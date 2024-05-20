О Ольга Симферополь, который удивляет Очень интересная, познавательная экскурсия. Экскурсовод помогла нам взглянуть на город своими глазами и мы не разочаровались. Экскурсия сопровождается старыми фото города, что не мало важно. Крайне рекомендую данную экскурсию

С Сергей Прогулка по Симферополю Однозначно рекомендую Ивана! Экскурсия была крайне интересной и познавательной.

О Олег Прогулка по Симферополю Интересная и содержательная экскурсия. Иван прекрасно умеет подать материал и связать его в увлекательный маршрут. А объем исторического и современного материала в его распоряжении огромен. Горячо рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать Симферополь.

Ю Юлия Симферополь, который удивляет Не сжато,расширенно и интересно. Спасибо Виталию,был экстрим и щадящий режим и локации без толп туристов.

Е ЕЛЕНА Прогулка по Симферополю Шикарная экскурсия по центру) Изумительная панорама на город со смотровой площадки) Иван - эрудированный, обаятельный, тактичный. Восхищены харизмой, стилем гида. Иван, БРАВО и СПАСИБО!