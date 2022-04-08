Что вас ожидает

Научиться управлять сапом

Эта прогулка идеальна для новичков, которые только пробуют вставать на сап-борд: на озере, в отличие от моря, гладкая и тихая вода, а потому намного легче удержать равновесие. Как сертифицированный инструктор я обучу вас азам гребли, помогу освоиться на сапе и уверенно держать баланс. А заодно сделаю для вас фото и видео на память о приключении.

Одно из горных озер Крыма

В окрестностях Симферополя есть несколько подходящих нам водоемов: конечный вариант мы выберем, опираясь на ваши предпочтения и прогноз погоды.

Мраморное озеро близ села Скалистое — большое и оборудованное для отдыха. Здесь вас обступят стены мраморного карьера, а вода увидит бирюзовым оттенком. На берегу расположились гостевые домики, туалет и вейк-парк, а неподалеку — пещерный город Бакла, самый древний в Крыму.

близ села Скалистое — большое и оборудованное для отдыха. Здесь вас обступят стены мраморного карьера, а вода увидит бирюзовым оттенком. На берегу расположились гостевые домики, туалет и вейк-парк, а неподалеку — пещерный город Бакла, самый древний в Крыму. Озеро Танковое — самое дикое и живописное из трех. Инфраструктуры здесь нет, зато есть необыкновенные виды на каньон Бельбекские ворота. Летом озеро хорошо прогревается и отлично подойдет для купания, а весной порадуют рощи цветущего миндаля.

— самое дикое и живописное из трех. Инфраструктуры здесь нет, зато есть необыкновенные виды на каньон Бельбекские ворота. Летом озеро хорошо прогревается и отлично подойдет для купания, а весной порадуют рощи цветущего миндаля. Синапное озеро — самое маленькое, уютное и безветренное. Здесь после сап-бординга вы сможете устроить пикник или порыбачить. Окружают озеро лесистые горы, которые в октябре-ноябре раскрашиваются всеми оттенками жёлтого и красного.

Кому подойдет прогулка

Любителям активного отдыха от 15 лет, которые умеют плавать.

Организационные детали