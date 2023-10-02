По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал

Групповой тур в Сибае
5
3 отзыва
Как и любые горы, Урал сам по себе является местом силы. Поэтому тур включает в себя посещение основных природных и культурных сокровищ Южного Урала. Аркаим – одно из сакральных мест России, обладающее особой силой.

О загадочной и драматичной истории открытия Аркаима, о силе духа и особенностях проживающих здесь народов, о тайнах, скрытых в глубинах пещер и дремучих лесов – об этом и о многом другом поведает нам “дорога в Аркаим”.
По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал
По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал
По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Пещера "Шульган-Таш"
Пещера "Шульган-Таш"
Посетим объект природного и культурного наследия, внесенного в список ЮНЕСКО
Легенды старообрядцев
Легенды старообрядцев
Познакомимся с историей старинного русского села Кага
Мёд диких пчёл
Мёд диких пчёл
У нас будет возможность продегустировать редкий бортевой мед

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия "История с. Кага и уральских железоделательных заводов", музей "Дом заводского крестьянина 19 века"

10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Обязательно заранее сообщайте туроператору информацию по прибытию в пункт начала тура: транспорт, время прибытия, мобильный телефон для экстренной связи!

Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (300 км).

По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.

В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.

Обед.

Размещение на турбазе.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Посещение музея «Дом заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Возможна замена: мастер-класс «лепка пельменей», посещение частного музея минералов под открытым небом.

Ужин.

Автопереезд за день – 300 км.

В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага, музей.
Экскурсия "История с. Кага и уральских железоделательных заводов", музей "Дом заводского крестьянина 19 века"Экскурсия "История с. Кага и уральских железоделательных заводов", музей "Дом заводского крестьянина 19 века"Экскурсия "История с. Кага и уральских железоделательных заводов", музей "Дом заводского крестьянина 19 века"Экскурсия "История с. Кага и уральских железоделательных заводов", музей "Дом заводского крестьянина 19 века"
2 день

Заповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на курае

Завтрак.

Переезд до заповедника Шульган-Таш (100 км).

Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Обед с элементами башкирской кухни.

Мастер-класс по игре на курае.

Возвращение на турбазу (100 км).

Ужин.

Автопереезд за день – 200 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш», мастер-класс.

За доп. плату: дегустация бортевого меда.

Заповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на кураеЗаповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на кураеЗаповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на кураеЗаповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на кураеЗаповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на курае
3 день

Башкириский государственный заповедник, озеро Банное

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала, а закончится прогулкой по экотропе к смотровой вышке.

У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.

Обед.

Переезд на озере Банное (140 км).

Заселение на турбазу.

Пешая прогулка на ГЛЦ Банное.

Вы ознакомитесь с особенностями горнолыжного курорта, по канатной дороге в комфортабельных кабинках вы подниметесь на высоту 942 м, откуда открывается замечательный вид на долину со множеством озёр (в хорошую погоду их можно увидеть до 12).

Ужин.

Автопереезд за день – 200 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин.

Башкириский государственный заповедник, озеро БанноеБашкириский государственный заповедник, озеро БанноеБашкириский государственный заповедник, озеро БанноеБашкириский государственный заповедник, озеро Банное
4 день

Башкирское Зауралье. Город Сибай

Завтрак.

Автобусный переезд в Башкирское Зауралье (190 км).

По дороге:

  • остановка на яшмовых выходах – можно будет найти и увезти с собой сувенир – натуральную яшму из недр Уральских гор;
  • обед;
  • знакомство с первой столицей Башкирии (Башкирской АСССР) – село Темясово, посещение Историко-культурного центра «Темясово», где представлена этнографическая коллекция, характеризующая этнокультуру башкирского народа. Достойны внимания нумизматическая коллекция, оружие времен гражданской войны, предметы из археологических раскопок;
  • озеро Талкас. Вода в озере натриево-магниево-кальциевая. Южные и юго-восточные берега озера пологие, каменистые с песчаным дном. Удобны и комфортны для купания. С востока к озеру опускается поросший лесом западный склон хребта Ирендык.

Размещение в гостинице г. Сибай (2-мест. номер с удобствами).

Самостоятельный ужин в городе Сибай.

Автопереезд за день– 190 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед; экскурсии – в историко-культурном центре «Темясово».

За доп. плату: ужин.

Башкирское Зауралье. Город СибайБашкирское Зауралье. Город Сибай
5 день

Заповедник «Аркаим»

Завтрак.

Трансфер до государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» (85 км).

По дороге переезжаем реку Урал – водную границу между Европой и Азией.

В заповеднике туристам предлагаются различные экскурсионные программы, которые туристы выбирают на месте по своему желанию за доп. плату.

Для кого-то Аркаим – это укрепленное поселение эпохи средней бронзы рубежа III–II тыс. до н. э., относящееся к «Стране городов».

Ученые считают, что это древний город, возраст которого оценивают примерно в четыре тысячи лет, т. е. возраст Аркаима старше возраста египетских пирамид.

Для других Аркаим – это природное место силы, расположенное на месте естественного тектонического разлома земной коры, в жерле миллионы лет назад потухшего вулкана.

Самостоятельный обед на территории заповедника Аркаим.

Возвращение в европейскую часть России, в город Сибай, который неофициально является столицей башкирского Зауралья.

Самостоятельный ужин в городе Сибай.

Автопереезд за день – 180 км.

В стоимость включено: питание – завтрак.

За доп. плату: обед, ужин, экскурсии в Аркаиме.

Заповедник «Аркаим»Заповедник «Аркаим»Заповедник «Аркаим»Заповедник «Аркаим»Заповедник «Аркаим»Заповедник «Аркаим»
6 день

Сибайский историко-краеведческий музей и камнерезная мастерская. Отъезд

Завтрак.

Знакомство с медной столицей Башкирии: посещение Сибайского историко-краеведческого музея.

Посещение камнерезной мастерской: знакомство с произведениями мастеров камнерезного искусства, осмотр изделий из яшмы, гранита, лазурита и других поделочных камней.

Обед.

Групповой трансфер на ж/д вокзал г. Сибай.

Трансферы до Уфы или Магнитогорска за доп. плату:

  • групповой трансфер до г. Уфа (420 км, в пути около 6,5 часов), место прибытия: Универмаг «Уфа» (Проспект Октября, д. 31) – 2500 руб. /чел.
  • групповой трансфер до г. Магнитогорск (81 км, в пути – 1,5 часа), место прибытия: ж/д вокзал – 1000 руб. /чел.

Ориентировочное прибытие в Уфу в 20:00-21:00.

Ориентировочное прибытие на ж/д вокзал г. Магнитогорск в 15:00-16:00.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед; экскурсии – музей (г. Сибай), камнерезная мастерская.

Сибайский историко-краеведческий музей и камнерезная мастерская. ОтъездСибайский историко-краеведческий музей и камнерезная мастерская. ОтъездСибайский историко-краеведческий музей и камнерезная мастерская. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах и на турбазах.

Стандартные 2-местные номера с удобствами в номере или на блок.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

Период действия ценыСтоимость
С 02.07 по 18.0864 700
С 28.05 по 30.06, с 20.08 по 29.0959 900

Доплата за одноместное размещение – 14 000 руб.

Ниже представлены возможные объекты размещения, по решению туроператора могут быть заменены на аналогичные.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Турбаза «Тенгри»: туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. Комплекс расположен на высоте 800 м над уровнем моря, отсюда открывается панорама на скалы и горные хребты, на сосновые леса, на сливающиеся в единый поток две горные речки.

На территории – отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

Основным направлением туристической базы "Тенгри" является активный отдых: летом – конные прогулки, сплавы, походы по живописным окрестностям, зимой – прогулки на снегоходе, катание на лыжах, санках, тюбинг.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное. Есть Wi-Fi.

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Гостиница «Эко-деревня» 4

1 ночь

Гостиничный комплекс расположен рядом в центре курорта "Банное". Всего в 3 км от него находится популярный курорт горнолыжников «Металлург-Магнитогорск», а 38 км от гостиничного комплекса — горнолыжный центр «Абзаково». В 5 км расположен музей генерал-майора Кусимова.

Инфраструктура: кафе; Wi-Fi; мангальная, костровая зона; прачечная; прокат спортивного инвентаря, картинг, мини зоопарк, для детей игровая зона. Стандартное 2-местное размещение в комнате, удобства в номере или в доме-коттедже (один санузел на 2 комнаты).

Оснащение номера: кровать, освещение, телевизор, прикроватные полочки, вешалка с полочками, кресла, журнальный столик, телевизор, кондиционер, набор посуды, холодильник, чайник, зеркало с полочкой.

Варианты размещения: гостиничный номер / коттедж.

Гостиница «Эко-деревня» 4Гостиница «Эко-деревня» 4

Гостиница «Алтын Ай»

2 ночи

Отель расположен в городе Сибай. Всем постояльцам предоставляется бесплатный Wi-Fi. Рядом с отелем «Алтын Ай» находится парк культуры и отдыха имени Маяковского.

2-местный стандартный номер с двумя раздельными кроватями. В номере: шкаф, телевизор, кабельное телевидение, Wi-Fi, посуда, чайник, холодильник, ванная комната.

Гостиница «Алтын Ай»Гостиница «Алтын Ай»Гостиница «Алтын Ай»Гостиница «Алтын Ай»Гостиница «Алтын Ай»Гостиница «Алтын Ай»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание в гостиницах
  • Питание, указанное в программе тура
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер Сибай - Уфа - 2500 руб
  • Групповой трансфер Сибай - г. Магнитогорск - 1 000 руб
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Какая погода в туре?

Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.

Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.

Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов.

Поэтому в программе в большинстве мест, включено 3-разовое питание.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 14 лет (при проживании на доп. месте) предоставляется скидка 7%.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Важная информация
  1. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  2. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
  3. Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
  4. Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
  5. Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ф
2 окт 2023
Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!
Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!
В
8 июня 2022
Поезда замечательная. Организация безупречна. Лучший гид за всё время моих многочисленных путешествий, Луиза, сделала для группы и для меня лично всё и даже больше! Обязательно вернусь в Башкирию))
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.

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