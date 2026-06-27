122 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🌟 Уникальная возможность узнать тысячелетнюю историю Смоленска
🏰 Посещение исторических крепостей и древних стен
📜 Интересные рассказы о легендах и преданиях города
🖼️ Восхищение величественными соборами и памятниками
🦅 Узнаете о символах города: птице Гамаюн и олене
🎧 Радиогид для комфортного прослушивания экскурсии
Что можно увидеть
Смоленская крепостная стена
Собор Успения Пресвятой Богородицы
Икона Смоленской Одигитрии
Старая крепость XVII века
Памятники царской эпохи
Птица Гамаюн
Олень
Описание экскурсии
Смоленская крепостная стена, построенная на рубеже 16 и 17 веков. Утверждают, что она занимает третье место в мире по протяженности, а ещё на ней лежит страшное проклятье.
Величественный Собор Успения Пресвятой Богородицы и икону Смоленской Одигитрии хранящую наш город.
Старую крепость 17 века, превратившуюся в тюрьму и городской парк.
Красивейшие памятники, установленные еще при царе, пережившие и «переоценку ценностей» в 30-е годы и немецкую оккупацию.
Символы города птицу Гамаюн (официальный) и оленя (неофициальный).
О Смоленске
Знаменитый уроженец Смоленска, писатель Борис Васильев так писал о нём: «Город превращают в плот история с географией. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнобожье и разноукладное население лепилось подле крепости. Здесь победители роднились с побеждёнными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние господа превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь искали убежища еретики всех религий, и каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки».
Организационные детали
В группах до 10 человек используется радиогид, где каждый путешественник слушает рассказ гида через гарнитуру
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Пржевальского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 4460 туристов
Как известно, любовь это химия. Сложно объяснить, почему именно этот человек тебе нужен. Также и с любимым городом. В Смоленске я родилась, живу и люблю его. Историк по профессии и веселый оптимист по жизни. Прогулки-эмоции по древним холмам и старинным паркам взбодрят и вдохновят. Вы влюбитесь в Смоленск со всеми его достоинствами, недостатками и «тараканами».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 272 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
265
4
7
3
–
2
–
1
–
У
Успенская
впечатления самые приятные несмотря на дождь и неожиданно для нас случившийся день молодежи. прогулка была замечательная и позновательная
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Нам всё понравилось. Хороший рассказ о истории города. Прогулка построена так что мы совсем не устали.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Во время школьных каникул ездили с внуками в Смоленск. Заказала экскурсию по городу. Думаю, что это самый лучший вариант знакомства с городом - пройтись с человеком, который знает город и читать дальшеуменьшить
умеет о нем рассказать. Нам повезло с экскурсоводом. Экскурсия насыщенная по содержанию. О городе с 1100летней историей есть что поведать. Три часа пролетели так быстро, что не успели даже устать. И конечно доминантой был Успенский собор! Я не пожалела, что выбрала в экскурсоводы Наталью. Большое спасибо!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Антонина
отличный гид. приятно слушать, ответы на вопросы не прерывают основной рассказ. интересная подача информации и про давние времена и про современность и про местные фишки всё очень интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Огромное спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Три часа неспешной прогулки, при этом много интересных фактов, увлекательные историй из жизни города, рассказы об известных людях, места, на которые мы раньше не обращали внимание (в Смоленске не первый раз). Мы прекрасно провели время, получили массу положительных эмоций, расширили кругозор и даже не устали:)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Экскурсия очень понравилась. Из-за погоды поменялся маршрут. По ходу экскурсии Наталья ответила на все вопросы. Мы узнали много интересных фактов про Смоленск. Замечательный экскурсовод! Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии на «Тысячелетняя история Смоленска»