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Прогулка по Симферополю

Иван К.
Иван К. – Гид из Симферополя
Прогулка по Симферополю
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Прогулка по Симферополю
Прогулка по Симферополю

Что вы увидите

  • Археологический заповедник Неаполь Скифский.
  • Знакомство с ранней скифской историей города.
  • Прогулка по старому городу Ак-мечеть. Татарский период истории.
  • Переход к европейской части Симферополя. Свято-Троицкий собор (мощи свт. Луки) – памятник Екатерине II – фонтан грека Савопуло — набережная р. Салгир – храм Александра Невского – шпиль Долгорукова — мемориал Танк Т-34, места событий «Крымской весны» — памятник «Вежливым людям» — архитектурный ансамбль улиц Пушкина и Карла Маркса – площадь Ленина.
Обзорная экскурсия ⛳ по Симферополю (от 2 до 4 часов) начинается от любого удобного для Вас места - от отеля, от центра города или из аэропорта.
За несколько часов авто-пешей прогулки Вы узнаете про 23 века жизни моего родного города.
От древних руин античного города - скифского Неаполя мы пройдем по старому татарскому городу "Ак-мечеть" и выйдем к европейской части губернского города Симферополь.
Мы посмотрим на город 🏙️ с высоты скал, пройдемся кривыми восточными улочками и широкими бульварами, по пути будем смотреть старые здания, любоваться старинной лепниной, фотографировать памятники, храмы и узнавать о интересных людях города!
Сможем попробовать исконно симферопольские гастрономические блюда или вина!
Уверен, Вам понравится!
Что входит
  • транспорт и услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Симферополь, ул. Петропавловская, 12
Прогулка по Симферополю
Прогулка по Симферополю
Прогулка по Симферополю
Прогулка по Симферополю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иван К.
Иван К.
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