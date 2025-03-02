Я объединил обзорную экскурсию по центру Смоленска с увлекательными рассказами о сложных взаимоотношениях Смоленска и Польши на протяжении веков. Мы изучим наследие польских времён — оно живёт в архитектуре, в католических костёлах и кладбищах.
Изюминкой маршрута будет прогулка вдоль Крепостной стены с обеих сторон — «смоленской» и «польской».
Изюминкой маршрута будет прогулка вдоль Крепостной стены с обеих сторон — «смоленской» и «польской».
Описание экскурсии
Вы увидите
- Сад Блонье и памятник Михаилу Глинке — великому русскому композитору, написавшему оперу «Иван Сусанин», чьим пра-пра-прадедом был польский дворянин.
- Лопатинский сад с Королевским бастионом, который также называли «Сигизмундовой крепостью». Исследуем замурованные входы тюрьмы для политических преступников, в которой содержались польские конфедераты, мазепинские полковники Кочубей и Искра, грузинский царевич Александр Багратович и даже свергнутый российский император Иоанн Антонович.
- Вознесенский монастырь, основанный в 1630-е годы иезуитами, который после возвращения Смоленска в Московскую Русь был преобразован в женский православный монастырь.
- Площадь Победы и Памятник защитникам Смоленска, сражавшимся за город в эпохи русско-польской войны, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.
- Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и старое католическое кладбище со склепами дворян Комаровских и Гедройц и могилами прихожан прошлых столетий.
- Шеинов бастион на месте Грановитой башни, взорванной в 1633 году при попытке отбить Смоленск у Речи Посполитой.
- Крепостную стену со «смоленской» и «польской стороны».
- Памятник героям Смоленской войны на Валутиной горе.
Вы узнаете:
- Как и почему польские войска смогли взять Смоленск в 1611 году.
- Как жили смоляне в городе в течение 20 месяцев осады.
- Кем на самом деле был первый воевода Смоленска Михаил Шеин, ближайший сподвижник патриарха Филарета, казнённый по приказу его сына — царя Михаила Фёдоровича.
- Что представляла собой смоленская шляхта и как она жила после возвращения города в состав Российского государства.
- Какие выходцы из шляхты прославили Смоленщину и Россию.
- Как складываются взаимоотношения Смоленска и Польши в 20 и 21 веках.
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная, перемещение между удалёнными локациями осуществляется на такси (входит в стоимость).
- Дети до 15 лет — бесплатно.
ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
|Дети до 15 лет
|Бесплатно
|Дети 15-17 лет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В саду Блонье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 64 туристов
Писатель, журналист и переводчик, с 2001 года интервьюировавший российских ветеранов Великой Отечественной и Холодной войн, а также переводивший книги их оппонентов для издательств «Яуза» и «Эксмо».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Римма
2 мар 2025
Экскурсия с гидом Максимом очень понравилась. Это было маленьким приключением, мы взбирались на холмы, глядели на город свысока, и город как будто лежал у нас на ладонях. А сверху падал
Светлана
4 фев 2025
Мой отзыв- это слова благодарности Максиму! Глубокое знание истории, доброжелательность, клиентоориентированность - именно благодаря этому Ваша экскурсия была очень интересной, насыщенной, после которой захотелось открыть книгу и начать читать о городе, а главное вернуться в Смоленск летом! Спасибо за терпение и компетентность с которым Вы отвечали на 1000 моих вопросов! Желаем Вам здоровья, а Смоленску процветания!
Л
Леонид
14 янв 2025
Спасибо. Экскурсия понравилась. Город ожил для нас, и рассказал свою историю при помощи грамотного гида!
А
Анна
13 янв 2025
Экскурсия понравилась, тема была раскрыта исчерпывающе, гид оказался вовлеченным и внимательным. Благодарим Максима и рекомендуем экскурсию к посещению!
О
Ольга
10 янв 2025
Если вы интересуетесь историей или просто хотите узнать о городе, в который приехали на пару дней погостить и посмотреть местные достопримечательности, рекомендую делать это с Максимом. За увлекательным и
позновательным рассказом
позновательным рассказом
Я
Яна
7 янв 2025
Прекрасная экскурсия! Максим - один из лучших гидов, что нам встречались в поездках по России)
Б
Булат
26 дек 2024
Великолепная экскурсия с полным погружением в эпоху! Продуманный маршрут по городу и крепости позволит Вам одновременно и посмотреть основные достопримечательности центра города, и погрузиться в историю русско-польско-литовских отношений, в центре
И
Ирина
22 дек 2024
Гениальная экскурсия! Огромное спасибо нашему гиду Максиму, он очень любит свой город и глубоко знает его историю. Максим во время экскурсии создает удивительную атмосферу прошедших времен и знаменательных событий Смоленска.
С
Светлана
15 ноя 2024
Это уже вторая моя встреча с гидом Максимом. На данной экскурсии он рассказывал о проходящих сквозь века войнах и дружбе между смолянами и поляками. Тема потрясающе интересная! Это не сухие
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