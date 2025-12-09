Мои заказы

«Вкусная Смоленщина» - смоленская кухня с историей

Приглашаем на увлекательную экскурсию по живописным улицам и скверам Смоленска, где вы узнаете о местных гастрономических традициях, сформировавшихся под влиянием непростой истории города.

Вы откроете секреты блюд смоленской кухни, таких как
лапун, драчена масляна и лепиздорик, а также услышите, как эпохи Наполеона и Кутузова повлияли на её развитие.

В ходе прогулки посетим Лопатинский сад, Сад на Блонье и Вознесенский монастырь – знаковые места, которые хранят дух прошлого.

Описание экскурсии

Приглашаем на уникальную экскурсию «Гастрономическая история Смоленщины»! Смоленск — город с богатой историей, хранящий множество тайн и легенд. Однако его прошлое — это не только войны и героические подвиги, но и удивительная кулинарная культура, сформировавшаяся под влиянием исторических событий, в том числе эпохи Наполеона и Кутузова. Вы когда-нибудь слышали о таких блюдах, как смоленский лапун, драчена масляна или лепиздорик? Эти и другие блюда Смоленской кухни станут героями нашей прогулки. Во время экскурсии вы неспешно прогуляетесь по живописным улицам и уютным скверам Смоленска, узнаете, какие блюда готовили на Смоленщине в разные эпохи, как местные рецепты изменялись под влиянием войн и культурных связей. Что вас ждет:• Лопатинский сад — одно из самых красивых мест города, связанное с важными историческими событиями.
  • Сад на Блонье — старейший городской парк, любимое место отдыха горожан.
  • Вознесенский монастырь — памятник архитектуры, история которого тесно переплетается с судьбой Смоленска. Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто любит открывать город через его историю, культуру и кулинарные традиции. Присоединяйтесь к нам и откройте Смоленск с новой, вкусной стороны!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лопатинский сад
  • Сад на Блонье
  • Вознесенский монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Октябрьской революции, памятник Федору Коню
Завершение: Лопатинский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Смоленска

