Индивидуальные экскурсии в Симферополе с личным гидом

Найдено 13 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Симферополе, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 100 за всё до 3 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По диким местам Крыма из Симферополя: незабываемое приключение
Отправляйтесь в путешествие по неизведанным тропам Крыма. Откройте для себя волшебство природы вдали от толп
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Симферополь, который удивляет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Симферополь, который удивляет: историческая прогулка
Приглашаем на увлекательную прогулку по Симферополю, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Екатерининский сад или по договорённости
Завтра в 14:00
12 июня в 09:00
2 900 за всё до 5 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Закат на Ай-Петри: эксклюзивное романтическое приключение в Симферополе
Подарите себе и своей второй половинке волшебный вечер на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского и великолепным закатом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800 за всё до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Крымская Киммерия в Симферополе: путешествие от моря к звездам
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуя восточный Крым. Фантастические пейзажи и исторические места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 200 за всё до 3 чел.
Прогулка по Симферополю
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Прогулка по Симферополю: от исторического центра до Старого города
Познакомьтесь с уникальным Симферополем: исторический центр, живописная набережная и тайны Старого города ждут вас
Начало: Симферополь, у храма Александра-Невского
Расписание: по предварительному согласованию с туристом.
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Индивидуальная
11 часов
Поход на Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир красивейших горных пейзажей и древних лесов в увлекательном походе на Чатыр-Даг и Ангар-Бурун
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 800 за всё до 3 чел.
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Тур в Зеленогорье: От Арпатских водопадов до Зеленого озера
Погрузитесь в красоту неприкосновенной природы Зеленогорья. Арпатские водопады и Зеленое озеро ждут вас в этом уникальном туре
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700 за всё до 3 чел.
Легенды Храма Солнца
Индивидуальная
12 часов
Легенды Храма Солнца: мистическая экскурсия по Симферополю
Погрузитесь в мир легенд и мистики Храма Солнца, где желания становятся реальностью. Вас ждут незабываемые виды и уникальные истории
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие и отдых
Присоединяйтесь к пеший маршрут к вершине южной Демерджи, где вас ждут величественные виды и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия Легенды Алимовой балки: история, природа и мистика
Погрузитесь в мир легенд и красоты Алимовой балки. История, природа и неповторимые виды Крыма в одной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Индивидуальная
12 часов
Пещерный город Качи-Кальон: историческое путешествие в Симферополе
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Вас ждут захватывающие открытия и незабываемые виды
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Путешествие в Долину Привидений
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Долину Привидений: От Симферополя до Солнечной поляны
Завораживающее путешествие в сердце Крыма. Откройте для себя Долину Привидений и Солнечную поляну в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Симферополь, который удивляет
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Экскурсовод помогла нам взглянуть на город своими глазами и мы не разочаровались. Экскурсия сопровождается старыми фото города, что не мало важно. Крайне рекомендую данную экскурсию
  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    Прогулка по Симферополю
    Однозначно рекомендую Ивана! Экскурсия была крайне интересной и познавательной.
  • О
    Олег
    9 мая 2024
    Прогулка по Симферополю
    Интересная и содержательная экскурсия. Иван прекрасно умеет подать материал и связать его в увлекательный маршрут. А объем исторического и современного материала в его распоряжении огромен. Горячо рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать Симферополь.
  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    Симферополь, который удивляет
    Не сжато,расширенно и интересно. Спасибо Виталию,был экстрим и щадящий режим и локации без толп туристов.
  • Е
    ЕЛЕНА
    5 апреля 2024
    Прогулка по Симферополю
    Шикарная экскурсия по центру) Изумительная панорама на город со смотровой площадки) Иван - эрудированный, обаятельный, тактичный. Восхищены харизмой, стилем гида. Иван, БРАВО и СПАСИБО!
  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Симферополь, который удивляет
    Получили большое удовольствие от экскурсии. Экскурсовод Александра очень доброжелательна. Она грамотно рассказала о прошлом и настоящем Симферополя. Время пролетело незаметно
  • К
    Карина
    3 марта 2024
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Спасибо Алексею за отличный день! Мы с коллегой отдохнули на 5+, как в мини-отпуске побывали. Интересные локации, познавательные рассказы, вкусные
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    места. Даже нас, кто не раз был в Крыму, Алексей нашел чем удивить и порадовать) он шутит, что «исполняет желания», но в этой шутке точно велика доля правды - мы от экскурсии получили, что хотели - воздух, море и позитив

  • К
    Ксения
    29 ноября 2023
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Никто не может лучше рассказать о Крыме и показать его, чем человек, который любит его всем сердцем. Алексей удивительный гид,
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    который гармонично вплетает в исторические факты уникальные истории и находит такие точки обзора, с которых как на ладони виден непередаваемый образ полуострова. День, который я буду вспоминать целый год.

  • С
    Светлана
    24 октября 2023
    Крымская Киммерия: от моря к звездам
    Здравствуйте! Благодарю Наталью,Алексея, Романа за прекрасный день,который они подарили жителям Запорожской области! Мне и двум подросткам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии!!! Первый раз
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    были в Крыму!!! Нам повезло,что творческие, уникальные личности встретились с нами!!! Частичку Крыма они раскрыли перед нами и побудили изучать Крым дальше!!! Рекомендую данную экскурсию и общение с высокопрофессиональными специалистами в своей сфере!!! Желаю им здоровья,добра,мира!!!

  • Р
    Роман
    11 октября 2023
    Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
    Алексей, спасибо Вам за прекрасную прогулку на Ай Петри! Наверное вы правильно сказали, что настоящий отдых в Крыму это не
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    пляжи с морем, хотя и они великолепны, а те впечатления от посещения маленькой частички сокровищ Крыма! Такие эмоции не испытаешь нигде. А после того как пресытишься воздухом и красотами просыпается просто зверский аппетит. И тут надо рукоплескать талантам Натальи, ее бутерброды не только вкусны, но и питательны, а чай просто бесподобен. Обязательно вернемся, Наталья и Роман

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Симферополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
  2. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  3. Симферополь, который удивляет
  4. Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
  5. Крымская Киммерия: от моря к звездам
Сколько стоит экскурсия по Симферополю в июне 2024
Сейчас в Симферополе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 2 900 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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