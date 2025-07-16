Люди постоянно находятся в поиске любви.
Симферополь, южная столица, стал местом, где многие известные поэты, писатели, композиторы и государственные деятели, поддавшись особой атмосфере Крыма, погружались в романтические отношения.
Исторический центр некогда губернского города приоткроет завесу тайн над любовными страстями, которые разыгрывались здесь в разное время.
Тихое семейное счастье, любовь навеки, трагедии, предательство и невероятные союзы предстанут перед вами в новом ракурсе
Симферополь, южная столица, стал местом, где многие известные поэты, писатели, композиторы и государственные деятели, поддавшись особой атмосфере Крыма, погружались в романтические отношения.
Исторический центр некогда губернского города приоткроет завесу тайн над любовными страстями, которые разыгрывались здесь в разное время.
Тихое семейное счастье, любовь навеки, трагедии, предательство и невероятные союзы предстанут перед вами в новом ракурсе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнайте о любви Екатерины II и князя Потемкина
- 📖 Истории любви известных писателей и композиторов
- 🏛 Прогулка по старинным улицам и купеческим особнякам
- 🍷 Возможность дегустации крымских вин
- 🎭 Узнайте о карьере Фаины Раневской
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Симферополь с июня по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что делает прогулки по городу особенно приятными. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя и возможно провести экскурсию, прохладная погода и короткий световой день могут ограничить комфорт и впечатления.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Старинные улицы
- Купеческие особняки
- Русский драматический театр
Описание экскурсии
Я проведу вас по старинным улицам губернского Симферополя, любуясь памятниками и купеческими особняками в стиле южного модерна. Вы узнаете:
- Какие сюрпризы подготовил для Екатерины II в Крыму фаворит императрицы — князь Г. Потемкин.
- Как нашел в Симферополе свою любовь сын писателя Ф. Ф. Достоевского, О невероятной любви тетки российской императрицы Александры Федоровны и таврического губернатора.
- Почему знаменитому армянскому композитору А. Спендиарову пришлось поменять веру, чтобы быть с любимой женщиной.
- Как дочка симферопольского купца стала супругой основателя Социалистической партии Италии.
- Как один харизматичный симферополец стал возлюбленным знаменитой американской актрисы Греты Гарбо.
- Историю страсти и предательства балтийского матроса-революционера, наркома Павла Дыбенко, и первой в мире женщины-министра Александры Коллонтай.
- Какую неожиданную роль сыграл Симферополь в жизни Дмитрия Ульянова, и как его роковая страсть связана с покушением на вождя революции В. И. Ленина.
- Не скучал ли в Симферополе поэт Владимир Маяковский. У дверей русского драматического театра мы поговорим об актрисе Фаине Раневской, которая здесь начинала свою карьеру, и которая считала своей единственной любовью одного великого человека. А еще я покажу атмосферный погребок, где можно после прогулки продегустировать знаменитые крымские вина (по Вашему желанию), без которых не обходилась ни одна романтическая история города.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Екатерине II
- Бывший городской сад
- Парк 200-летия Симферополя
- Старинные дома симферопольских купцов
- Дом дворянского собрания
- Крымский академический русский драматический театр
- Бывший приют графини Амалии Адлерберг
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вино в винном подвальчике
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Екатерине II
Завершение: Крымский этнографический музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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