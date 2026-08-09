Описание экскурсииПрекрасны вы, брега Тавриды…. …. И Вы лично сможете в этом убедиться. Постепенно возвышаясь по берегам Фиолента, сможем, по достоинству, оценить его красоту. Новый Херсонес будет приветствовать нас своими парадными фасадами. (этот маршрут без посещения, можно заказать другой маршрут, предварительно оговорив пожелания) Фиолент- живописнейший вид на бухту и Яшмовый пляж. Свято Георгиевский монастырь, его писал Айвазовский, здесь бывал А. С. Пушкин. Скалы Орест и Пилад, окутанные легендами. Балаклава… … о ней можно долго говорить, но лучше увидеть. Хотя бы один раз. История Балаклавы и ее жители. Секреты и тайны. Также можно насладиться прогулкой на катере. Экскурсия длительностью более 7 часов, которые будут очень насыщенны при этом пролетят незаметно. Будет масса красивых фотографий, история города. Природа. Обед в Балаклаве, на Ваш выбор: могу порекомендовать наиболее вкусные места, а можете выбрать ресторан на берегу моря.
по предварительной договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Херсонес
- Мыс Фиолент
- Монастырь
- Балаклава, музей и катер
Что включено
- Транспорт, услуги гида, чай, пледы, и плащи - мы готовы к любой погоде
- Посещение 35 Батареи
Что не входит в цену
- Входные билеты в Балклавский Военно-исторический музей фортификационных сооружений.
- Обед.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по предварительной договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
-7%
14 880 ₽ за экскурсию