Переезд к началу туристского маршрута (30 минут, рюкзаки остаются в автобусе).
Подъем пешком на Чатыр-Даг-Яйлу, переход до турбазы «Оникс» (3 часа, без рюкзаков).
Обед.
Переход до пещеры (30 мин).
Экскурсия в одну из красивейших пещер Крыма Эмине–Баир-Хосар (1,5 часа).
Возвращение на турбазу (30 минут).
Ужин.
Ночевка на турбазе Оникс (комнаты на несколько человек, туалет на улице).
Завтрак.
Вещи кладем в автобус. Переход к горе Ангар-Бурун (2 часа, без рюкзаков).
Восхождение на гору Ангар-Бурун, высота 1458 м (2 часа), гордость за себя, восхищение окрестностями.
Обед: чай, бутерброды.
Спуск к Ангарскому перевалу (3 часа).
Переезд в Алушту. Размещение в гостинице, ужин, отдых.
Завтрак.
Вещи остаются в гостинице.
Переезд на заказном автобусе на гору Ай-Петри (2-2,5 часа).
По пути остановка у лесного озера.
Горная дорога проходит через красивый южный лес, за тем петляет по каменистому склону.
Прогулка на зубцы горы Ай-Петри, высота 1234 м.
Под нами море и облака!
Переход к началу Таракташской тропы (1 час).
Обед: чай, бутерброды.
Спуск по Таракташской тропе — одному из самых красивых и удивительных маршрутов в Крыму занимает 3-4 часа и заканчивается в районе водопада Учан-Су.
Переезд в Алушту (2 часа), ужин в гостинице, отдых.
Завтрак.
Вещи остаются в гостинице.
Переезд в село Лучистое.
Прогулка в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи (2 часа).
Обед: чай, бутерброды.
Спуск с горы (2 часа).
Переезд в Алушту, ужин в гостинице, отдых.
Завтрак. Вещи остаются в гостинице.
Переезд на Ангарский перевал (30 мин).
Переход к горе Северная Демерджи (2 часа).
Тропа проходит по буковому лесу.
Восхождение на гору.
Прекрасные смотровые площадки и панорамные виды!
Обед: чай, бутерброды.
Переезд в Алушту, ужин в гостинице, отдых.
Завтрак.
Все вещи берем с собой.
Переезд заказным автобусом в Балаклаву (2-2,5 часа).
Посещение музея подводных лодок, прогулка по Балаклаве.
Переезд в Севастополь.
Размещение в гостинице. Ужин, отдых.
Завтрак. Прогулка по Севастополю.
Приморский бульвар.
Адмиралтейский собор святого Владимира.
Херсонес.
Обед в кафе самостоятельно.
Окончание программы.
Тур предусматривает размещение в гостевом доме "Аквамарин" (Алушта), на турбазе Оникс и в гостинице "Арт-Бухта" (Севастополь).
В самом центре Алушты, в тихом районе, вдали от проезжей части, при этом в пешей доступности к морю, расположен уютный гостевой дом «Аквамарин» - идеальное место для отдыха.
Почему гостевой дом Аквамарин – лучшее место для отдыха?
Удобное месторасположение – до автовокзала Алушты всего 200 метров, до моря около 800 м.
Если вы приезжаете на своем авто, рядом с Аквамарином расположена бесплатная стоянка для автомобилей.
Мы предлагаем разные категории номеров: стандарт и комфорт. Номера с балконом и с санузлом. Также эконом вариант с санузлом на два номера.
Закрытый зеленый дворик и открытые веранды с телевизорами позволят вам круглые сутки наслаждаться целебным воздухом.
В непосредственной близости от гостиницы находятся продовольственный рынок, супермаркет и множество различных магазинчиков, кафе и баров, позволяют вам питаться так разнообразно, как пожелаете. Если же вы приезжаете с маленьким ребенком, мы предоставим вам возможность готовить самостоятельно. Останавливаясь у нас, вы также получаете место для барбекю.
Для совсем маленьких гостей мы предоставим стульчик для кормления и коляску для прогулок. Для деток постарше на нашей территории расположена детская площадка.
А еще мы организовываем экскурсии по историческим и просто красивым местам всего Южного Берега Крыма.
Для тех, кому сложно оторваться от благ цивилизации – бесплатный беспроводной интернет Wi-Fi.
Уборка номеров и смена белья осуществляется по требованию гостя. Также мы предоставляем услуги стирки и глажки вещей.
Гостевые номера «АРТбухта» идеально подходят для тех, кто хочет оказаться в самом центре бурной курортной жизни Севастополя. Каждый из них имеет свой уникальный дизайн, посвященный одному из выдающихся музыкантов или актеров. В номерах есть вся необходимая мебель, бытовая техника, санузел. Вы можете выбрать отдых в номере с балконом, оборудованном летней мебелью, где можно посидеть и подышать свежим морским воздухом.
На турбазе Оникс комнаты на несколько человек, удобства на улице.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Детям до 16 лет – скидка 20%.
В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.
Завтраки и ужины готовят инструкторы в гостевых домах/ гостиницах на турбазах, обед — это обычно перекус, так как необходимо время на активную часть программы.
В последний день в Севастополе туристы обедают самостоятельно в кафе.