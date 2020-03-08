122 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Смоленская крепостная стена, построенная на рубеже XVI и XVII веков. Утверждают, что она занимает третье место в мире по протяженности, а еще на ней лежит страшное проклятье.
Величественный Собор Успения Пресвятой Богородицы и икону Смоленской Одигитрии хранящую наш город.
Старую крепость XVII века, превратившуюся в тюрьму и городской парк.
Красивейшие памятники, установленные еще при царе, пережившие и «переоценку ценностей» в 30е годы и немецкую оккупацию.
Символы города птицу Гамаюн (официальный) и оленя (неофициальный).
О Смоленске
Знаменитый уроженец Смоленска, писатель Борис Васильев так писал о нем: «Город превращают в плот история с географией. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнобожье и разноукладное население лепилось подле крепости. Здесь победители роднились с побежденными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние господа превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь искали убежища еретики всех религий, и каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки».
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Местов встречи для начала тура ул. Пржевальского д.3.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я родилась в Смоленске, здесь же закончила истфак Смоленского педагогического института и годичные курсы экскурсоводов. Работаю с группами и индивидуальными туристами. Люблю открывать город с неизведанных сторон.
Большое спасибо Наталье за экскурсию! Были на двух экскурсиях "Тысячелетняя история Смоленска" и "Секретные дворики". Гид - большой профессионал, большой объем информации. Очень добросовестная экскурсовод. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям!
Элина
17 февраля 2020
Интересная экскурсия. Понравилась нашим гостям-москвичам и нам с мужем. Очень хороший маршрут - самые основные точки города пешком. Даже ноги не устали.
Сергей
8 февраля 2020
Спасибо! Экскурсия очень познавательная. Понравилась не только взрослым, но и подростку 13 лет, интересующегося историей.
Елена
13 января 2020
Были на экскурсии 4 января. Все очень понравилось. Прекрасный гид, увлекательный рассказ. Все были в восторге. Очень рекомендую всем.
Вера
5 января 2020
Экскурсия 04 01 очень понравилась, информацией не перегружена, экскурсовод эрудирована, доброжелательно, все понравилось, рекомендуем.
Валерий
5 января 2020
Очень понравилось, все профессионально и интересно. Погода подкачала, так что приедем еще раз летом. Спасибо.
Максим
12 декабря 2019
Замечательная экскурсия и отличный экскурсовод! Познакомились с основными достопримечательностями Смоленска и его историей. Удобно, что можно договориться об удобном времени начала экскурсии. Было интересно и познавательно. Большое спасибо Наталье за экскурсию. Рекомендую!
Светлана
2 декабря 2019
Отличная экскурсия с настоящим профессионалом своего дела! Наталья рассказала много интересного и хорошо запоминающегося о Смоленске, провела нас по самым значимым местам, помогла купить сувениры, рассказала о самых вкусных местах. Рекомендуем экскурсию для первого знакомства с городом - очень помогает сориентироваться и проникнуться его красотой. Спасибо, Наталья!!!
Елена
27 ноября 2019
Спасибо большое за великолепную прогулку по городу, очень содержательный и интересный рассказ о Смоленске. С удовольствием будем рекомендовать друзьям этот маршрут и с удовольствием приедем в Смоленск в будущем.
Как и любой древний город, Смоленск за более чем тысячелетнюю историю оброс множеством преданий, легенд и мистических историй. Рассказ о них — вовсе не напомнит вам сборник страшилок из пионерлагеря. Это будет прогулка по нетуристическим уголкам города с погружением в мир вполне реальных историй, которыми и образованным людям в XXI веке не стыдно попугать друг друга.
Заглянуть в городские закутки и раскрыть их немые тайны
Приглашаю прогуляться по секретным дворикам Смоленска. Нет, они не принадлежат силовым ведомствам, но хорошо спрятаны от глаз любопытствующих, да и многие смоляне не всегда сюда заглядывают. Гуляя по этим задворкам, всего в двух минутах от центральной площади города вы встретите самые неожиданные достопримечательности, о которых я подробнее расскажу на прогулке.
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Вы раскроете самые интересные страницы истории Смоленска, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите достопримечательности раннего Средневековья и Нового времени. А еще посетите Свято-Успенский Кафедральный собор и впечатлитесь видами города с Соборного холма.
Услышать героическую историю древнего города и насладиться его красотой на душевной экскурсии
Вы погуляете по историческому центру Смоленска и узнаете о нем интересные факты, жутковатые легенды и тайны. Я не только увлекательно и вдохновенно расскажу о городе, но и помогу прочувствовать царящую в нем атмосферу «седой старины», в которой слились воедино несколько столетий.
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
Наш город возник на перепутье крупных торговых путей. Хозяйская рука купцов, фабрикантов и банкиров до сих пор отчетливо прослеживается в облике Смоленска. Я расскажу о выдающихся жителях и их благодеяниях, историю крепостной стены, старинных храмов и особняков.
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
Вы прогуляетесь по городу, который за свои размеры в старину сравнивали с Киевом, а за погоду сегодня – с Лондоном. Узнаете о роли его пригорода на торговом маршруте «из варяг в греки», о значении Смоленска в отечественных войнах, о том, чем сейчас живет город и даже попробуете разгадать, что с ним будет дальше. Автор экскурсии – смоленский журналист, поэтому море интересных историй о городе и его жителях вам гарантированы.
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Я расскажу, как развивался Смоленск с древнейших времен и до наших дней. Покажу могучую древнюю крепость, Успенский собор, Лопатинский сад, парк Блонье, памятник Глинке и помогу почувствовать особую атмосферу героического города.