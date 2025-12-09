Приглашаем на увлекательную экскурсию по живописным улицам и скверам Смоленска, где вы узнаете о местных гастрономических традициях, сформировавшихся под влиянием непростой истории города.
Вы откроете секреты блюд смоленской кухни, таких как
Вы откроете секреты блюд смоленской кухни, таких как
Описание экскурсииПриглашаем на уникальную экскурсию «Гастрономическая история Смоленщины»! Смоленск — город с богатой историей, хранящий множество тайн и легенд. Однако его прошлое — это не только войны и героические подвиги, но и удивительная кулинарная культура, сформировавшаяся под влиянием исторических событий, в том числе эпохи Наполеона и Кутузова. Вы когда-нибудь слышали о таких блюдах, как смоленский лапун, драчена масляна или лепиздорик? Эти и другие блюда Смоленской кухни станут героями нашей прогулки. Во время экскурсии вы неспешно прогуляетесь по живописным улицам и уютным скверам Смоленска, узнаете, какие блюда готовили на Смоленщине в разные эпохи, как местные рецепты изменялись под влиянием войн и культурных связей. Что вас ждет:• Лопатинский сад — одно из самых красивых мест города, связанное с важными историческими событиями.
- Сад на Блонье — старейший городской парк, любимое место отдыха горожан.
- Вознесенский монастырь — памятник архитектуры, история которого тесно переплетается с судьбой Смоленска. Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто любит открывать город через его историю, культуру и кулинарные традиции. Присоединяйтесь к нам и откройте Смоленск с новой, вкусной стороны!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лопатинский сад
- Сад на Блонье
- Вознесенский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Октябрьской революции, памятник Федору Коню
Завершение: Лопатинский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии из Смоленска
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: На ул. Пржевальского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5650 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Погрузитесь в историю Смоленска, узнайте о крепостной стене и легендах города-щита. Вас ждут сады, памятники и увлекательные рассказы
Начало: В саду Блонье
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
12 дек в 08:00
16 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.