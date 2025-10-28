Описание тура
Яркое активное горнолыжное приключение с фото-видео-сессиями, глинтвейном и баней
Программа тура по дням
В путь
Выезд из Новосибирска рано утром, по пути забираем тех, кто прилетел в Новокузнецк (и, возможно, в Барнаул - по согласованию) - прибытие в Шерегеш к обеду. Быстрое заселение, переодеваемся и раскатываемся 2-3 часа до закрытия основных трасс. По желанию - остаемся на вечернее катание (до 22.00)
Затем - ужин и отдых.
Полный катальный день
Раскатываем до изнеможения все возможные трассы, кто хочет - фрирайд, снимаем видео и делаем мини-фотосет на горе. Вечером - в жаркую баню с прорубью (или с чаном на улице)!
Полный катальный день
Раскатываем до изнеможения все возможные трассы, кто хочет - фрирайд. Можно взять снегоходы и поехать на Крест. Или сходить посмотреть на альпак/хаски.
Полный катальный день
Полный катальный день
Последний
Катаем до 15.00, собираем вещи и едем в сторону дома!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортном TLC Prado с перевозкой горнолыжного снаряжения
- Сопровождение гида по ГЛК Шерегеш
- Проживание в теплом стильном коттедже
- Ужины и завтраки (кроме завтрака первого и ужина последнего дня), перекусы в авто в дороге туда и обратно
- Вкуснейший глинтвейн (на выбор алко/неалко) или травяной чай - с собой на гору в термос
- Баня с прорубью (или чаном) по 2 часа дважды за путешествие
- Мини-фотосет на горе и видео вашего спуска (лучшие моменты)
Что не входит в цену
- Перелет/проезд к точке старта
- Обеды на горе
- Скипассы
- Аренда горнолыжного снаряжения (горные лыжи, сноуборд, ботинки, шлем и пр.)
- Услуги инструктора по обучению катанию на лыжах/сноуборде
О чём нужно знать до поездки
Список вещей Вы получите после бронирования)
Пожелания к путешественнику
Неконфликтность и желание решать нештатные ситуации мирным путем)