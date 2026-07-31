Групповая
до 20 чел.
Однажды в Смоленске
Увидеть все самые красивые и интересные места древнего города за 2,5 часа
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПо Смоленску - вечером
Погрузитесь в атмосферу вечернего Смоленска, прогуливаясь по его историческим улицам и открывая для себя ключевые достопримечательности
Начало: На площади Победы
Завтра в 18:00
10 авг в 18:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
Завтра в 14:00
10 авг в 14:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнайте о героическом прошлом Смоленска, прогуливаясь по его улицам и паркам. Откройте для себя тайны крепостной стены и величие Успенского собора
Начало: На площади Победы
15 авг в 09:30
16 авг в 14:00
900 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»
Пройти по Смоленску и прочитать в его стенах и памятниках следы разных эпох
Начало: На набережной Днепра
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:30
от 990 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Смоленск: город на 7 холмах
Увидеть максимум, узнать главное - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: На площади Победы
Завтра в 19:00
10 авг в 14:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск и Польша
Исследовать непростую историю взаимоотношений Речи Посполитой и России
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
Начало: на площади Победы
Завтра в 12:30
10 авг в 14:30
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
12 авг в 14:00
13 авг в 18:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Сказочные жители Смоленска
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
О Смоленске с любовью
Прогулка по Смоленску откроет вам тайны города, расскажет о его легендах и покажет знаменитые достопримечательности без скучных дат
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Смоленск: пошаговое знакомство
Узнайте историю Смоленска через его крепостные стены, скверы и архитектуру. Взрослым и детям от 13 лет будет интересно
Начало: На площади Победы
Завтра в 08:00
11 авг в 08:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая прогулка по Смоленску
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: У Смоленского государственного драматического теат...
16 авг в 16:00
23 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: У сада Блонье
12 авг в 12:30
13 авг в 13:00
от 6200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Смоленск
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска: Соборная гора, уникальные святыни и величественные крепостные стены ждут вас на этой экскурсии
11 авг в 06:30
12 авг в 06:30
от 6350 ₽ за всё до 9 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Град велик и мног людьми» - прогулка по древнему Смоленску
Погрузиться в прошлое города и услышать легенды крепостной стены
Начало: На Соборной горе
Завтра в 12:00
11 авг в 14:30
1365 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Смоленску
Увезти с собой не только красивые кадры, но и ощущение тепла и лёгкости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Смоленск: от основания до наших дней
Прогулка по Смоленску: Соборный холм, крепостная стена и истории о Глинке и Твардовском ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Победы
10 авг в 16:00
11 авг в 07:30
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
12 авг в 12:30
13 авг в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: разгадка тайн, средневековые башни и символы города. Увлекательное приключение для детей и взрослых
Начало: Сад им. Глинки
10 авг в 09:00
11 авг в 15:00
от 5700 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск в годы оккупации
Узнайте о трагических событиях оккупации Смоленска. Памятники, мемориалы и истории жителей откроют вам новую страницу истории
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Смоленск
Прогулка по вечернему Смоленску откроет вам исторические тайны и красоту его огней. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Завтра в 19:00
10 авг в 18:00
от 4900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки (на вашем авто)
Открыть самое творческое и живописное имение Смоленщины и познакомиться с шедеврами русских мастеров
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Смоленска в Катынский лес: место памяти и скорби двух народов
Знакомство с трагическими страницами истории 20 века - без цензуры и через живой диалог
11 авг в 14:00
16 авг в 17:00
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Смоленск сквозь века
Узнайте историю Смоленска от древности до современности. Погрузитесь в атмосферу героического города, посетив крепость, собор и живописные парки
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 авг в 14:30
11 авг в 08:00
от 7150 ₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
Уникальная возможность пройтись по местам, где история оживает. Погрузитесь в атмосферу старинного города, открывая его секреты и легенды
Начало: На улице Пржевальского
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 5300 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборБольшая обзорная экскурсия по Смоленску с индивидуальным гидом
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 12:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
Завтра в 15:00
10 авг в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Смоленск из окна туристического такси
С комфортом познакомиться с городом, увидеть главные места и услышать истории от знатоков региона
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
В Смоленске немало интересных достопримечательностей. Можно насладиться природными памятниками, погуляв по набережной или в Лопатинском саду. Культурное наследие вы увидите, посетив Смоленскую крепостную стену или один из соборов. В городе имеется и множество скверов, где расположены военные мемориалы, один из них, Сквер Памяти Героев, подробно расскажет о победе над Наполеоном
Смоленск - замечательный город для того, чтобы провести здесь свой отпуск. В нем находится множество интересных достопримечательностей, зон отдыха, исторических и природных памятников, а чтобы ваш отдых был интересным и запоминающимся, мы предлагаем приобрести несколько экскурсий по отличной цене на нашем сайте. Выбирайте понравившиеся варианты, посещайте экскурсии и тогда свое путешествие вы запомните надолго!
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Дата посещения: 29 июл 2026
Мы, супружеская пара пенсионеров из Санкт-Петербурга, сомневались в выборе экскурсии. Смущало такое официальное название. Но сразу с нашим экскурсоводом Юлией
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Т
Дата посещения: 30 мая 2026
Экскурсия с Маргаритой Красовой была великолепной и прошла на одном дыхании! Маргарита - настоящий профессионал своего дела, благодаря ей сложилась целостная картина истории города.
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Ш
Дата посещения: 17 мая 2026
Александра, спасибо огромное! Очень интересно и познавательно. Дети были вовлечены в процесс. В конце экскурсии ответили на все вопросы на знание материала))) А вообще, Смоленск- замечательный город. Обязательно вернёмся!
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Т
Дата посещения: 5 апр 2026
Огромное спасибо Юлии за прекрасную экскурсию " Флёново - это сказка". Это восторг,запала в душу!!! Юлия подсказала и о наиболее
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Т
Дата посещения: 3 апр 2026
Большое спасибо Алёне за прекрасную экскурсию "Смоленск- город на 7 холмах".Незабываемо,очень интересно,запало в душу. Алёна, еще раз спасибо и удачи в вашем деле!!!
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Е
Дата посещения: 1 мая 2026
Увлекательная экскурсия по Смоленску, самые положительные эмоции. От города и его истории в восторге! Алёна великолепный экскурсовод-рассказчик и водитель, оживила
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Е
Дата посещения: 16 апр 2026
Несмотря на дождливую погоду, получили массу положительных эмоций. Наталья- супер экскурсовод. Интересно, познавательно, эмоционально.
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И
Дата посещения: 28 мар 2026
Хочу поблагодарить нашего гида Александра, за экскурсию по Смоленску 28 марта! Это был не просто набор фактов, а настоящий рассказ человека, который влюблен в свой город. Супер.
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Г
Дата посещения: 24 фев 2026
Гид Алёна -высококлассный эрудированный специалист. Экскурсии были интересны и пожилым и школьнику. Большое спасибо. Успехов!
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Т
Дата посещения: 21 фев 2026
Нам понравилось всё и организация, и водитель, и машина, и экскурсовод.
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Всего 6841 отзыв в Смоленске
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Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску
Самые популярные экскурсии в Смоленске
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в августе 2026
Сейчас в Смоленске можно забронировать 137 экскурсий и билетов от 620 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 6841 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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