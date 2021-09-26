Все экскурсии в Симферополе
Доступно 21 экскурсия 🚌 в Симферополе на 2021 год, 29 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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6ч
2 500₽
за 1 чел.
Тур в Долине Красных Пещер
В этом туре вы научитесь обращаться с альпинистским снаряжением, освоите технику восхождения по Виа-Феррате...
9 июня в 10:00, 18 июня в 10:00, 25 июня в 10:00, 30 июня в 10:00
7д
77 000₽
за 1 чел.
с 25.11.2021 по 1.12.2021
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 000₽
за 1-15 чел.
Симферополь — путешествие во времени
Познакомиться с античным, средневековым, современным городом и узнать о нем самое интересное
7ч
1 800₽
за 1 чел.
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров у Белой скалы
Белая скала, или Ак-Кая с высоты птичьего полета - невероятное зрелище, как и парящие над ней в небе...
Индивидуальная экскурсия
9ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
Побывать в самых живописных и интересных местах Бахчисарайского района
4д
26 900₽
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Индивидуальная экскурсия
12ч
6 900₽
за 1-4 чел.
Волшебный полуостров Тарханкут
Насладиться фантастической природой Западного Крыма и раскрыть его богатую историю
6ч
1 500₽
за 1 чел.
Пешая экскурсия по Северной Демерджи - к Ивану и Марье
Достаточно простой, и при этом очень красивый видовой маршрут с удобной для всех участников точкой старта...
Каждый вторник в 16:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
10 400₽
за 1-3 чел.
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Открыть удивительный мир Зеленогорья в окрестностях Симферополя и пройти по местам силы
Индивидуальная экскурсия
17ч
9 000₽
за 1-3 чел.
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Ночной фототур на поле лаванды в Тургеневке даст возможность в комфортных условиях сфотографировать рассвет...
По договоренности с 18:00 до 11:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
8 450₽
за 1-12 чел.
Круговой треккинг к вершине Южной Демерджи
Долина привидений, могучие буки, высокогорное озеро и покорение скалы Аленга
Индивидуальная экскурсия
7ч
4 000₽
за 1-7 чел.
Легенды Алимовой балки
Алимова балка место интересное как своей историей, так и легендами
По договоренности с 08:30 до 15:40
Индивидуальная экскурсия
10ч
13 640₽
за 1-3 чел.
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Открыть секреты древнего Симферополя, знакомясь с азами спелеологии, и отыскать пещерный жемчуг
Индивидуальный тур
11ч
9 000₽
за 1-3 чел.
Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная
Тур "пещеры горы Чатыр-Даг" уникален тем, что за один день вы сможете посмотреть как широко известные...
По договоренности 09:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
12 350₽
за 1-3 чел.
Экскурсия+треккинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Вдохновиться удивительной природой Крыма, проводить закат и увезти с собой сотни фото-воспоминаний
Индивидуальный тур
7ч
4 000₽
за 1-7 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Увлекательный однодневный выход по окрестностям Бахчисарая
По договоренности с 08:30 до 15:40
Индивидуальная экскурсия
12ч
13 000₽
за 1-4 чел.
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале
Открыть сокровища Белогорья и поразиться плотности интересных мест в Крыму
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Прогулка по Симферополю
Приглашаю вас на свидание с Симферополем - живым, современным городом, хранящего множество...
по предварительному согласованию с туристом.
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 400₽
за 1-3 чел.
Путешествие к розовому озеру
Полюбоваться сказочным озером Сасык-Сиваш, посетить пещерный монастырь и узнать историю Симферополя
Индивидуальная экскурсия
7ч
9 000₽
за 1-3 чел.
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Новый Свет в Крыму место удивительное
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
8 000₽
за 1-3 чел.
Джип-тур на вершину Южной Демерджи
Индивидуальный джип-тур на вершину Южной Демерджи с посещением крепости Фуна, букового леса и прогулкой...
По договоренности
Последние отзывы «Экскурсии Симферополя»
- Отзыв на: Качи-Кальон и красота дикого КрымаССергей26 сентября 2021Все понравилось, Мария вежливая, пунктуальная и инициативная. Спасибо за экскурсию в Чуфут Кале!)
- ММихаил14 сентября 2021Экскурсия получилась очень увлекательной. Планировали пойти в четвёртом, но в последний момент концепция поменялась и я пошёл один и ни капельки не пожалел. Аня интересный рассказчик и активный слушатель, было интересно уходить с намеченного маршрута и исследовать городские закоулочки вместе. В своём повествовании о городе Аня не нагружает личными мнениями и суждениями. Маршрут проложен достаточно компактно но 4 часа пролетели незаметно. Что касается Квеста то тут ничего сказать не могу, потому как индивидуальная прогулка отличается от группового поиска ответов на загадки Квеста, но уверен что и взрослым и детям будет интересно, увлекательно и познавательно пройтись по старинным улочкам Симферополя. Спасибо Анне за знакомство с городом и с пользой проведённое время.
- Отзыв на: Симферополь — путешествие во времениААлла26 августа 2021Экскурсия понравилась, экскурсовод знает много, рассказывает увлечённо, заражает интересом к своему родному городу. Подход индивидуальный.
- РРустам21 августа 2021Большое спасибо Анне за очень интересную и содержательную экскурсию, особенно большое спасибо за внимание к детям, ориентированность экскурсии на их аудиторию. Очень понравился подбор маршрута. Общение и ответы на вопросы тоже на высоком уровне! Спасибо Вам огромное!
- ООксана14 августа 2021Восторг! Восторг! Восторг! 4 часа потрясающей прогулки по красивому городу с интересным заданием 🤗 Обязательно будем ждать и других экскурсий от Анны!
- ООльга7 августа 2021Ездили с Натальей летом 2020 года. Очень интересная экскурсия, красиво и познавательно!
- ААндрей13 июля 2021Не сравнится с обычным групповым туром. Работают профессионалы
- ННаталья22 июня 2021В восторге от увлекательного путешествия! Так здорово отдохнуть от шумной Москвы в другом мире, полном тишины, пения птиц и водопадов. Увидеть закат в горах и наслаждаться запахами трав. Очень всё понравилось, Наталья и Алексей, вы - супер! Когда снова будем в Крыму, обязательно съездим с вами куда-нибудь ещё!
- Отзыв на: Волшебный полуостров ТарханкутЕЕгор4 июня 2021Потрясающая экскурсия! Тарханкут - очень необычное место в Крыму. Я бы даже сказал - не похожее на другие места. Пляж Крымские Мальдивы, Большой и Малый Атлеш, морская прогулка - потрясающие впечатления. Даже туман не помешал восприятию красивых пейзажей. Очень рекомендую экскурсию для красивых пейзажных фото, для потрясающих пейзажей, для любителей джиппинга.
- ВВалентина22 мая 2021экскурсия «Другой Крым», хотя экскурсией это назвать язык не поворачивается))) это приключение, это попадание в другую реальность, это… мне редко не хватает слов, чтобы что-то описать, но здесь их действительно не хватает 😇 Это горное озеро, купание в природных ваннах в ущелье, и горы вокруг 🏔 а потом…. Мы сделали восхождение на одну из них и увидели закат над Крымом, потрясающий закат, ложащийся на вершины Курача-Кая (скала Свидание), закат, который завораживает, от вида которого ты застываешь., этот закат останется со мной на долго❤️ Спасибо этому дню за потрясающие, пьянящие эмоции 🙏🏻, за удивительных гидов, без которых это чудо в моей жизни не случилось бы🙏🏻🙏🏻🙏🏻