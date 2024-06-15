Приглашаем вас принять участие в захватывающей групповой экскурсии по живописному Симферополю! За несколько часов неспешной прогулки мы окунемся в богатую историю и культуру столицы Крыма, познакомимся с ключевыми этапами её развития, полюбуемся великолепными достопримечательностями, пообщаемся с местными жителями и узнаем удивительные легенды этого чарующего города.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас присоединиться к нашей групповой экскурсии по живописному и богатому историей городу Симферополю. За несколько часов легкой прогулки вы узнаете о ключевых этапах развития нашего города, увидите его главные достопримечательности, познакомитесь с его жителями и услышите удивительные легенды. Маршрут экскурсии:• Александро-Невский собор — начнем нашу экскурсию с этого величественного храма, который является важным духовным и архитектурным памятником города.
- Улица Екатерининская — прогуляемся по одной из старейших улиц Симферополя, где сохранилась историческая застройка. Улица Пушкина - пройдем по улице, названной в честь великого русского поэта. Улица вобрала в себя неторопливость губернской жизни прошлого и яркую атмосферу, присущую современности. Уже более 100 лет она гордо носит фамилию великого поэта, памятник которому служит одновременно ее украшением и напоминанием о романтике 19 века..
- Улица Горького — одна из самых старинных улиц столицы Крыма.
- Улица Кирова — центральный проспект Симферополя и его основная транспортная магистраль. Городской сад — старейший и самый первый общественный парк города Симферополя. Первое упоминание о нём датируется 1809 годом. Является одной из достопримечательностей города.
- Набережная реки Салгир — одна из основных достопримечательностей города Симферополя. Набережная имеет довольно большую длину, выложена красивой тротуарной плиткой. В народе данную набережную называют «Дорожка здоровья».
Старый город — микрорайон Симферополя, до конца XVIII века историческое ядро Акъмесджита, состоящий из узких и коротких улиц азиатской застройки. Путешественники XIX века также называли его Азиатский город, в противовес европейским регулярным кварталам Симферополя. Наша экскурсия проейдет в легкой и дружеской атмосфере, что позволит вам не только узнать много нового, но и отдохнуть. Присоединяйтесь, чтобы открыть для себя новые грани Симферополя и получить незабываемые впечатления! Важная информация:.
Старый город — микрорайон Симферополя, до конца XVIII века историческое ядро Акъмесджита, состоящий из узких и коротких улиц азиатской застройки. Путешественники XIX века также называли его Азиатский город, в противовес европейским регулярным кварталам Симферополя. Наша экскурсия проейдет в легкой и дружеской атмосфере, что позволит вам не только узнать много нового, но и отдохнуть. Присоединяйтесь, чтобы открыть для себя новые грани Симферополя и получить незабываемые впечатления! Важная информация:.
Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь перед храмом Александра Невского
Завершение: Площадь перед храмом Петра и Павла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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