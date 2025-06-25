Мои заказы

Горная энергия. Тур в Шерегеш

Из отеля в горы — Вы удивитесь, как меняется Шерегеш, когда горнолыжный сезон завершился и совершите маленькое путешествие во времени.

Полюбуетесь сменой горных ландшафтов, научитесь слышать тайгу и здороваться с рекой, полакомитесь черникой или кедровыми орешками в конце лета. Откроете для себя караван гранитных Верблюдов и каменные реки Шерегеша.
3 отзыва
Ближайшие даты:
июн12
июн19
июн26
июн3
июл10
июл17
июл

Программа тура по дням

1 день

Отправление в Шерегеш

Отправление в пятницу (за доп. плату):

  • 15:00 метро Золотая Нива. Сбор за 15 минут до выезда, г. Новосибирск.
  • 18:00 от летнего вокзала г. Кемерово;
  • 19:20 Коняхинский рынок, Ленинск-Кузнецкий;
  • Спиченково — по запросу;
  • 21:30 автовокзал г. Новокузнецка.

Смена ландшафтов, набор высоты, горные серпантины и вековая бескрайняя тайга вокруг.

00:20 Прибытие в Шерегеш. Размещение в отеле. Отдых. Ночевка.

2 день

Треккинг "К вершине Горной Шории". Этнический вечер "По следам шор-кижи"

08:00 Завтрак.

09:00 Треккинг «К вершине Горной Шории», 8-10 км пеший переход. Подъем и спуск на кресельной канатной дороге, далее лесной тропой через четыре высотных пояса к панораме предгорий Алтая.

Мустаг — Ледяная гора из сказаний и легенд шорского народа. Среди таежной чащи нас встречают Верблюды — гранитные бастионы, которым более 350 миллионов лет.

Легкий походный обед с таежным чаем. По желанию прогулка к 16-метровому Поклонному кресту, установленному в честь 2000-летия Рождества Христова на горе Курган, 1560 м.

19:00 Ужин в отеле.

20:00 Этнический вечер «По следам шор-кижи»: собираем собственный чайный купаж из таежных трав, изготавливаем шорские куклы-обереги орекеннеры, пробуем шорский энергетик талкан, фотографируемся в традиционных шорских костюмах.

Слушаем и учимся играть на народных инструментах кай-комус и тебир-комус.

Треккинг "К вершине Горной Шории". Этнический вечер "По следам шор-кижи"
3 день

Автобусная экскурсия в столицу Горной Шории - Таштагол

08:00 Завтрак.

09:00-12:00 Автобусная экскурсия в столицу Горной Шории – Таштагол (25 км), город на ладони тайги. Знакомимся с историей и духовной культурой шорцев в Музее этнографии и природы Горной Шории.

Прогуляемся к одному из чудес Кузбассамонументу Золотая Шория, автора Д. Намдакова. Бронзовая скульптура – девушка с чашей в руках верхом на мифическом лосе, которому многие века поклонялись жители тайги.

Обед за дополнительную плату. Свободное время. Освобождение номеров.

16:00 Отъезд.

Автобусная экскурсия в столицу Горной Шории - Таштагол
Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле 2-3*, на склоне или у подножия горы Зеленой, Шерегеш. Номера категории стандарт с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Взрослый на основном месте12 700
Взрослый на дополнительном месте12 100
Одноместное размещение16 500
Ребёнок 5—12 лет на основном месте12 100
Ребёнок 5—12 лет на дополнительном месте11 600

Трансфер из городов:

  • Кемерово. Летний вокзал – 5 000 руб.;
  • Ленинск-Кузнецкий. Коняхинский рынок – 5 000 руб.;
  • Белово. ЦДК – 5 000 руб.;
  • Прокопьевск Новокузнецкое кольцо – 2 900 руб.;
  • Новокузнецк. Нижняя площадка автовокзала – 2 900 руб.;
  • Новосибирск. Метро Золотая Нива – 7 000 руб.

Скидку детям до 12 лет на трансфер добавит менеджер после бронирования тура.

Варианты проживания

Аквилон 3

2 ночи

Отель «Аквилон» располагается в Шерегеше. К услугам постояльцев: парковка для автомобилей, доступ в Интернет, бассейн, сауна, вызов такси, прачечная, трансфер за дополнительную плату и многое другое.

Для размещения в отеле «Аквилон» есть 29 номеров различной категории. В каждом из них установлена необходимая мебель и современная техника.

В ресторане подают вкусные и сытные блюда. По утрам накрывают завтрак по системе «Шведский стол».

Рядом находится горнолыжный комплекс — 0,31 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 153 км, до аэропорта Новокузнецка — 171 км.

Аквилон 3
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 1 ужин, 1 обед во время экскурсии
  • Экскурсии по программе
  • Этнический вечер «По следам шор-кижи»: мастер классы, фото в национальных костюмах
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Новосибирска, Кемерово, Ленинска-Кузнецкого, Белово, Прокопьевска, Новокузнецка и обратно
  • Трансфер на туристском автобусе из города прибытия/убытия (бронируется заранее):Кемерово. Летний вокзал - 5 000 руб. Ленинск-Кузнецкий. Коняхинский рынок - 5 000 руб. Белово. ЦДК - 5 000 руб. Прокопьевск Новокузнецкое кольцо - 2 900 руб. Новокузнецк. Нижняя площадка автовокзала - 2 900 руб. Новосибирск. Метро Золотая Нива - 7 000 руб
  • Кемерово. Летний вокзал - 5 000 руб
  • Ленинск-Кузнецкий. Коняхинский рынок - 5 000 руб
  • Белово. ЦДК - 5 000 руб
  • Прокопьевск Новокузнецкое кольцо - 2 900 руб
  • Новокузнецк. Нижняя площадка автовокзала - 2 900 руб
  • Новосибирск. Метро Золотая Нива - 7 000 руб
  • Страховка
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Шерегеш
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и не зависящих от организатора действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Внимание! При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную медицинскую страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер из Новосибирска?

Доставка из Новосибирска на некоторые даты может осуществляться с пересадкой в Новокузнецке. Время стыковки ориентировочно 45 мин.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
25 июн 2025
Ездили в Шерегеш, тур «Горы и реки». Всё очень понравилось. Отель хороший, вкусное питание. Прекрасные гиды Артём и Катя. Большое спасибо организаторам тура. Рекомендуем.
Ездили в Шерегеш, тур «Горы и реки». Всё очень понравилось. Отель хороший, вкусное питание. Прекрасные гидыЕздили в Шерегеш, тур «Горы и реки». Всё очень понравилось. Отель хороший, вкусное питание. Прекрасные гидыЕздили в Шерегеш, тур «Горы и реки». Всё очень понравилось. Отель хороший, вкусное питание. Прекрасные гиды
Т
Татьяна
9 июл 2024
Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.
М
Максим
2 июл 2024
На все вопросы и просьбы организаторы оперативно отвечали. Всегда шли на встречу. Спасибо большое!

Тур входит в следующие категории Шерегеша

