Обзорная экскурсия ⛳ по Симферополю (от 2 до 4 часов) начинается от любого удобного для Вас места - от отеля, от центра города или из аэропорта.

За несколько часов авто-пешей прогулки Вы узнаете про 23 века жизни моего родного города.

От древних руин античного города - скифского Неаполя мы пройдем по старому татарскому городу "Ак-мечеть" и выйдем к европейской части губернского города Симферополь.

Мы посмотрим на город 🏙️ с высоты скал, пройдемся кривыми восточными улочками и широкими бульварами, по пути будем смотреть старые здания, любоваться старинной лепниной, фотографировать памятники, храмы и узнавать о интересных людях города!

Сможем попробовать исконно симферопольские гастрономические блюда или вина!

Уверен, Вам понравится!