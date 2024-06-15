Приглашаем вас присоединиться к нашей групповой экскурсии по живописному и богатому историей городу Симферополю. За несколько часов легкой прогулки вы узнаете о ключевых этапах развития нашего города, увидите его главные достопримечательности, познакомитесь с его жителями и услышите удивительные легенды. Маршрут экскурсии:• Александро-Невский собор — начнем нашу экскурсию с этого величественного храма, который является важным духовным и архитектурным памятником города.

Улица Екатерининская — прогуляемся по одной из старейших улиц Симферополя, где сохранилась историческая застройка. Улица Пушкина - пройдем по улице, названной в честь великого русского поэта. Улица вобрала в себя неторопливость губернской жизни прошлого и яркую атмосферу, присущую современности. Уже более 100 лет она гордо носит фамилию великого поэта, памятник которому служит одновременно ее украшением и напоминанием о романтике 19 века..

Улица Горького — одна из самых старинных улиц столицы Крыма.

Улица Кирова — центральный проспект Симферополя и его основная транспортная магистраль. Городской сад — старейший и самый первый общественный парк города Симферополя. Первое упоминание о нём датируется 1809 годом. Является одной из достопримечательностей города.

Набережная реки Салгир — одна из основных достопримечательностей города Симферополя. Набережная имеет довольно большую длину, выложена красивой тротуарной плиткой. В народе данную набережную называют «Дорожка здоровья».

Старый город — микрорайон Симферополя, до конца XVIII века историческое ядро Акъмесджита, состоящий из узких и коротких улиц азиатской застройки. Путешественники XIX века также называли его Азиатский город, в противовес европейским регулярным кварталам Симферополя. Наша экскурсия проейдет в легкой и дружеской атмосфере, что позволит вам не только узнать много нового, но и отдохнуть. Присоединяйтесь, чтобы открыть для себя новые грани Симферополя и получить незабываемые впечатления! Важная информация:.

Старый город — микрорайон Симферополя, до конца XVIII века историческое ядро Акъмесджита, состоящий из узких и коротких улиц азиатской застройки. Путешественники XIX века также называли его Азиатский город, в противовес европейским регулярным кварталам Симферополя. Наша экскурсия проейдет в легкой и дружеской атмосфере, что позволит вам не только узнать много нового, но и отдохнуть. Присоединяйтесь, чтобы открыть для себя новые грани Симферополя и получить незабываемые впечатления! Важная информация:.

Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную обувь и одежду по погоде.