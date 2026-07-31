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Экскурсии в Смоленске

Найдено 137 экскурсий в Смоленске, цены от 620 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Однажды в Смоленске
Пешая
2.5 часа
246 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Однажды в Смоленске
Увидеть все самые красивые и интересные места древнего города за 2,5 часа
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
900 ₽ за человека
По Смоленску - вечером
Пешая
2 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
По Смоленску - вечером
Погрузитесь в атмосферу вечернего Смоленска, прогуливаясь по его историческим улицам и открывая для себя ключевые достопримечательности
Начало: На площади Победы
Завтра в 18:00
10 авг в 18:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Самобытный Смоленск
Пешая
3 часа
760 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
Завтра в 14:00
10 авг в 14:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Пешая
2.5 часа
70 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнайте о героическом прошлом Смоленска, прогуливаясь по его улицам и паркам. Откройте для себя тайны крепостной стены и величие Успенского собора
Начало: На площади Победы
15 авг в 09:30
16 авг в 14:00
900 ₽ за человека
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»
Пешая
2 часа
10 отзывов
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»
Пройти по Смоленску и прочитать в его стенах и памятниках следы разных эпох
Начало: На набережной Днепра
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:30
от 990 ₽ за всё до 10 чел.
Смоленск: город на 7 холмах
На машине
3 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Смоленск: город на 7 холмах
Увидеть максимум, узнать главное - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: На площади Победы
Завтра в 19:00
10 авг в 14:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Смоленск и Польша
2.5 часа
146 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск и Польша
Исследовать непростую историю взаимоотношений Речи Посполитой и России
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
2400 ₽ за человека
Смоленск: торгуй, воюй, молись
На машине
2.5 часа
254 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
Начало: на площади Победы
Завтра в 12:30
10 авг в 14:30
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
На машине
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
12 авг в 14:00
13 авг в 18:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Сказочные жители Смоленска
2.5 часа
77 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Сказочные жители Смоленска
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2400 ₽ за человека
О Смоленске с любовью
Пешая
3 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О Смоленске с любовью
Прогулка по Смоленску откроет вам тайны города, расскажет о его легендах и покажет знаменитые достопримечательности без скучных дат
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Смоленск: пошаговое знакомство
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Смоленск: пошаговое знакомство
Узнайте историю Смоленска через его крепостные стены, скверы и архитектуру. Взрослым и детям от 13 лет будет интересно
Начало: На площади Победы
Завтра в 08:00
11 авг в 08:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Большая прогулка по Смоленску
Пешая
3.5 часа
185 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая прогулка по Смоленску
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: У Смоленского государственного драматического теат...
16 авг в 16:00
23 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 12 чел.
Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Пешая
2.5 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: У сада Блонье
12 авг в 12:30
13 авг в 13:00
от 6200 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Смоленск
Пешая
2.5 часа
272 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Смоленск
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком
Пешая
3 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска: Соборная гора, уникальные святыни и величественные крепостные стены ждут вас на этой экскурсии
11 авг в 06:30
12 авг в 06:30
от 6350 ₽ за всё до 9 чел.
«Град велик и мног людьми» - прогулка по древнему Смоленску
Пешая
2 часа
33 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
«Град велик и мног людьми» - прогулка по древнему Смоленску
Погрузиться в прошлое города и услышать легенды крепостной стены
Начало: На Соборной горе
Завтра в 12:00
11 авг в 14:30
1365 ₽ за человека
Фотопрогулка по Смоленску
Пешая
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Смоленску
Увезти с собой не только красивые кадры, но и ощущение тепла и лёгкости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 4 чел.
Смоленск: от основания до наших дней
Пешая
2.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Смоленск: от основания до наших дней
Прогулка по Смоленску: Соборный холм, крепостная стена и истории о Глинке и Твардовском ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Победы
10 авг в 16:00
11 авг в 07:30
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Пешая
2 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
12 авг в 12:30
13 авг в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Пешая
2 часа
296 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: разгадка тайн, средневековые башни и символы города. Увлекательное приключение для детей и взрослых
Начало: Сад им. Глинки
10 авг в 09:00
11 авг в 15:00
от 5700 ₽ за всё до 10 чел.
Смоленск в годы оккупации
2.5 часа
44 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск в годы оккупации
Узнайте о трагических событиях оккупации Смоленска. Памятники, мемориалы и истории жителей откроют вам новую страницу истории
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2400 ₽ за человека
Вечерний Смоленск
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Смоленск
Прогулка по вечернему Смоленску откроет вам исторические тайны и красоту его огней. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Завтра в 19:00
10 авг в 18:00
от 4900 ₽ за всё до 6 чел.
Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки (на вашем авто)
На машине
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки (на вашем авто)
Открыть самое творческое и живописное имение Смоленщины и познакомиться с шедеврами русских мастеров
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Из Смоленска в Катынский лес: место памяти и скорби двух народов
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Смоленска в Катынский лес: место памяти и скорби двух народов
Знакомство с трагическими страницами истории 20 века - без цензуры и через живой диалог
11 авг в 14:00
16 авг в 17:00
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
Смоленск сквозь века
Пешая
2 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 16 чел.
Смоленск сквозь века
Узнайте историю Смоленска от древности до современности. Погрузитесь в атмосферу героического города, посетив крепость, собор и живописные парки
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 авг в 14:30
11 авг в 08:00
от 7150 ₽ за всё до 16 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
Уникальная возможность пройтись по местам, где история оживает. Погрузитесь в атмосферу старинного города, открывая его секреты и легенды
Начало: На улице Пржевальского
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 5300 ₽ за всё до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Смоленску с индивидуальным гидом
Пешая
2.5 часа
495 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Большая обзорная экскурсия по Смоленску с индивидуальным гидом
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 12:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
На машине
Конные прогулки
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
Завтра в 15:00
10 авг в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 10 чел.
Смоленск из окна туристического такси
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Смоленск из окна туристического такси
С комфортом познакомиться с городом, увидеть главные места и услышать истории от знатоков региона
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Смоленске на экскурсиях?

В Смоленске немало интересных достопримечательностей. Можно насладиться природными памятниками, погуляв по набережной или в Лопатинском саду. Культурное наследие вы увидите, посетив Смоленскую крепостную стену или один из соборов. В городе имеется и множество скверов, где расположены военные мемориалы, один из них, Сквер Памяти Героев, подробно расскажет о победе над Наполеоном

Местные экскурсоводы

Смоленск - замечательный город для того, чтобы провести здесь свой отпуск. В нем находится множество интересных достопримечательностей, зон отдыха, исторических и природных памятников, а чтобы ваш отдых был интересным и запоминающимся, мы предлагаем приобрести несколько экскурсий по отличной цене на нашем сайте. Выбирайте понравившиеся варианты, посещайте экскурсии и тогда свое путешествие вы запомните надолго!

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Дата посещения: 29 июл 2026
Мы, супружеская пара пенсионеров из Санкт-Петербурга, сомневались в выборе экскурсии. Смущало такое официальное название. Но сразу с нашим экскурсоводом Юлией
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у нас сложились доверительные отношения. Местами казалось, что они переходили в семейные. Юлия с поразительной любовью и осведомлённостью рассказывала нам об истории смоленщины. Мы узнали такие факты о городе, которые не найдёшь и в Интернете. Если бы не Юлия, мы, пожилые люди, не смогли бы попасть в Свято-Успенский кафедральный собор, находящийся на большой высоте над городом. Обладая такими энциклопедическими историческими знаниями, хотели бы, чтобы такой специалист, минуя Москву, прямиком приехал в наш Санкт-Петербург. Нам такие люди очень нужны. Спасибо за экскурсию!

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Т
Самобытный Смоленск
Дата посещения: 30 мая 2026
Экскурсия с Маргаритой Красовой была великолепной и прошла на одном дыхании! Маргарита - настоящий профессионал своего дела, благодаря ей сложилась целостная картина истории города.
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Ш
Смоленск для детей
Дата посещения: 17 мая 2026
Александра, спасибо огромное! Очень интересно и познавательно. Дети были вовлечены в процесс. В конце экскурсии ответили на все вопросы на знание материала))) А вообще, Смоленск- замечательный город. Обязательно вернёмся!
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Т
Флёново - застывшая сказка
Дата посещения: 5 апр 2026
Огромное спасибо Юлии за прекрасную экскурсию " Флёново - это сказка". Это восторг,запала в душу!!! Юлия подсказала и о наиболее
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удачном времени посещения экскурсии. Смогли осмотреть все спокойно и внимательно. За это спасибо Юлии!!! Еще раз Вам спасибо и удачи в вашем деле!!! Однозначно рекомендую эту экскурсии с гидом Юлией!!!

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Т
Смоленск: город на 7 холмах
Дата посещения: 3 апр 2026
Большое спасибо Алёне за прекрасную экскурсию "Смоленск- город на 7 холмах".Незабываемо,очень интересно,запало в душу. Алёна, еще раз спасибо и удачи в вашем деле!!!
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Е
Смоленск: город на 7 холмах
Дата посещения: 1 мая 2026
Увлекательная экскурсия по Смоленску, самые положительные эмоции. От города и его истории в восторге! Алёна великолепный экскурсовод-рассказчик и водитель, оживила
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историю города. Грамотно продуманный маршрут, насладились прогулкой без усталости. Особенно ценно, что насыщенная программа одинаково захватила и взрослых, и наших детей-подростков. Огромное спасибо за чудесный вечер в Смоленске!

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Е
Однажды в Смоленске
Дата посещения: 16 апр 2026
Несмотря на дождливую погоду, получили массу положительных эмоций. Наталья- супер экскурсовод. Интересно, познавательно, эмоционально.
Несмотря на дождливую погоду, получили массу положительных эмоций. Наталья- супер экскурсовод. Интересно, познавательно, эмоционально.
Несмотря на дождливую погоду, получили массу положительных эмоций. Наталья- супер экскурсовод. Интересно, познавательно, эмоционально.
Несмотря на дождливую погоду, получили массу положительных эмоций. Наталья- супер экскурсовод. Интересно, познавательно, эмоционально.
Несмотря на дождливую погоду, получили массу положительных эмоций. Наталья- супер экскурсовод. Интересно, познавательно, эмоционально.
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И
По Смоленску - вечером
Дата посещения: 28 мар 2026
Хочу поблагодарить нашего гида Александра, за экскурсию по Смоленску 28 марта! Это был не просто набор фактов, а настоящий рассказ человека, который влюблен в свой город. Супер.
Хочу поблагодарить нашего гида Александра, за экскурсию по Смоленску 28 марта! Это был не просто набор
Хочу поблагодарить нашего гида Александра, за экскурсию по Смоленску 28 марта! Это был не просто набор
Хочу поблагодарить нашего гида Александра, за экскурсию по Смоленску 28 марта! Это был не просто набор
Хочу поблагодарить нашего гида Александра, за экскурсию по Смоленску 28 марта! Это был не просто набор
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Г
Смоленск: город на 7 холмах
Дата посещения: 24 фев 2026
Гид Алёна -высококлассный эрудированный специалист. Экскурсии были интересны и пожилым и школьнику. Большое спасибо. Успехов!
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Т
Смоленск: город на 7 холмах
Дата посещения: 21 фев 2026
Нам понравилось всё и организация, и водитель, и машина, и экскурсовод.
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Всего 6841 отзыв в Смоленске

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Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску

Самые популярные экскурсии в Смоленске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Однажды в Смоленске;
  2. По Смоленску - вечером;
  3. Самобытный Смоленск;
  4. Погружение в историю Смоленска (в группе);
  5. Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох».
Что посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Смоленская Крепость;
  2. сквер Памяти Героев;
  3. Лопатинский сад;
  4. Успенский Собор;
  5. Блонье;
  6. Историко-архитектурный комплекс «Теремок»;
  7. Площадь Победы;
  8. Талашкино;
  9. Набережная;
  10. Набережная реки Днепр.
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в августе 2026
Сейчас в Смоленске можно забронировать 137 экскурсий и билетов от 620 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 6841 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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