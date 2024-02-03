Приглашаю на обзорную экскурсию по старинному Смоленску! Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах он появился, как строили крепостную стену и почему Смоленск называют «городом-щитом» и «городом-ключом». Не обойдёмся и без легенд — ведь ими так богат наш древний град.

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за всё до 10 чел.

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по старинным улицам города, осмотрите Свято-Успенский кафедральный собор и посетите сады 19 века: Лопатинский и Блонье. Увидите сквер Памяти героев, купеческие дома, здание Дворянского собрания, бывшую Ратушу, лютеранскую кирху и древнейшее строение города. А также памятники Глинке, Софийскому полку и другие. Я расскажу:

Почему городская крепость не является кремлём

Что Борис Годунов запретил всей стране на период её возведения

Зачем Пётр I 14 раз приезжал в Смоленск

Какие войны коснулись города и почему их было так много

Что такое путь «из варяг в греки» и как с ним связан Смоленск

И многое другое!

Организационные детали

По запросу можно провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте).