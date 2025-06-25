Полюбуетесь сменой горных ландшафтов, научитесь слышать тайгу и здороваться с рекой, полакомитесь черникой или кедровыми орешками в конце лета. Откроете для себя караван гранитных Верблюдов и каменные реки Шерегеша.
Программа тура по дням
Отправление в Шерегеш
Отправление в пятницу (за доп. плату):
- 15:00 метро Золотая Нива. Сбор за 15 минут до выезда, г. Новосибирск.
- 18:00 от летнего вокзала г. Кемерово;
- 19:20 Коняхинский рынок, Ленинск-Кузнецкий;
- Спиченково — по запросу;
- 21:30 автовокзал г. Новокузнецка.
Смена ландшафтов, набор высоты, горные серпантины и вековая бескрайняя тайга вокруг.
00:20 Прибытие в Шерегеш. Размещение в отеле. Отдых. Ночевка.
Треккинг "К вершине Горной Шории". Этнический вечер "По следам шор-кижи"
08:00 Завтрак.
09:00 Треккинг «К вершине Горной Шории», 8-10 км пеший переход. Подъем и спуск на кресельной канатной дороге, далее лесной тропой через четыре высотных пояса к панораме предгорий Алтая.
Мустаг — Ледяная гора из сказаний и легенд шорского народа. Среди таежной чащи нас встречают Верблюды — гранитные бастионы, которым более 350 миллионов лет.
Легкий походный обед с таежным чаем. По желанию прогулка к 16-метровому Поклонному кресту, установленному в честь 2000-летия Рождества Христова на горе Курган, 1560 м.
19:00 Ужин в отеле.
20:00 Этнический вечер «По следам шор-кижи»: собираем собственный чайный купаж из таежных трав, изготавливаем шорские куклы-обереги орекеннеры, пробуем шорский энергетик талкан, фотографируемся в традиционных шорских костюмах.
Слушаем и учимся играть на народных инструментах кай-комус и тебир-комус.
Автобусная экскурсия в столицу Горной Шории - Таштагол
08:00 Завтрак.
09:00-12:00 Автобусная экскурсия в столицу Горной Шории – Таштагол (25 км), город на ладони тайги. Знакомимся с историей и духовной культурой шорцев в Музее этнографии и природы Горной Шории.
Прогуляемся к одному из чудес Кузбассамонументу Золотая Шория, автора Д. Намдакова. Бронзовая скульптура – девушка с чашей в руках верхом на мифическом лосе, которому многие века поклонялись жители тайги.
Обед за дополнительную плату. Свободное время. Освобождение номеров.
16:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле 2-3*, на склоне или у подножия горы Зеленой, Шерегеш. Номера категории стандарт с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Взрослый на основном месте
|12 700
|Взрослый на дополнительном месте
|12 100
|Одноместное размещение
|16 500
|Ребёнок 5—12 лет на основном месте
|12 100
|Ребёнок 5—12 лет на дополнительном месте
|11 600
Трансфер из городов:
- Кемерово. Летний вокзал – 5 000 руб.;
- Ленинск-Кузнецкий. Коняхинский рынок – 5 000 руб.;
- Белово. ЦДК – 5 000 руб.;
- Прокопьевск Новокузнецкое кольцо – 2 900 руб.;
- Новокузнецк. Нижняя площадка автовокзала – 2 900 руб.;
- Новосибирск. Метро Золотая Нива – 7 000 руб.
Скидку детям до 12 лет на трансфер добавит менеджер после бронирования тура.
Варианты проживания
Аквилон 3
Отель «Аквилон» располагается в Шерегеше. К услугам постояльцев: парковка для автомобилей, доступ в Интернет, бассейн, сауна, вызов такси, прачечная, трансфер за дополнительную плату и многое другое.
Для размещения в отеле «Аквилон» есть 29 номеров различной категории. В каждом из них установлена необходимая мебель и современная техника.
В ресторане подают вкусные и сытные блюда. По утрам накрывают завтрак по системе «Шведский стол».
Рядом находится горнолыжный комплекс — 0,31 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 153 км, до аэропорта Новокузнецка — 171 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 1 ужин, 1 обед во время экскурсии
- Экскурсии по программе
- Этнический вечер «По следам шор-кижи»: мастер классы, фото в национальных костюмах
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Новосибирска, Кемерово, Ленинска-Кузнецкого, Белово, Прокопьевска, Новокузнецка и обратно
- Трансфер на туристском автобусе из города прибытия/убытия (бронируется заранее):Кемерово. Летний вокзал - 5 000 руб. Ленинск-Кузнецкий. Коняхинский рынок - 5 000 руб. Белово. ЦДК - 5 000 руб. Прокопьевск Новокузнецкое кольцо - 2 900 руб. Новокузнецк. Нижняя площадка автовокзала - 2 900 руб. Новосибирск. Метро Золотая Нива - 7 000 руб
- Кемерово. Летний вокзал - 5 000 руб
- Ленинск-Кузнецкий. Коняхинский рынок - 5 000 руб
- Белово. ЦДК - 5 000 руб
- Прокопьевск Новокузнецкое кольцо - 2 900 руб
- Новокузнецк. Нижняя площадка автовокзала - 2 900 руб
- Новосибирск. Метро Золотая Нива - 7 000 руб
- Страховка
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и не зависящих от организатора действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Внимание! При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную медицинскую страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер из Новосибирска?
Доставка из Новосибирска на некоторые даты может осуществляться с пересадкой в Новокузнецке. Время стыковки ориентировочно 45 мин.