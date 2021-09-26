Отзыв на: Качи-Кальон и красота дикого Крыма С Сергей 5 Все понравилось, Мария вежливая, пунктуальная и инициативная. Спасибо за экскурсию в Чуфут Кале!)

М Михаил 5 Экскурсия получилась очень увлекательной. Планировали пойти в четвёртом, но в последний момент концепция поменялась и я пошёл один и ни капельки не пожалел. Аня интересный рассказчик и активный слушатель, было интересно уходить с намеченного маршрута и исследовать городские закоулочки вместе. В своём повествовании о городе Аня не нагружает личными мнениями и суждениями. Маршрут проложен достаточно компактно но 4 часа пролетели незаметно. Что касается Квеста то тут ничего сказать не могу, потому как индивидуальная прогулка отличается от группового поиска ответов на загадки Квеста, но уверен что и взрослым и детям будет интересно, увлекательно и познавательно пройтись по старинным улочкам Симферополя. Спасибо Анне за знакомство с городом и с пользой проведённое время.

Отзыв на: Симферополь — путешествие во времени А Алла 5 Экскурсия понравилась, экскурсовод знает много, рассказывает увлечённо, заражает интересом к своему родному городу. Подход индивидуальный.

Р Рустам 5 Большое спасибо Анне за очень интересную и содержательную экскурсию, особенно большое спасибо за внимание к детям, ориентированность экскурсии на их аудиторию. Очень понравился подбор маршрута. Общение и ответы на вопросы тоже на высоком уровне! Спасибо Вам огромное!

О Оксана 5 Восторг! Восторг! Восторг! 4 часа потрясающей прогулки по красивому городу с интересным заданием 🤗 Обязательно будем ждать и других экскурсий от Анны!

Отзыв на: Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады О Ольга 5 Ездили с Натальей летом 2020 года. Очень интересная экскурсия, красиво и познавательно!

Отзыв на: Экскурсия+треккинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк А Андрей 5 Не сравнится с обычным групповым туром. Работают профессионалы

Отзыв на: Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады Н Наталья 5 В восторге от увлекательного путешествия! Так здорово отдохнуть от шумной Москвы в другом мире, полном тишины, пения птиц и водопадов. Увидеть закат в горах и наслаждаться запахами трав. Очень всё понравилось, Наталья и Алексей, вы - супер! Когда снова будем в Крыму, обязательно съездим с вами куда-нибудь ещё!

Отзыв на: Волшебный полуостров Тарханкут Е Егор 5 Потрясающая экскурсия! Тарханкут - очень необычное место в Крыму. Я бы даже сказал - не похожее на другие места. Пляж Крымские Мальдивы, Большой и Малый Атлеш, морская прогулка - потрясающие впечатления. Даже туман не помешал восприятию красивых пейзажей. Очень рекомендую экскурсию для красивых пейзажных фото, для потрясающих пейзажей, для любителей джиппинга.