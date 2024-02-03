Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Приглашаю на обзорную экскурсию по старинному Смоленску! Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах он появился, как строили крепостную стену и почему Смоленск называют «городом-щитом» и «городом-ключом». Не обойдёмся и без легенд — ведь ими так богат наш древний град.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы пройдёте по старинным улицам города, осмотрите Свято-Успенский кафедральный собор и посетите сады 19 века: Лопатинский и Блонье. Увидите сквер Памяти героев, купеческие дома, здание Дворянского собрания, бывшую Ратушу, лютеранскую кирху и древнейшее строение города. А также памятники Глинке, Софийскому полку и другие. Я расскажу:
- Почему городская крепость не является кремлём
- Что Борис Годунов запретил всей стране на период её возведения
- Зачем Пётр I 14 раз приезжал в Смоленск
- Какие войны коснулись города и почему их было так много
- Что такое путь «из варяг в греки» и как с ним связан Смоленск
И многое другое!
Организационные детали
По запросу можно провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в саду Блонье
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 27 туристов
Добрый день! Я Дмитрий — дипломированный экскурсовод, по совместительству диггер-сталкер, блогер. Мои экскурсии отличаются живой подачей материала, непринужденным общением с гостями и посещением интересных мест, о которых не знают даже жители Смоленска.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Генрих
3 фев 2024
Прекрасная экскурсия. Дмитрий много рассказал и показал. Главное, было интересно слушать. Кто захочет познакомиться с городом - рекомендую. Мы еще были на своей машине, поэтому охватили много мест.
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