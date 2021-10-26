Экскурсии Смоленска

Все экскурсии в Смоленске

Доступно 68 экскурсий 🚌 в Смоленске на 2021 год, 1000 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
ПешкомНа машинеНа автобусе
Вид
Для кого
Время
За город
Популярные места
Популярные
По цене
По отзывам
Смоленск: вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия
4.9
57
2 500
за 1-15 чел.
Смоленск: вдоль и поперек
Тысячелетняя история Смоленска увлекательна и запутана, но вместе с вами мы разберемся в ее...
Ежедневно с 09:00 до 19:00
Секреты "Теремка" или Наследие княгини Тенишевой
Индивидуальная экскурсия
4.5
8
2 000
за 1-5 чел.
Секреты "Теремка" или Наследие княгини Тенишевой
Княгиня Мария Тенишева - уникальная персона
По договоренности
Самобытный Смоленск
Индивидуальная экскурсия
5
181
2 200
за 1-15 чел.
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Индивидуальная экскурсия
5
18
2 000
за 1-16 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Во время обзорной экскурсии по Смоленску вы узнаете нетривиальную историю города, окунётесь в его...
ежедневно
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Индивидуальный квест
5
44
2 000
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
«Взгляд через века…» с посещением Успенского собора
Индивидуальная экскурсия
5
13
2 500
за 1-16 чел.
«Взгляд через века…» с посещением Успенского собора
Смоленск - спокойный и уютный город с героическим прошлым
ежедневно с 08-00 до 15-30
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Индивидуальная экскурсия
5
44
2ч 30м
2 500
за 1-5 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
«Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
2 000
за 1-16 чел.
«Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
Я расскажу историю, которой нет в учебниках и Википедии
По договоренности
Тысячелетняя история Смоленска
Индивидуальная экскурсия
5
167
2 650
за 1-10 чел.
Тысячелетняя история Смоленска
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
Знакомьтесь, Смоленск
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
2 200
за 1-15 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Смоленск - один из древнейших русских городов
ежедневно
Смоленск сквозь века
Индивидуальная экскурсия
5
30
1 950
за 1-10 чел.
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Обзорная экскурсия и поездка в Талашкино-Фленово
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Талашкино-Фленово
Вас ждет обзорная прогулка по самым ярким достопримечательностям Смоленска, а также посещение...
Ежедневно
О Смоленске с любовью!
Индивидуальная экскурсия
4.9
36
2 200
за 1-10 чел.
О Смоленске с любовью!
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Город - щит, город - ключ к сердцу России (обзорная экскурсия)
Индивидуальная экскурсия
5
3
2 500
за 1-10 чел.
Город - щит, город - ключ к сердцу России (обзорная экскурсия)
Мы познакомимся с городом, где заканчивается Россия и начинается Европа
Ежедневно по договоренности
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
Индивидуальная экскурсия
5
49
1 800
за 1-10 чел.
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
Перенестись в XIX век, гуляя по имению, и услышать удивительные истории о выдающихся художниках
"Открывая Смоленск" - обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
5
12
2 400
за 1-20 чел.
"Открывая Смоленск" - обзорная экскурсия по городу
Вы увидите главные городские достопримечательности, узнаете события прошлых столетий и...
По договоренности
Смоленск духовный
Индивидуальная экскурсия
5
8
2 520
за 1-25 чел.
Смоленск духовный
Узнать об уникальных святынях города и проникнуться его древним очарованием
Затерянный мир улочек Смоленска
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 000
за 1-10 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
Вы уже видели главные достопримечательности города, но хотите заглянуть туда, куда не ступала нога туриста?...
По договоренности
Магия вечернего Смоленска
Индивидуальная экскурсия
4.5
11
1 700
за 1-10 чел.
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
«На семи холмах» - история древнего города
Индивидуальная экскурсия
5
11
3 800
за 1-16 чел.
«На семи холмах» - история древнего города
Нас ждет пешеходная прогулка по "старому центру" города и автопоездка по историческим местам
Ежедневно с 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Мистический Смоленск
Индивидуальная экскурсия
4.9
31
2 450
за 1-10 чел.
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Четыре века истории города за два часа
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-16 чел.
Четыре века истории города за два часа
Вы узнаете об истории города со времен обороны в Смутное время; о судьбах людей, творивших эту...
Ежедневно
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Индивидуальная экскурсия
4.9
88
3 000
за 1-10 чел.
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Индивидуальная экскурсия
5
3
2 000
за 1-16 чел.
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Город-ключ, город-щит, город-воин, город-Герой… Тема героического прошлого Смоленска всегда была и...
ежедневно

Последние отзывы «Экскурсии Смоленска»

  • Отзыв на: Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Е
    Екатерина
    26 октября 2021
    5
    Спасибо Наталье и гиду Марине за оперативную организацию экскурсии-прогулки по городу (буквально за пару часов). Очень комфортный темп, возможность говорить и быть в диалоге, строить гипотезы и обсуждать. Мы, как подготовленные экскурсанты, уже знали ответы на часть вопросов, однако строили свои гипотезы относительно предысторий. Во время прогулки узнали интересные факты об истории города, о структуре и застройке, как отражении исторического прошлого.
  • Отзыв на: О Смоленске с любовью!
    Е
    Екатерина
    25 октября 2021
    5
    Отличную экскурсию провела для нас Елена Егупова. Она блестящий профессионал, любящий свой город. На любой наш вопрос она отвечала подробно. Три часа прошли незаметно и грустно было расставаться с Еленой. Уже вечером в отеле мы вспоминали экскурсию и чувствовали себя знатоками Смоленска. Мы просто влюбились в город и весь следующий день мы гуляли находя новые дорожки и местечки, где мы не успели побывать, но много слышали от Елены. Для себя сделали вывод, что узнали город, благодаря ей так хорошо, что если бы в этом городе у нас жили друзья или родные, мы бы с удовольствием приезжали бы сюда и не раз. Спасибо Елене за то, что влюбила нас в свой родной город.
  • Отзыв на: «Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Ю
    Юлия
    25 октября 2021
    5
    Поездка в усадьбу Талашкино-Фленово и обзорная по городу Смоленску проходила с гидом Юлией, запланирована была на целый день. Экскурсия насыщенная, со множеством исторических фактов. Юлия очень внимательный, интересный собеседник. Слушать её было одно удовольствие. На всё вопросы, которые возникали по ходу рассказа, сразу же получали ответы. День для нас прошёл быстро и незаметно. Большой плюс, что экскурсию Юлия проводила на машине, это позволило нам осмотреть максимальное количество исторических объектов.
  • Отзыв на: Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки
    Е
    Елена
    25 октября 2021
    5
    Елена очень любит свой город, историю, жителей, человек, сопереживающий страницам истории Смоленщины, было интересно и красиво! Усадьба красивая, природа наша русская, все понравилось!
  • Отзыв на: Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки
    Е
    Екатерина
    24 октября 2021
    5
    Экскурсия была содержательной и помогла отвлечься от осенней хандры. Красивое место и эрудированный экскурсовод Елена.
  • Отзыв на: Самобытный Смоленск
    М
    Мария
    24 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия. Наталья, очень интересно рассказывает историю Смоленска. Слушать - одно удовольствие! Экскурсия пролетела на одном дыхание. Спасибо большое! Очень рекомендуем всем!
  • Отзыв на: Магия вечернего Смоленска
    М
    Мария
    24 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия. Елена - отличный экскурсовод рассказывает интересно, прокладывать маршрут, учитывая пожелания! Узнали много нового и интересного для себя! Всем рекомендуем
  • Отзыв на: Самобытный Смоленск
    A
    Alexey
    23 октября 2021
    5
    Наталья отличный гид. Информативная и интересная подача, нет перегруза лишней информацией
  • Отзыв на: Самобытный Смоленск
    Т
    Татьяна
    19 октября 2021
    5
    Экскурсия понравилась, будем заказывать ещё, гид Наталья - профессионал своего дела, очень интересно преподносит материал!
  • Отзыв на: Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    т
    татьяна
    19 октября 2021
    5
    Огромная благодарность за подробную обзорную экскурсию. Были очень рады познакомиться со Смоленском. Экскурсию проводила Александра, очень компетентный и любящий свой город специалист. Были учтены возрастные особенности группы. Рассказы были очень интересными и на все вопросы были получены исчерпывающие ответы. Рекомендую, не пожалеете!
🇷🇺