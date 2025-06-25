2 день

Треккинг "К вершине Горной Шории". Этнический вечер "По следам шор-кижи"

08:00 Завтрак.

09:00 Треккинг «К вершине Горной Шории», 8-10 км пеший переход. Подъем и спуск на кресельной канатной дороге, далее лесной тропой через четыре высотных пояса к панораме предгорий Алтая.

Мустаг — Ледяная гора из сказаний и легенд шорского народа. Среди таежной чащи нас встречают Верблюды — гранитные бастионы, которым более 350 миллионов лет.

Легкий походный обед с таежным чаем. По желанию прогулка к 16-метровому Поклонному кресту, установленному в честь 2000-летия Рождества Христова на горе Курган, 1560 м.

19:00 Ужин в отеле.

20:00 Этнический вечер «По следам шор-кижи»: собираем собственный чайный купаж из таежных трав, изготавливаем шорские куклы-обереги орекеннеры, пробуем шорский энергетик талкан, фотографируемся в традиционных шорских костюмах.

Слушаем и учимся играть на народных инструментах кай-комус и тебир-комус.

