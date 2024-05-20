1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма из Симферополя: незабываемое приключение
Отправляйтесь в путешествие по неизведанным тропам Крыма. Откройте для себя волшебство природы вдали от толп
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Симферополь, который удивляет: историческая прогулка
Приглашаем на увлекательную прогулку по Симферополю, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Екатерининский сад или по договорённости
Завтра в 14:00
12 июня в 09:00
2 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Закат на Ай-Петри: эксклюзивное романтическое приключение в Симферополе
Подарите себе и своей второй половинке волшебный вечер на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского и великолепным закатом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Крымская Киммерия в Симферополе: путешествие от моря к звездам
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуя восточный Крым. Фантастические пейзажи и исторические места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Симферополю: от исторического центра до Старого города
Познакомьтесь с уникальным Симферополем: исторический центр, живописная набережная и тайны Старого города ждут вас
Начало: Симферополь, у храма Александра-Невского
Расписание: по предварительному согласованию с туристом.
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Поход на Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир красивейших горных пейзажей и древних лесов в увлекательном походе на Чатыр-Даг и Ангар-Бурун
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тур в Зеленогорье: От Арпатских водопадов до Зеленого озера
Погрузитесь в красоту неприкосновенной природы Зеленогорья. Арпатские водопады и Зеленое озеро ждут вас в этом уникальном туре
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Легенды Храма Солнца: мистическая экскурсия по Симферополю
Погрузитесь в мир легенд и мистики Храма Солнца, где желания становятся реальностью. Вас ждут незабываемые виды и уникальные истории
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие и отдых
Присоединяйтесь к пеший маршрут к вершине южной Демерджи, где вас ждут величественные виды и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия Легенды Алимовой балки: история, природа и мистика
Погрузитесь в мир легенд и красоты Алимовой балки. История, природа и неповторимые виды Крыма в одной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пещерный город Качи-Кальон: историческое путешествие в Симферополе
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Вас ждут захватывающие открытия и незабываемые виды
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Долину Привидений: От Симферополя до Солнечной поляны
Завораживающее путешествие в сердце Крыма. Откройте для себя Долину Привидений и Солнечную поляну в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 мая 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Экскурсовод помогла нам взглянуть на город своими глазами и мы не разочаровались. Экскурсия сопровождается старыми фото города, что не мало важно. Крайне рекомендую данную экскурсию
- ССергей18 мая 2024Однозначно рекомендую Ивана! Экскурсия была крайне интересной и познавательной.
- ООлег9 мая 2024Интересная и содержательная экскурсия. Иван прекрасно умеет подать материал и связать его в увлекательный маршрут. А объем исторического и современного материала в его распоряжении огромен. Горячо рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать Симферополь.
- ЮЮлия28 апреля 2024Не сжато,расширенно и интересно. Спасибо Виталию,был экстрим и щадящий режим и локации без толп туристов.
- ЕЕЛЕНА5 апреля 2024Шикарная экскурсия по центру) Изумительная панорама на город со смотровой площадки) Иван - эрудированный, обаятельный, тактичный. Восхищены харизмой, стилем гида. Иван, БРАВО и СПАСИБО!
- ММарина1 апреля 2024Получили большое удовольствие от экскурсии. Экскурсовод Александра очень доброжелательна. Она грамотно рассказала о прошлом и настоящем Симферополя. Время пролетело незаметно
- ККарина3 марта 2024Спасибо Алексею за отличный день! Мы с коллегой отдохнули на 5+, как в мини-отпуске побывали. Интересные локации, познавательные рассказы, вкусные
- ККсения29 ноября 2023Никто не может лучше рассказать о Крыме и показать его, чем человек, который любит его всем сердцем. Алексей удивительный гид,
- ССветлана24 октября 2023Здравствуйте! Благодарю Наталью,Алексея, Романа за прекрасный день,который они подарили жителям Запорожской области! Мне и двум подросткам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии!!! Первый раз
- РРоман11 октября 2023Алексей, спасибо Вам за прекрасную прогулку на Ай Петри! Наверное вы правильно сказали, что настоящий отдых в Крыму это не
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Симферополю в июне 2024
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