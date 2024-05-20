1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Симферополь, который удивляет: историческая прогулка
Приглашаем на увлекательную прогулку по Симферополю, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Екатерининский сад или по договорённости
Завтра в 14:00
12 июня в 09:00
2 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Симферополю: от исторического центра до Старого города
Познакомьтесь с уникальным Симферополем: исторический центр, живописная набережная и тайны Старого города ждут вас
Начало: Симферополь, у храма Александра-Невского
Расписание: по предварительному согласованию с туристом.
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тур в Зеленогорье: От Арпатских водопадов до Зеленого озера
Погрузитесь в красоту неприкосновенной природы Зеленогорья. Арпатские водопады и Зеленое озеро ждут вас в этом уникальном туре
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Знакомство с Симферополем
Начало: Площадь перед храмом Александра Невского
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 мая 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Экскурсовод помогла нам взглянуть на город своими глазами и мы не разочаровались. Экскурсия сопровождается старыми фото города, что не мало важно. Крайне рекомендую данную экскурсию
- ССергей18 мая 2024Однозначно рекомендую Ивана! Экскурсия была крайне интересной и познавательной.
- ООлег9 мая 2024Интересная и содержательная экскурсия. Иван прекрасно умеет подать материал и связать его в увлекательный маршрут. А объем исторического и современного материала в его распоряжении огромен. Горячо рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать Симферополь.
- ЮЮлия28 апреля 2024Не сжато,расширенно и интересно. Спасибо Виталию,был экстрим и щадящий режим и локации без толп туристов.
- ЕЕЛЕНА5 апреля 2024Шикарная экскурсия по центру) Изумительная панорама на город со смотровой площадки) Иван - эрудированный, обаятельный, тактичный. Восхищены харизмой, стилем гида. Иван, БРАВО и СПАСИБО!
- ММарина1 апреля 2024Получили большое удовольствие от экскурсии. Экскурсовод Александра очень доброжелательна. Она грамотно рассказала о прошлом и настоящем Симферополя. Время пролетело незаметно
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Симферополю в июне 2024
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