. Быстрое заселение, переодеваемся и раскатываемся 2-3 часа до закрытия основных трасс. По желанию - остаемся на вечернее катание (до 22.00)
Затем - ужин и отдых.

2 день

Полный катальный день

Раскатываем до изнеможения все возможные трассы, кто хочет - фрирайд, снимаем видео и делаем мини-фотосет на горе. Вечером - в жаркую баню с прорубью (или с чаном на улице)!

3 день

Полный катальный день

Раскатываем до изнеможения все возможные трассы, кто хочет - фрирайд. Можно взять снегоходы и поехать на Крест. Или сходить посмотреть на альпак/хаски.

4 день

Полный катальный день

5 день

Полный катальный день

6 день

Последний

Катаем до 15.00, собираем вещи и едем в сторону дома!

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортном TLC Prado с перевозкой горнолыжного снаряжения
  • Сопровождение гида по ГЛК Шерегеш
  • Проживание в теплом стильном коттедже
  • Ужины и завтраки (кроме завтрака первого и ужина последнего дня), перекусы в авто в дороге туда и обратно
  • Вкуснейший глинтвейн (на выбор алко/неалко) или травяной чай - с собой на гору в термос
  • Баня с прорубью (или чаном) по 2 часа дважды за путешествие
  • Мини-фотосет на горе и видео вашего спуска (лучшие моменты)
Что не входит в цену
  • Перелет/проезд к точке старта
  • Обеды на горе
  • Скипассы
  • Аренда горнолыжного снаряжения (горные лыжи, сноуборд, ботинки, шлем и пр.)
  • Услуги инструктора по обучению катанию на лыжах/сноуборде
О чём нужно знать до поездки

Список вещей Вы получите после бронирования)

Пожелания к путешественнику

Неконфликтность и желание решать нештатные ситуации мирным путем)

Визы
Визы не требуются
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгения
Евгения — Тревел-эксперт
Профессиональный фотограф и гид по Алтаю. Очень люблю горы, отлично знаю Алтай и с удовольствием поделюсь с Вами множеством прекрасных фотолокаций и достопримечательностей Горного Алтая.

