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Светлана Ваш гид в Симеизе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -7% 16 000 ₽ выгода 1120 ₽ 14 880 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 9 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Прекрасны вы, брега Тавриды…. …. И Вы лично сможете в этом убедиться. Постепенно возвышаясь по берегам Фиолента, сможем, по достоинству, оценить его красоту. Новый Херсонес будет приветствовать нас своими парадными фасадами. (этот маршрут без посещения, можно заказать другой маршрут, предварительно оговорив пожелания) Фиолент- живописнейший вид на бухту и Яшмовый пляж. Свято Георгиевский монастырь, его писал Айвазовский, здесь бывал А. С. Пушкин. Скалы Орест и Пилад, окутанные легендами. Балаклава… … о ней можно долго говорить, но лучше увидеть. Хотя бы один раз. История Балаклавы и ее жители. Секреты и тайны. Также можно насладиться прогулкой на катере. Экскурсия длительностью более 7 часов, которые будут очень насыщенны при этом пролетят незаметно. Будет масса красивых фотографий, история города. Природа. Обед в Балаклаве, на Ваш выбор: могу порекомендовать наиболее вкусные места, а можете выбрать ресторан на берегу моря.

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