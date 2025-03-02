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снег и было холодно, но это лишь придавало кураж. А потом тепло, но уже в церквях, в одной светло, в другой темнее. Длинный путь вдоль Крепостной стены, ветхие кресты и усыпальницы польских захоронений и интересный рассказ Максима. Максим работал добросовестно и вовлеченно. А еще он читал стихи, и это было неожиданно. Он талантливый человек и интересный экскурсовод. И было еще долго приятное" послевкусие". Советую тем, для кого важна суть, а не комфорт. Спасибо, Максим!