Эта прогулка идеальна для новичков, которые только пробуют вставать на сап-борд: на озере, в отличие от моря, гладкая и тихая вода, а потому намного легче удержать равновесие. Как сертифицированный инструктор я обучу вас азам гребли, помогу освоиться на сапе и уверенно держать баланс. А заодно сделаю для вас фото и видео на память о приключении.
В окрестностях Симферополя есть несколько подходящих нам водоемов: конечный вариант мы выберем, опираясь на ваши предпочтения и прогноз погоды.
Любителям активного отдыха от 15 лет, которые умеют плавать.