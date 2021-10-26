Спасибо Наталье и гиду Марине за оперативную организацию экскурсии-прогулки по городу (буквально за пару часов). Очень комфортный темп, возможность говорить и быть в диалоге, строить гипотезы и обсуждать. Мы, как подготовленные экскурсанты, уже знали ответы на часть вопросов, однако строили свои гипотезы относительно предысторий. Во время прогулки узнали интересные факты об истории города, о структуре и застройке, как отражении исторического прошлого.

Е Екатерина 5

Отличную экскурсию провела для нас Елена Егупова. Она блестящий профессионал, любящий свой город. На любой наш вопрос она отвечала подробно. Три часа прошли незаметно и грустно было расставаться с Еленой. Уже вечером в отеле мы вспоминали экскурсию и чувствовали себя знатоками Смоленска. Мы просто влюбились в город и весь следующий день мы гуляли находя новые дорожки и местечки, где мы не успели побывать, но много слышали от Елены. Для себя сделали вывод, что узнали город, благодаря ей так хорошо, что если бы в этом городе у нас жили друзья или родные, мы бы с удовольствием приезжали бы сюда и не раз. Спасибо Елене за то, что влюбила нас в свой родной город.