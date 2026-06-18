Индивидуальная
до 4 чел.
Симферополь - столица Крыма
Начало: Симферополь, у храма Александра-Невского
Расписание: по предварительному согласованию с туристом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Симферополь: Забытые истории Любви
Начало: Памятник Екатерине 2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Симферополь, который удивляет
Прогулка по центру Симферополя раскроет тайны герба, домов и знаменитостей. Удивительные истории и факты ждут вас на каждом шагу
Начало: Екатерининский сад или по договорённости
2900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Откройте для себя Крым: Тысячеголовая и Холодная пещеры
Начало: Село Доброе, 150с1, Симферопольский район, Республ...
9000 ₽ за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер до отеля с лучшим экскурсоводом Крыма
Индивидуальный трансфер с гидом Иваном Коваленко - комфорт и экскурсия в одном! Узнайте больше о Крыме по дороге в отель
Начало: Симферополь, жд вокзал, у вагона поезда
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
15 300 ₽
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия-Прогулка по улице Дворянской
Начало: Симферополь
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Были проездом в Симферополе, решили взять обзорную экскурсию, и не прогадали. Александра экскурсовод очень профессионально подошла к делу, экскурсия была очень информативной и интересной, лёгкой и приятной, видно что человек с душой относится к своему делу.
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
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Е
Мы очень впечатлены экскурсией, а точнее Экскурсоводом Александрой! Просто умница- такие познания, любовь к своему краю, такт и уважение к
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С
Большое спасибо Александре за интересную и познавательную экскурсию по исторической части Симферополя. Узнали много нового и теперь планируем побывать на других ее экскурсиях. Рекомендую!
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Е
Отличная экскурсия!)))
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М
Экскурсия очень понравилась, Александра - живой и увлеченный рассказчик, любит свой город, очень любознательна. Спасибо!
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А
Огромное спасибо Александре Александровне. Было очень интересно и познавательно. Второй раз в городе, узнал много нового. Гид все время фокусирует
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А
Всё понравилось.
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Д
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Р
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Е
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод Александра любящий свой город и глубоко начитанный рассказчик - время пролетело незаметно. Много нового узнал о городе. Всем рекомендую. Высший балл.
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Всего 100 отзывов в Симферополе
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Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю
Самые популярные экскурсии в Симферополе
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Сколько стоит экскурсия по Симферополю в августе 2026
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