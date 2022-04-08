SUP-прогулка по горным озерам Крыма

Научиться управлять сапом и проплыть по одному из живописных озер в окрестностях Симферополя

Индивидуальная
Эта SUP-прогулка — гармоничное сочетание нового опыта, активного отдыха и неспешного созерцания природы Крыма.

Как опытный инструктор, я помогу вам первый раз встать на доску, научиться правильно грести и держать баланс.

А площадкой для нашего приключения станет одно из чудесных горных озер в 20 км от Симферополя: Мраморное, Танковое или Синапное.
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Научиться управлять сапом

Эта прогулка идеальна для новичков, которые только пробуют вставать на сап-борд: на озере, в отличие от моря, гладкая и тихая вода, а потому намного легче удержать равновесие. Как сертифицированный инструктор я обучу вас азам гребли, помогу освоиться на сапе и уверенно держать баланс. А заодно сделаю для вас фото и видео на память о приключении.

Одно из горных озер Крыма

В окрестностях Симферополя есть несколько подходящих нам водоемов: конечный вариант мы выберем, опираясь на ваши предпочтения и прогноз погоды.

  • Мраморное озеро близ села Скалистое — большое и оборудованное для отдыха. Здесь вас обступят стены мраморного карьера, а вода увидит бирюзовым оттенком. На берегу расположились гостевые домики, туалет и вейк-парк, а неподалеку — пещерный город Бакла, самый древний в Крыму.
  • Озеро Танковое — самое дикое и живописное из трех. Инфраструктуры здесь нет, зато есть необыкновенные виды на каньон Бельбекские ворота. Летом озеро хорошо прогревается и отлично подойдет для купания, а весной порадуют рощи цветущего миндаля.
  • Синапное озеро — самое маленькое, уютное и безветренное. Здесь после сап-бординга вы сможете устроить пикник или порыбачить. Окружают озеро лесистые горы, которые в октябре-ноябре раскрашиваются всеми оттенками жёлтого и красного.

Кому подойдет прогулка

Любителям активного отдыха от 15 лет, которые умеют плавать.

Организационные детали

  • Я встречу вас на месте, у озера. Трансфер из Симферополя или Бахчисарая не входит в стоимость прогулки: вы сможете добраться на своей машине или такси (от 800 руб. в одну сторону).
  • Я буду обучать, сопровождать и инструктировать вас, а также сделаю красивые фото и видео, которые вы получите вечером в тот же день
  • Прогулка проходит на сап-борде премиум-класса Red addle. Также предоставляются спасательный жилет, непромокаемый гермомешок на 20 литров для личных вещей, весло, а в холодную погоду — гидрокостюм.
  • Возьмите с собой удобную, не стесняющую движений одежду, в которой вы будете плавать и которую, возможно, намочите. На ноги резиновые тапочки/неопреновые носки/коралловые тапки/босиком

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Симферополе либо на месте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Симферополя

🎩Индивидуальные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдых🏡Выездные🏄SUP прогулки

Еще несколько похожих предложений в Симферополе

Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наташа
4.9
7 отзывов
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Открыть удивительный мир Зеленогорья в окрестностях Симферополя и пройти по местам силы
1364012 276 за 1-3 чел.
Прогулка по Симферополю
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Иван
Нет отзывов
Прогулка по Симферополю
Приглашаю вас на свидание с Симферополем - живым, современным городом, хранящего множество увлекательных историй
5 000 за 1-4 чел.
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мария
5
4 отзыва
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
Побывать в самых живописных и интересных местах Бахчисарайского района
7 000 за 1-4 чел.
Судак и Новый Свет
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Юг-Тур
Нет отзывов
Судак и Новый Свет
Экскурсия по самым живописным местам юго-восточного Крыма
16 000 за 1-6 чел.
Добро пожаловать в Симферополь
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Иван
5
8 отзывов
Добро пожаловать в Симферополь
Главные достопримечательности и тайные уголки крымской столицы на обзорной экскурсии
5 200 за 1-4 чел.
Гайд по Крыму: мгновения абсолютного счастья
5 дней
Авторский тур
WeGoTrip
Нет отзывов
Гайд по Крыму: мгновения абсолютного счастья
Мы написали для тебя гайд в формате pdf на 114 страниц
1 290 за 1 человека
Симферополь - путешествие во времени
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
4.3
15 отзывов
Симферополь - путешествие во времени
Познакомиться с античным, средневековым, современным городом и узнать о нем самое интересное
2 000 за 1-15 чел.
Тур в Долине Красных Пещер
6 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
Анастасия
Нет отзывов
Тур в Долине Красных Пещер
В этом туре вы научитесь обращаться с альпинистским снаряжением, освоите технику восхождения по Виа-Феррате (горный
2 500 за 1 человека
Круговой треккинг к вершине Южной Демерджи
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наташа
5
3 отзыва
Круговой треккинг к вершине Южной Демерджи
Долина привидений, могучие буки, высокогорное озеро и покорение скалы Аленга
104009 360 за 1-12 чел.
Путешествие к водопадам - из Симферополя
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Полина
Нет отзывов
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Видовой треккинг: ущелья, каскады, реки, панорамы побережья
1 000 за 1 человека
Поездка в женский Топловский монастырь из Симферополя
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Юг-Тур
Нет отзывов
Поездка в женский Топловский монастырь из Симферополя
Авто-пешеходная экскурсия в женский Топловский монастырь
1 500 за 1 человека
Волшебный полуостров Тарханкут
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ксения
5
1 отзыв
Волшебный полуостров Тарханкут
Насладиться фантастической природой Западного Крыма и раскрыть его богатую историю
6 900 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Симферополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Симферополе
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ