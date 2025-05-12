Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на свидание с Симферополем — живым, современным городом, хранящего множество увлекательных историй и легенд.



Мы с вами прогуляемся по историческому центру и свернем в сторону от привычных туристических маршрутов, погуляем по набережной реки Салгир и погрузимся в прошлое этих мест. 5 20 отзывов

Иван Ваш гид в Симферополе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 20 отзывов 3 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Я - самый известный экскурсовод в Симферополе, автор краеведческой книги-путеводителя по городу "Привет из Симферополя". Моя обзорная экскурсия по Симферополю (3 - 3,5 часа) начинается от отеля, где Вы остановились, или от храма Александра Невского. За несколько часов прогулки Вы узнаете про 23 века жизни моего родного города. Мы пройдем по историческому центру современного Симферополя - пешеходным улицам Пушкина, Екатерининской, Горького. Мы посетим бывший городской бульвар с памятником Императрице Екатерине и сквер 200-летия Симферополя. Погуляем по набережной реки Салгир и увидим места, связанные с генералом Суворовым, фельдмаршалом Долгоруким и князем Потемкиным. Вы побываете на местах событий «Крымской весны» и увидите памятник «Вежливым людям». Мы проедем на авто по улочками средневекового татарско-еврейского городка Ак-Мечеть, который в Симферополе называют "Старый город". Мы пройдемся улочками и широкими бульварами, по пути будем смотреть старые здания, любоваться лепниной, фотографировать памятники, храмы и узнавать о интересных людях города! По желанию, сможем попробовать исконно симферопольские гастрономические блюда или вина! Уверен, Вам понравится! Гости очень заранее бронируют мои экскурсии, поэтому многие даты у меня уже могут быть заняты. В таком случае (по согласованию с Вами) я отправляю на экскурсию свою коллегу -очень грамотного экскурсовода-историка, за знания которой я полностью ручаюсь.

по предварительному согласованию с туристом. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Александро-Невский собор - памятник Екатерине II - фонтан грека Савопуло - набережная р. Салгир - храм Александра Невского - шпиль Долгорукова - мемориал Танк Т-34

Места событий "Крымской весны" - памятник "Вежливым людям" - архитектурный ансамбль улиц Пушкина и Екатерининской - площадь Ленина Что включено Индивидуальная экскурсия с лучшим гидом Симферополя

Автомобиль на переезд по Старому Городу

Мини-путеводитель о Крыме в подарок Где начинаем и завершаем? Начало: Симферополь, у храма Александра-Невского Завершение: По согласованию Когда и сколько длится? Когда: по предварительному согласованию с туристом. Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.