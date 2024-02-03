Знакомьтесь, Смоленск
Индивидуальная экскурсия в Смоленске

Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом

5
1 отзыв
Приглашаю на обзорную экскурсию по старинному Смоленску! Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах он появился, как строили крепостную стену и почему Смоленск называют «городом-щитом» и «городом-ключом». Не обойдёмся и без легенд — ведь ими так богат наш древний град.
Знакомьтесь, Смоленск
Знакомьтесь, Смоленск
Знакомьтесь, Смоленск
Ближайшие даты:
18
фев
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фев
20
фев
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фев
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фев
26
фев
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фев
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Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по старинным улицам города, осмотрите Свято-Успенский кафедральный собор и посетите сады 19 века: Лопатинский и Блонье. Увидите сквер Памяти героев, купеческие дома, здание Дворянского собрания, бывшую Ратушу, лютеранскую кирху и древнейшее строение города. А также памятники Глинке, Софийскому полку и другие. Я расскажу:

  • Почему городская крепость не является кремлём
  • Что Борис Годунов запретил всей стране на период её возведения
  • Зачем Пётр I 14 раз приезжал в Смоленск
  • Какие войны коснулись города и почему их было так много
  • Что такое путь «из варяг в греки» и как с ним связан Смоленск

И многое другое!

Организационные детали

По запросу можно провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в саду Блонье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
3 фев 2024
Прекрасная экскурсия. Дмитрий много рассказал и показал. Главное, было интересно слушать. Кто захочет познакомиться с городом - рекомендую. Мы еще были на своей машине, поэтому охватили много мест.

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