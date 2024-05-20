Пешие экскурсии-прогулки в Симферополе с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Симферополе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Симферополь, который удивляет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Симферополь, который удивляет: историческая прогулка
Приглашаем на увлекательную прогулку по Симферополю, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Екатерининский сад или по договорённости
Завтра в 14:00
12 июня в 09:00
2 900 за всё до 5 чел.
Прогулка по Симферополю
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Прогулка по Симферополю: от исторического центра до Старого города
Познакомьтесь с уникальным Симферополем: исторический центр, живописная набережная и тайны Старого города ждут вас
Начало: Симферополь, у храма Александра-Невского
Расписание: по предварительному согласованию с туристом.
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Тур в Зеленогорье: От Арпатских водопадов до Зеленого озера
Погрузитесь в красоту неприкосновенной природы Зеленогорья. Арпатские водопады и Зеленое озеро ждут вас в этом уникальном туре
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700 за всё до 3 чел.
Знакомство с Симферополем
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Знакомство с Симферополем
Начало: Площадь перед храмом Александра Невского
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Симферополь, который удивляет
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Экскурсовод помогла нам взглянуть на город своими глазами и мы не разочаровались. Экскурсия сопровождается старыми фото города, что не мало важно. Крайне рекомендую данную экскурсию
  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    Прогулка по Симферополю
    Однозначно рекомендую Ивана! Экскурсия была крайне интересной и познавательной.
  • О
    Олег
    9 мая 2024
    Прогулка по Симферополю
    Интересная и содержательная экскурсия. Иван прекрасно умеет подать материал и связать его в увлекательный маршрут. А объем исторического и современного материала в его распоряжении огромен. Горячо рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать Симферополь.
  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    Симферополь, который удивляет
    Не сжато,расширенно и интересно. Спасибо Виталию,был экстрим и щадящий режим и локации без толп туристов.
  • Е
    ЕЛЕНА
    5 апреля 2024
    Прогулка по Симферополю
    Шикарная экскурсия по центру) Изумительная панорама на город со смотровой площадки) Иван - эрудированный, обаятельный, тактичный. Восхищены харизмой, стилем гида. Иван, БРАВО и СПАСИБО!
  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Симферополь, который удивляет
    Получили большое удовольствие от экскурсии. Экскурсовод Александра очень доброжелательна. Она грамотно рассказала о прошлом и настоящем Симферополя. Время пролетело незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Пешеходные»

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  4. Знакомство с Симферополем
Сколько стоит экскурсия по Симферополю в июне 2024
Сейчас в Симферополе в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 13 700. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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