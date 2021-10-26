Все экскурсии в Смоленске
Доступно 68 экскурсий 🚌 в Смоленске на 2021 год, 1000 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-15 чел.
Смоленск: вдоль и поперек
Тысячелетняя история Смоленска увлекательна и запутана, но вместе с вами мы разберемся в ее...
Ежедневно с 09:00 до 19:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 000₽
за 1-5 чел.
Секреты "Теремка" или Наследие княгини Тенишевой
Княгиня Мария Тенишева - уникальная персона
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 200₽
за 1-15 чел.
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-16 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Во время обзорной экскурсии по Смоленску вы узнаете нетривиальную историю города, окунётесь в его...
ежедневно
Индивидуальный квест
2ч
2 000₽
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-16 чел.
«Взгляд через века…» с посещением Успенского собора
Смоленск - спокойный и уютный город с героическим прошлым
ежедневно с 08-00 до 15-30
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 500₽
за 1-5 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-16 чел.
«Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
Я расскажу историю, которой нет в учебниках и Википедии
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 650₽
за 1-10 чел.
Тысячелетняя история Смоленска
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 200₽
за 1-15 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Смоленск - один из древнейших русских городов
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 950₽
за 1-10 чел.
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Индивидуальная экскурсия
5ч
8 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Талашкино-Фленово
Вас ждет обзорная прогулка по самым ярким достопримечательностям Смоленска, а также посещение...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 200₽
за 1-10 чел.
О Смоленске с любовью!
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Город - щит, город - ключ к сердцу России (обзорная экскурсия)
Мы познакомимся с городом, где заканчивается Россия и начинается Европа
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 800₽
за 1-10 чел.
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
Перенестись в XIX век, гуляя по имению, и услышать удивительные истории о выдающихся художниках
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 400₽
за 1-20 чел.
"Открывая Смоленск" - обзорная экскурсия по городу
Вы увидите главные городские достопримечательности, узнаете события прошлых столетий и...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 520₽
за 1-25 чел.
Смоленск духовный
Узнать об уникальных святынях города и проникнуться его древним очарованием
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-10 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
Вы уже видели главные достопримечательности города, но хотите заглянуть туда, куда не ступала нога туриста?...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 700₽
за 1-10 чел.
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 800₽
за 1-16 чел.
«На семи холмах» - история древнего города
Нас ждет пешеходная прогулка по "старому центру" города и автопоездка по историческим местам
Ежедневно с 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 450₽
за 1-10 чел.
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-16 чел.
Четыре века истории города за два часа
Вы узнаете об истории города со времен обороны в Смутное время; о судьбах людей, творивших эту...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-16 чел.
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Город-ключ, город-щит, город-воин, город-Герой… Тема героического прошлого Смоленска всегда была и...
ежедневно
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Последние отзывы «Экскурсии Смоленска»
- Отзыв на: Знакомство со Смоленском: прогулка-квестЕЕкатерина26 октября 2021Спасибо Наталье и гиду Марине за оперативную организацию экскурсии-прогулки по городу (буквально за пару часов). Очень комфортный темп, возможность говорить и быть в диалоге, строить гипотезы и обсуждать. Мы, как подготовленные экскурсанты, уже знали ответы на часть вопросов, однако строили свои гипотезы относительно предысторий. Во время прогулки узнали интересные факты об истории города, о структуре и застройке, как отражении исторического прошлого.
- Отзыв на: О Смоленске с любовью!ЕЕкатерина25 октября 2021Отличную экскурсию провела для нас Елена Егупова. Она блестящий профессионал, любящий свой город. На любой наш вопрос она отвечала подробно. Три часа прошли незаметно и грустно было расставаться с Еленой. Уже вечером в отеле мы вспоминали экскурсию и чувствовали себя знатоками Смоленска. Мы просто влюбились в город и весь следующий день мы гуляли находя новые дорожки и местечки, где мы не успели побывать, но много слышали от Елены. Для себя сделали вывод, что узнали город, благодаря ей так хорошо, что если бы в этом городе у нас жили друзья или родные, мы бы с удовольствием приезжали бы сюда и не раз. Спасибо Елене за то, что влюбила нас в свой родной город.
- ЮЮлия25 октября 2021Поездка в усадьбу Талашкино-Фленово и обзорная по городу Смоленску проходила с гидом Юлией, запланирована была на целый день. Экскурсия насыщенная, со множеством исторических фактов. Юлия очень внимательный, интересный собеседник. Слушать её было одно удовольствие. На всё вопросы, которые возникали по ходу рассказа, сразу же получали ответы. День для нас прошёл быстро и незаметно. Большой плюс, что экскурсию Юлия проводила на машине, это позволило нам осмотреть максимальное количество исторических объектов.
- ЕЕлена25 октября 2021Елена очень любит свой город, историю, жителей, человек, сопереживающий страницам истории Смоленщины, было интересно и красиво! Усадьба красивая, природа наша русская, все понравилось!
- ЕЕкатерина24 октября 2021Экскурсия была содержательной и помогла отвлечься от осенней хандры. Красивое место и эрудированный экскурсовод Елена.
- ММария24 октября 2021Отличная экскурсия. Наталья, очень интересно рассказывает историю Смоленска. Слушать - одно удовольствие! Экскурсия пролетела на одном дыхание. Спасибо большое! Очень рекомендуем всем!
- Отзыв на: Магия вечернего СмоленскаММария24 октября 2021Отличная экскурсия. Елена - отличный экскурсовод рассказывает интересно, прокладывать маршрут, учитывая пожелания! Узнали много нового и интересного для себя! Всем рекомендуем
- AAlexey23 октября 2021Наталья отличный гид. Информативная и интересная подача, нет перегруза лишней информацией
- ТТатьяна19 октября 2021Экскурсия понравилась, будем заказывать ещё, гид Наталья - профессионал своего дела, очень интересно преподносит материал!
- ттатьяна19 октября 2021Огромная благодарность за подробную обзорную экскурсию. Были очень рады познакомиться со Смоленском. Экскурсию проводила Александра, очень компетентный и любящий свой город специалист. Были учтены возрастные особенности группы. Рассказы были очень интересными и на все вопросы были получены исчерпывающие ответы. Рекомендую, не пожалеете!